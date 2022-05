Les suppléments de l’édition Collector de Xenoblade Chronicles 3 ne seront pas expédiés avant l’automne en Europe

Selon le site officiel britannique My Nintendo Store, les bonus inclus dans l’édition collector de Xenoblade Chronicles 3 n’arriveront pas en Europe avant cet automne.

Nintendo a l’intention d’envoyer le jeu à sa sortie. Cependant, tous les autres extras seront fournis séparément plus tard. Heureusement, la livraison sera gratuite. L’édition collector de Xenoblade Chronicles 3 comprend des illustrations de Masatsugu Saito, un livre d’art conceptuel en couleur de plus de 250 pages et un étui en acier pour la carte de jeu. Pour l’instant, les précommandes n’ont pas encore été ouvertes.

Il convient de noter que Nintendo a déjà confirmé des plans similaires pour l’édition collector au Japon. L’Amérique du Nord reste donc le dernier point d’interrogation. Pour l’instant, il y a de fortes chances que les articles de l’édition collector soient également expédiés à une date ultérieure aux États-Unis. Si c’est le cas, c’est peut-être la raison pour laquelle Nintendo a décidé de vendre l’édition collector sur sa boutique en ligne plutôt que par le biais de canaux classiques comme Amazon.

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible sur Switch le 29 juillet 2022.