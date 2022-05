Waifu Impact (Nintendo Switch) – Le test

Bordel de merde, vraiment ? Vraiment ? Il y a des jours où on se demande pourquoi, jusqu’où la médiocrité ira juste pour faire cracher de la thune aux weebs peu regardants. Waifu Impact est un parfait exemple des jeux poubelles de l’eshop qui ne se vendent que pour la paire de loches mise en avant.

Vendu comme un jeu de shoot à la troisième personne, mal traduit comme jeu « tireur tiers » sur la page eShop du jeu, on se retrouve finalement sur une île, avec une fille à la poitrine démesurée pour son corps si frêle, et on doit trouver 25 étoiles plus ou moins cachés sur ce mini îlot pour finir le jeu… On peut se battre au pistolet à eau contre les ennemies posées aléatoirement et à l’arrache sur la carte, mais ce n’est même pas la peine finalement.

D’autant plus la maniabilité est affreuse et ne donne pas envie de se lancer dans des phases de shoot envers nos rivales. Enfin, Rival, c’est un grand mot ! C’est le même skin de midinette multiplié par le nombre d’ennemies, aucun effort à ce niveau-là, on attaque une armée de jumelles qui gueule toutes un ou deux mots quand on les vainc. Pour en revenir à la maniabilité, en plus d’être affreuse au tir, elle est clairement aléatoire dans les sauts, ce qui est assez embêtant car deux ou trois étoiles (sur les 25…) ne sont récupérables qu’après une série de sauts plus ou moins millimétrés.

Plus on avance dans le jeu, plus on aura « la chance » de débloquer des demoiselles en plus, qui en plus d’avoir un physique changeant, auront une fréquence de tir différente. Autant dire que ça ne sert à rien à part flatter la diversité supposée des corps de nos héroïnes. L’animation, vous vous en doutez, est dégueulasse et fera plus rire qu’autres chose. L’écran de sélection des personnages est tout aussi risible, car seule la poitrine sera en mouvement à chaque sélection, autant dire que la cible est ciblée.