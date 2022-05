Un nouveau trailer pour, My Time at Sandrock, la suite de My Time at Portia sur Nintendo Switch

Pathea Games dévoile aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour My Time at Sandrock, suite de My Time at Portia, sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.

A la base, Sandrock ne devait être qu’un simple gros DLC, mais finalement ça sera un jeu complet. Pour faire de My Time at Sandrock une réalité, Pathea Games recherche de l’aide par le biais de Kickstarter. Le studio espère réunir 100 000 dollars, ce qui permettrait à l’équipe de développer et d’auto-publier le projet. Parmi les nombreuses nouveautés annoncés, on note l’arrivée d’un mode multi et d’un cycle jour/nuit et météorologique.