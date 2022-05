Bilan annuel de Nintendo: 108 millions de Switch, Pokémon Arceus en grande forme

Nintendo a publié ses derniers chiffres concernant le hardware et les jeux de la Nintendo Switch jusqu’au 31 mars 2022. Les chiffres des expéditions de la Nintendo Switch ont atteint 107,65 millions d’exemplaires, tandis que 822,18 millions de jeux Switch ont été expédiés.

Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2022, Nintendo a expédié 4,11 millions d’exemplaires de Nintendo Switch et 55,77 millions de jeux. Pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 2021, Nintendo a expédié 23,06 millions d’exemplaires Switch et 235,07 millions de jeux. Le matériel Switch se décompose en 8,76 millions d’exemplaires expédiées sur le continent américain, 6,02 millions d’exemplaires en Europe, 5,19 millions au Japon et 3,09 millions dans le reste du monde.

Le chiffre de 107,65 millions d’exemplaires livrées à vie pour la Switch se décompose comme suit : 42,03 millions d’exemplaires livrées en Amérique, 27,60 millions en Europe, 25,23 millions au Japon et 12,79 millions dans le reste du monde. Le modèle classique de la Nintendo Switch représente 83,45 millions d’exemplaires sur les 107,65 millions de consoles Switch expédiées dans le monde. La Switch Lite représente 18,40 millions d’exemplaires et la Switch OLED 5,80 millions d’exemplaires.

Nintendo a établi ses prévisions pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 2023 à 21,0 millions d’exemplaires pour la Nintendo Switch et 210 millions de jeux. Si Nintendo atteint ses prévisions, la Switch expédiera 128,65 millions d’exemplaires en mars 2023 et 1,03 milliard de jeux. Pour l’année fiscale, Nintendo a déclaré des ventes nettes en baisse de 3,6 % à 1 695,34 milliards de yens (13,00 milliards de dollars) et un bénéfice d’exploitation en baisse de 7,5 % à 592,76 milliards de yens (4,55 milliards de dollars).

Voici les 10 titres les plus vendus sur la Switch :

Nintendo a également communiqué les chiffres de vente d’autres jeux :

Les 50 jeux vendus à plus d’un million d’exemplaires connus sur la Nintendo Switch (publiés par Nintendo uniquement)

L’activité Nintendo Switch de cette année fiscale (avril 2021 à mars 2022) a vu le lancement en octobre 2021 de la Nintendo Switch – Modèle OLED et de fortes ventes de matériel dans chaque région. La croissance des ventes de Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et Nintendo Switch Lite a démontré un bon équilibre entre chacun des trois modèles individuels, et en raison de la performance stable parmi la gamme globale de matériel, les ventes finales ont totalisé 23,06 millions d’unités. Alors que la sortie en mars 2020 d’Animal Crossing : New Horizons en mars 2020 a été l’un des principaux moteurs des ventes de matériel au cours de l’exercice précédent, les ventes de cet exercice ont été affectées par des pénuries de composants semi-conducteurs et d’autres pièces, ce qui a entraîné une baisse de 20,0 % en glissement annuel.

En ce qui concerne les logiciels, parmi les titres sortis au cours de cette période, Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl ont été vendus à 14,65 millions d’unités et Pokémon Legends : Arceus ont été vendus à 12,64 millions d’unités, marquant des ventes de plus de 10 millions d’unités pour chacun d’entre eux. En outre, Mario Party Superstars s’est vendu à 6,88 millions d’unités, et The Legend of Zelda : Skyward Sword HD à 3,91 millions d’unités. Les titres sortis au cours des exercices précédents ont également continué à enregistrer de bonnes performances, Mario Kart 8 Deluxe s’étant vendu à 9,94 millions d’unités (pour des ventes cumulées de 45,33 millions d’unités) et Animal Crossing : New Horizons se sont vendus à 6,01 millions d’unités (pour des ventes cumulées de 38,64 millions d’unités). Les ventes de titres d’autres éditeurs de logiciels ont également augmenté, et lorsqu’on les combine avec ceux publiés par Nintendo, un total de 39 titres se sont vendus à plus d’un million d’unités au cours de cette période. En conséquence, les ventes de logiciels ont augmenté de 1,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 235,07 millions d’unités, ce qui en fait le chiffre de ventes annuelles de logiciels le plus élevé jamais enregistré à ce jour pour une plateforme Nintendo.

En ce qui concerne l’activité numérique des plateformes de jeux vidéo dédiées, les ventes ont été fortes pour les versions téléchargeables des logiciels packagés de la Nintendo Switch. Les ventes ont également augmenté pour les contenus additionnels, notamment Animal Crossing : New Horizons – Happy Home Paradise et Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pack. En outre, les ventes de titres à télécharger et les ventes liées à Nintendo Switch Online ont également enregistré de bons résultats, contribuant à des ventes numériques de 359,6 milliards de yens (soit une augmentation de 4,5 % en glissement annuel).

En ce qui concerne l’activité mobile, de nombreux consommateurs ont continué à apprécier nos applications et, combinés à un flux constant de revenus de redevances, les revenus résultants liés aux mobiles et à la propriété intellectuelle ont atteint 53,3 milliards de yens (soit une baisse de 6,5 % en glissement annuel). En conséquence, le chiffre d’affaires net a atteint 1 695,3 milliards de yens, les ventes à l’étranger représentant 1 336,4 milliards de yens, soit 78,8 % du total. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 592,7 milliards de yens, le bénéfice ordinaire à 670,8 milliards de yens et le bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère à 477,6 milliards de yens.