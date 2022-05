Turtle Beach – Les casques sans-fil Stealth 700 Gen 2 Max, Stealth 600 Gen 2 Max et Stealth 600 Gen 2 USB sont disponibles

Le Stealth 700 Gen 2 MAX repousse une nouvelle fois les limites. En plus d’une liste de fonctionnalités déjà très fournie, ce casque gaming premium sans-fil est multi-plateforme et offre plus de 40 heures d’autonomie. Le Stealth 600 Gen 2 MAX offre 48 heures d’autonomie en plus de sa compatibilité multi-plateforme. Le Stealth 600 Gen 2 USB voit quant à lui son autonomie passer à plus de 24 heures.

White Plains, NY – le 9 mai 2022 – La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach (Nasdaq : HEAR) annonce aujourd’hui que ses nouveaux casques gaming sans-fil (le Stealth 700 Gen 2 MAX, le Stealth 600 Gen 2 MAX et le Stealth 600 Gen 2 USB) sont désormais disponibles à l’achat. Avec ces nouveautés rejoignant les gammes de casques parmi les plus vendues au monde, Turtle Beach veut une nouvelle fois montrer les sommets qu’il est possible d’atteindre.

Ce tout nouveau Stealth 700 Gen 2 MAX sous licence Xbox repousse les limites de ce que les casques premium sans-fil sont capables d’offrir. En plus de la liste de fonctionnalités déjà impressionnante de son prédécesseur, ce casque permet désormais aux joueurs de se connecter sans latence, via USB sans-fil ou Bluetooth®, à de nombreuses plateformes telles que les Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Windows et Mac et les appareils iOS et Android compatibles. Le Stealth 700 Gen 2 MAXaméliore également sa batterie, faisant passer son autonomie à plus de 40 heures. Ces améliorations viennent s’ajouter à sa spatialisation 3D puissante et à son confort ultime, ayant fait de la gamme Stealth 700 l’une des plus vendues et appréciées au monde. IGN a d’ailleurs inclus son prédécesseur, le Stealth 700 Gen 2, dans sa sélection des meilleurs casques gaming de 2022, lui attribuant le titre de meilleur casque pour Xbox Series X|S. Le Stealth 700 Gen 2 MAX se décline en Noir ou en Bleu Cobalt. Il est dès à présent disponible sur le site officiel de Turtle Beach et chez les revendeurs participants au prix public conseillé de 199,99€

Sont également disponibles les tout nouveaux Stealth 600 Gen 2 MAX et Stealth 600 Gen 2 USB sous licence Xbox. À l’image du 700 MAX, le Stealth 600 Gen 2 MAX est multi-plateforme et propose une autonomie incroyable, dépassant les 48 heures. Déjà proposé en Noir, le Stealth 600 Gen 2 MAX est désormais disponible en Midnight Red et en Arctique Camo sur le site officiel de Turtle Beach et chez les revendeurs participants au prix public conseillé de 139,99€.

Le nouveau Stealth 600 Gen 2 USB voit son autonomie passer à 24 heures tout en maintenant son prix attractif de 99,99€. Ce nouveau casque d’une des gammes les plus vendues est disponible en Noir et en Blanc sur le site officiel de Turtle Beach et chez les revendeurs participants.

« Nos nouveaux modèles MAX offrent des fonctionnalités inédites aux deux gammes de casques les plus vendues », a déclaré Juergen Stark, Président et PDG de Turtle Beach. « Nous savons que les joueurs sont à la recherche d’un casque qui fonctionne partout, et cette réflexion est à la base de nos modèles MAX. Depuis janvier 2019, nos gammes 700 et 600 se placent comme des standards. La gamme Stealth 700 est la deuxième gamme de casques sans-fil la plus vendue, juste derrière notre gamme Stealth 600, et nous pensons que ces versions améliorées MAX et USB permettront à ce succès de se perpétuer. »

Retrouvez tous les détails sur ces nouveaux Stealth 700 Gen 2 MAX, Stealth 600 Gen 2 MAX et Stealth 600 Gen 2 UBS ci-dessous :