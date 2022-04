Du scans et de nouvelles informations sur Fire Emblem Warriors : Three Hopes

Fire Emblem Warriors : Three Hopes a été présenté dans le magazine Famitsu cette semaine avec de nouveaux détails. Une bonne partie était déjà connue, mais de nouvelles informations ont également été incluses. L’utilisateur de Twitter bk2128 a traduit quelques nouvelles informations.

– Chaque personnage aura sa propre classe préférée.

– Certaines d’entre elles seront exclusives à ce personnage

– Ex : Shez – Fleugel [Classe exclusive] ; Hubert – Mage noir ; Dedue – Chevalier en armure ; Hilda – Brigand.

– Les personnages auront des compétences personnelles, et apparemment des éléments d’attaque entreront en jeu.

– Hubert dispose d’une magie de l’élément sombre, tandis que Hilda peut lancer une attaque de l’élément tonnerre.

– La classe Chevalier blindé peut réduire les dégâts reçus par les alliés proches.

– Les personnages peuvent apprendre de nouveaux arts de combat/magie en augmentant le niveau de leur classe.

– Chaque personnage aura un apprentissage différent, même dans la même classe.

– Le coût prendra des points de la durabilité de l’arme.

– L’endurance du bataillon diminue chaque fois que le personnage de tête subit des dégâts.

– Si elle atteint 0, l’effet de l’amélioration disparaîtra pour le reste de la bataille, mais elle sera reconstituée lors de la prochaine bataille.

– Les niveaux de soutien des personnages ont été confirmés ; outre les conversations de soutien, ils ajouteront également plus de buffs aux statuts en attachant des adjuvants.

– Certaines quêtes secondaires du jeu récompenseront des quantités supplémentaires d’interactions et de sessions d’entraînement dans un tour donné.

– Les personnages peuvent être envoyés faire des travaux pour gagner plus d’objets et améliorer le soutien entre les participants.

– Il existe plusieurs types de tâches, et chaque personnage aura une tâche différente dans laquelle il excelle.

– Famitsu montre comment Shez peut inviter deux autres personnages pour un repas.

– Chaque type de repas aura des effets buff différents.

– En plus d’augmenter le soutien, les repas amélioreront également le moral des personnages, ce qui leur permettra d’infliger plus de dégâts lors des combats.

Découvrez le destin de trois grandes nations dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes, une histoire originale se déroulant dans l’univers de Fire Emblem: Three Houses et attendue sur Nintendo Switch le 24 juin 2022.

Dans cette nouvelle aventure, les futurs souverains des trois puissances régnant sur Fódlan vont rencontrer Shez, un mercenaire en mission. En quoi cette rencontre fortuite va-t-elle changer le futur du continent ? Incarnez Shez dans une histoire totalement inédite dotée de trois lignes scénaristiques différentes. Dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes, explorez le Camp et interagissez avec vos alliés avant de partir au combat. Il sera possible de s’entraîner, de prendre des repas et de discuter ensemble, afin de renforcer les liens entre les personnages et déverrouiller de nouvelles compétences capables de renverser le cours d’une bataille. Tout en affrontant des hordes d’ennemis, donnez des ordres à vos alliés en temps réel. Certaines mécaniques stratégiques de Fire Emblem: Three Houses, comme celle des Assistants, seront également de retour. Les Assistants peuvent vous protéger vous aider à déclencher de puissantes techniques appelées Aptitudes spéciales Partenaire. Il sera possible de diriger vos forces sur la carte tout en gardant un œil sur les objectifs. Des événements spéciaux peuvent apparaitre, comme l’apparition de Points d’inspection, ou encore la Boutique d’Anna, qui vend des objets de valeur. Le jeu vous donne la possibilité de changer librement de Classe de personnage pour vous préparer à un affrontement. Les capacités uniques des différentes classes de compagnon pourront être utilisées pour créer de nombreuses combinaisons tactiques.