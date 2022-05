9 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence avec Attentat 1942, attendu pour le 12 Mai 2022. Proposé par le studio Charles Games, il s’agit d’un jeu narratif vous faisant vivre la vie sous l’occupation Nazi à travers les yeux des survivants. Basé sur des souvenirs, des comics interactifs et des extraits vidéos, vous devrez comprendre ce qui est arrivé à votre grand-père… Une expérience qui se veut authentique et surtout historique, l’histoire ayant d’ailleurs été écrite par des historiens professionnels.

Behind Closed Doors: A Developer’s Tale est prévu pour le 18 Mai 2022. Le jeu vous mettra dans les pixels d’Ethan, un développeur d’un petit studio indépendant. Le train-train quotidien d’Ethan se voit chambouler suite à un étrange coup de fil au milieu de la nuit, qui le transporte dans une autre dimension ! Ethan devra alors relever plusieurs défis pour retourner dans le monde réel.

Meteorbyte Publishing et Gusaparo Games ont annoncé la sortie pour cette été de Running on Magic sur Nintendo Switch. Le jeu vous fera incarner un mage vivant dans le royaume magique de « Far Far Away ». Vous devrez progresser dans des niveaux à défilement horizontal (Un peu comme dans Yoshi Touch & Go) pour échapper à la mort qui vous poursuit. Le jeu promet une histoire amusante dans un univers tout en pixel art, avec des niveaux générés de manière dynamique.

L’éditeur et développeur Deck13 a annoncé la sortie prochaine de Lunistice, un platformer en 3D, au style graphique inspiré par les jeux Saturn et PS1 (avec du beau crénelage comme à l’époque…). Le jeu devrait débarquer pour le 2 Septembre 2022.

Les joueurs pourront incarner Hana le tanuki qui devra sauter et se battre dans ses rêves pour atteindre la lune… Sept rêves seront à explorer et un mode Speedrun est également au programme. Petite anecdote: Le jeu était à l’origine un challenge personnel visant à créer un jeu commercialement viable en 30 jours… Au final le développement a duré 1 an…

Touhou Gouyoku Ibun a été confirmé sur Nintendo Switch et devrait sortir en fin d’année au Japon. Rien n’a été confirmé pour l’Europe, mais il est probable que le titre sorte chez nous avec au moins une version en Anglais.

Quintus and the Absent Truth: Complete Edition, un jeu d’aventure teinté d’un soupçon d’horreur, vous permettra d’incarner Alan Shaw et Quintus dans une aventure à la première personne avec des énigmes, dans une quête visant à retrouver la fille disparue d’Alan.

GS2 Games a annoncé la sortie de Classic Racers Elite sur Nintendo Switch pour le 7 Septembre 2022. Le jeu sera disponible à la fois sur l’eShop et en version physique ! Le jeu vous proposera 4 catégories de véhicules des années 60, allant des micro cars au F1. Le jeu utilisera le moteur Simcade pour donner un sentiment encore plus réaliste dans les contrôle. 17 Lieux seront à parcourir pour un total de 50 circuits (incluant des versions miroir). Il y aura également un classement mondial en ligne.

Le jeu mobile « Surface Rush » sortira également sur Nintendo Switch le 2 Juin. Montrez vos réflexes et atteignez la Surface ! Surface Rush est un jeu d’arcade basé sur les compétences, où vous devez lancer Pumpum et le faire rebondir à travers le fond de l’océan. Gardez un œil sur la barre d’oxygène et continuez d’avancer vers le but.

My Universe: Green Adventure a été confirmé par Microids pour le 30 Juin sur Nintendo Switch !

Envie de prendrez l’air à la campagne ? Répondez à l’appel de la nature avec le jeu My Universe – Green Adventure – Bienvenue dans ma ferme, disponible le 30 juin prochain sur Nintendo Switch, et en version numérique sur PlayStation 4 et sur PC/Mac (Steam).

Préparez votre salopette et vos bottes en caoutchouc ! Vous venez d’hériter d’une vieille ferme familiale et il est grand temps de lui donner un coup de neuf. Légumes, fruits, fleurs… à vous de trouver les astuces pour développer vos cultures tout en respectant la nature. Soyez à l’écoute des commandes du village voisin et regardez votre ferme prospérer tout en vous amusant ! Prenez soin de vos animaux et assurez-vous qu’ils soient en bonne santé pour qu’ils puissent vous donner les meilleurs produits biologiques.

Caractéristiques du jeu :

Devenez un agriculteur écoresponsable – Explorez les environnements autour de votre ferme, nettoyez vos champs en friche à l’aide de tes différents outils et rénovez votre domaine agricole. Apprenez à cultiver des ressources en respectant la nature : chaque jour est une aventure grâce aux différentes quêtes journalières qui seront bien récompensées avec de nouveaux outils !

Vos amis les animaux – Dans votre aventure, vous serez responsable de plusieurs animaux. Vous devrez rénover différents bâtiments pour accueillir de nouveaux compagnons et ainsi proposer de nouveaux produits. Elevez et prenez soin de vos animaux en vous amusant avec eux grâce aux différents mini-jeux !

Répondez aux besoins des villageois – Plus vous avancerez dans votre aventure, plus vos choix de graines seront nombreux. Fleurs, fruits et légumes… Faites découvrir vos productions locales et vos recettes artisanales aux habitants du village ! Avec une dose de créativité, vous pourrez faire évoluer vos recettes et créer de nouvelles saveurs pour vos yaourts, confitures etc.