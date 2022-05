Dandy & Randy DX (Nintendo Switch) – Le test

Dandy & Randy DX est sorti le 29 avril 2022, il est développé par Asteristic Game Studio et édité par Ratalaika Games. Asteristic Games Studio a développé seulement 3 jeux qui sont tous plutôt corrects et ils ont tous des graphismes 2D qui rappelleront la Gameboy, la Super Nintendo ou encore la Gameboy Advance. Pour Ratalaika Games, ils sont évidemment connus pour adapter un nombre de jeux déconcertant qui sont souvent fait par des petits développeurs, ce qui fait qu’ils éditent des perles comme des jeux dont on peut douter de la qualité.

Histoire

Les factures s’accumulent et Dandy s’inquiète de la situation sur la résolution de ce problème.

Dandy revient à la maison en annonçant la nouvelle qu’il existe une pierre légendaire sur une île lointaine appelée L’archipel Sunrise et n’ayant plus rien à perdre, Dandy & Randy sautent sur l’occasion plein d’espoir.

L’histoire justifie juste la présence de notre personnage sur l’archipel Sunrise et ça s’arrête là, c’est un peu dommage vu qu’on peut interagir avec des PNJ qui racontent les mésaventures que les pirates provoquent.

Gameplay

Le jeu rappelle certainement des jeux Zelda, mais ça se rapproche encore plus de Goof-Troop sur Super Nintendo. Vous avez une pelle et un rêve de richesse, la pelle servira uniquement à creuser le sol pour trouver des richesses et vous pourrez porter certains objets pour les lancer sur vos ennemis. La pelle ne sera pas le seul objet obtenu dans l’aventure vu qu’à chaque île de l’archipel Sunrise se trouve un nouvel objet pour votre quête de chercheur de trésor et c’est à vous de les découvrir.

Les richesses obtenues seront utilisables dans des magasins pour soit récupérer ses points de vie soit obtenir plus de cœur pour survivre plus longtemps et c’est l’unique utilité du magasin. D’ailleurs, il faut obtenir 5 000 $ pour un cœur supplémentaire, c’est fastidieux. Lorsque vous chercherez votre chemin vers le boss, vous trouverez, généralement, des énigmes extrêmement faciles qui se résoudront en quelques poussées de boîte ou juste en regardant le sol pour trouver le chemin « secret ».

Il faut trouver 4 clés à chaque île pour ouvrir des portails correspondant à la couleur de la clé, d’ailleurs, l’objectif de chaque île est de trouver la clé dorée vue qu’elle amène forcément au gros boss du niveau. Vous aurez souvent 2 boss par île, un petit boss et un gros boss qui seront sympas à affronter, mais ne vous attendez pas à de la difficulté.

Vous aurez un mode 2 joueurs. Il ne changera pas grand-chose au gameplay, il permettra juste de jouer à 2 au jeu… ce qui le rendra plus facile encore qu’il ne l’est déjà.

Musique & graphismes

Chaque île aura sa propre musique, mais seulement une musique par île, ça devient rapidement redondant, heureusement que chaque île ne sera pas trop longue. Aussi, les musiques correspondent bien à l’environnement : s’il fait beau alors la musique est douce et joyeuse, au contraire si tout est sombre, vous ressentirez une musique oppressante. Les graphismes rappellent évidemment ceux de la Gameboy Advance avec une palette de couleurs plus importante, c’est assez joli. La présentation du jeu est vraiment jolie, que ce soit les menus ou le character design des personnages, l’animation est vraiment réussie puisqu’elle est fluide et détaillée pour un petit jeu.

Durée de vie

Le jeu ne devrait pas trop vous tenir en haleine, les niveaux ne sont pas longs et il est rare de se perdre avec l’aide de la carte qui indique les éléments importants de chaque salle et si vous l’avez visité. Les niveaux sont différents, mais la solution est toujours la même : visiter l’île, faire des énigmes, trouver les 4 clés, obtenir le nouvel objet qui résoudra tout et vaincre le ou les boss de l’île, ça rend l’expérience de jeu assez répétitive et la suite d’actions évidente.

Si vous cherchez des secrets, ne le faites pas puisqu’ils ne valent pas le détour, entre les nouveaux personnages qui sont juste des skins, les coffres qui servent seulement si on veut plus de cœur et c’est tout ce qu’on trouve pour les « secrets » du jeu. Vous pourrez potentiellement rejouer le jeu en mode difficile et ça pourrait ajouter un peu de durée de vie, mais ça n’intéressera pas tout le monde.