Syberia: The World Before annoncé sur Nintendo Switch

Syberia : The World Before sortira sur Nintendo Switch, comme les trois premeirs. Le réalisateur et scénariste principal Lucas Lagravette a en fait confirmé la nouvelle dans un précédent numéro de MCV/Develop. Syberia : The World Before sera lancé sur Switch en 2022. Il sera vendu à la fois physiquement et numériquement, y compris les éditions spéciales.

Démêlez les destins croisés de Kate Walker, une avocate New-Yorkaise dont la vie a été bouleversée par l’appel de l’aventure, et de Dana Roze, une jeune et prometteuse pianiste de Vaghen, dont la carrière est menacée par l’ombre de la Seconde Guerre mondiale. Embarquez pour un incroyable voyage à travers de magnifiques destinations d’Europe de l’Est, tour à tour en 1937 et en 2004. Bercés par la musique d’Inon Zur et du Budapest Film Symphony, assemblez les pièces des puzzles qui vous permettront d’élucider le mystère de deux vies inexplicablement liées Vivez une aventure sans précédent, utilisez à bon escient votre intelligence, réparez des instruments de musique, débloquez des mécanismes uniques, trouvez le moyen de ramener à la vie des machines du passé, mais surtout observez attentivement ce qui vous entoure pour récolter des indices Le Budapest Film Symphony, dirigé par le compositeur de renommée internationale Inon Zur (Prince of Persia, Dragon Age, Fallout…), a créé une bande-son sensationnelle et interprété des thèmes enchanteurs autour des personnages et lieux rencontrés tout au long du jeu ! Syberia : The World Before est le point culminant de l’univers Steampunk et merveilleux du regretté Benoit Sokal. Après les deux premiers jeux Syberia au début des années 2000, aujourd’hui considérés comme des classiques du genre Aventure, et un troisième opus en 2017, Syberia revient plus fort que jamais, avec une toute nouvelle histoire pouvant être jouée indépendamment des autres, et des graphismes modernisés