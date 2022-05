Metroid Dread devient le jeu Metroid le plus vendu de tous les temps

La série semble bien relancée ! Vivement la sortie de Metroid Prime 4!

Metroid Dread est initialement sorti sur Nintendo Switch en octobre 2021. Il s’agissait de la deuxième collaboration entre Nintendo et MercurySteam après Metroid : Samus Returns sur Nintendo 3DS.

Metroid Dread est désormais le jeu le plus vendu de tous les temps de la série, selon les dernières données de Nintendo diffusées ce matin. Comme nous l’avons vu plus tôt dans la journée, Metroid Dread s’est vendu à 2,90 millions d’exemplaires. Cela signifie qu’il a dépassé Metroid Prime, qui s’est vendu à 2,84 millions d’exemplaires vendus lors de sa sorite sur Nintendo Gamecube. Metroid Dread était déjà près de décrocher le record il y a quelques mois. En février, il était le deuxième titre le plus vendu de la franchise avec 2,74 millions d’exemplaires, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne s’empare de la première place.

Voici la répartition des ventes de toutes les sorties principales de la série Metroid :

– Metroid Dread – 2,90 millions d’exemplaires vendus

– Metroid Prime – 2,84 millions d’exemplaires vendus

– Metroid – 2,73 millions d’exemplaires vendus

– Metroid II – 1,72 million d’exemplaires vendus

– Metroid Fusion – 1,6 million d’exemplaires vendus

– Super Metroid – 1,42 million d’exemplaires vendus

– Metroid Prime 3 – 1,41 million d’exemplaires vendus

– Metroid Prime 2 – 1,1 million d’exemplaires vendus

– Metroid Prime : Hunters – 1,08 million d’exemplaires vendus