Lancement au Japon: Nintendo Switch Sports signe un très bon début, la console hybride dépasse la 3DS

Pas de classement des ventes cette semaine en raison de la Golden Week, mais on apprend aujourd’hui que le lancement principal de la semaine, Nintendo Switch Sports, a fait un très bon score.

« Nintendo Switch Sports » a pris la première place avec 190 000 exemplaires vendus, c’est moins que les 354 000 ventes en première semaine de « Wii Sports Resort », sorti en juin 2009. Voici une comparaison avec les différentes initiatives sportives de Nintendo, même si les chiffres de la première semaine ne sont généralement pas si importants sur ce type de jeux (source). Pour bien analyser ce tableau, et la sortie de Nintendo Switch Sports, il faudra prendre en compte que le jeu est aussi disponible sur l’eShop et se vend aussi très bien car il est premier du classement des ventes du mois complet d’avril, le jeu étant sorti le 29…

En 5 ans, la Nintendo Switch s’est vendue à 24,6 millions d’exemplaires et dépasse cette semaine la 3DS qui a mis 10 ans pour atteindre le même chiffre. La Nintendo DS est elle à 32,86 millions d’exemplaires. Loin, mais pas si loin…

Japan Famitsu – “Nintendo Switch Sports” took the top spot with 190,000 units sold, just short of the 354,000 first-week sales of “Wii Sports Resort”, which was released in June 2009. Switch in 5yrs has sold 24.6m and passing 3DS which took 10yrs to hit the same number,DS 32.86m

