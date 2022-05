Kao the Kangaroo (Nintendo Switch) – Le test

Kao the Kangaroo est édité et développé par Tate Multimedia, studio qui n’a pas produit tant de jeux que ça, à part des jeux de moto en mode trial. Difficile de se faire une idée sur leur maîtrise du genre plateformer avant la sortie du jeu. Votre serviteur à fait la démo pour réaliser une preview du jeu : si vous souhaitez la lire avant, cela pourra vous donner une idée des améliorations apportées même s’il s’agissait de la version Steam.

Pour la série de Kao the Kangaroo, le premier jeu tournait sur Dreamcast en 2000 et il était plutôt correct. La série Kao n’a jamais été acclamée haut et fort, mais elle a réuni une communauté de fans qui reconnaissent ses qualités, dont le character design de Kao. D’ailleurs à part être un kangourou avec des gants de boxe, l’une des caractéristiques du personnage est l’étirement de son cou lorsqu’il se trouve dans l’eau et cette capacité a été réintroduite dans cet épisode pour les plus nostalgiques.

Une histoire presque originale

Kao est immédiatement mis dans le feu de l’action : après quelques combats qui serviront de tutoriel, sa sœur se fait enlever par une entité mystérieuse et on entendra seulement le cri désespéré de Kao. En réalité tout était un rêve et on retrouve Kao sans ses gants signature. Kao résume sa situation à sa mère et on reçoit l’exposition de la situation actuelle : le père et la sœur de Kao ont tous les deux disparus. Kao veut essayer de suivre les pas de sa famille manquant, mais sa mère ne souhaitant pas perdre quelqu’un d’autre elle l’empêche de partir à l’aventure. Finalement il se retrouve à devoir aller à la rencontre de … pour s’entraîner, mais une apparition fantomatique de sa sœur le détourne de son objectif.

L’histoire est plutôt bien expliquée et ça change un peu des plateformers qui disent « sauve machin pour sauver le monde » surtout que, par la suite, vous rencontrerez diverses situations qui auront une relation avec le twist principal du jeu. Alors oui, Kao va partir sauver sa sœur et son père, mais dans les différents endroits où il va se rendre, vous serez emmenés à sauver l’environnement et chaque petite histoire dans chaque lieu visité sera unique. Après ne vous attendez pas à des histoires de folie juste suffisamment intéressantes pour garder votre attention… ce qui n’est pas le cas de beaucoup de plateformers.

Cours, cours et frappe, frappe

Kao est toujours équipés de ses gants de boxe et d’une envie de frapper du méchant en masse. Le côté plateformer du jeu n’a rien de très original vu que les contrôles sont ceux identiques à beaucoup d’autres vu qu’il propose le célèbre double saut uniquement.

Vous aurez un petit set de mouvements : (B) le double saut, (B+A) l’écrase face pour activer des boutons, (A) la roulade pour éviter les attaques ennemies, (Y) frapper ses ennemis, (X) activer les leviers ou utiliser l’attaque spéciale en combat. Aussi, vous aurez une barre de vie qui pourra augmenter en avançant dans le jeu, un compteur de vie (le game over est possible) et des pièces pour acheter des objets aux magasins.

Là où ce Kao se démarquera, c’est par ses gants spéciaux : au cours de l’aventure vous obtiendrez plusieurs types de gants qui permettront de progresser dans le jeu. Ici on ne parlera pas de tout, mais seulement des deux premiers types de gants.

Les gants éternels qui permettent d’activer des cristaux violets pour faire apparaître des plateformes dans les alentours que ce soit en tapant dessus ou en lançant des boomerangs obtenus à certains moments du jeu.

Accompagné des gants de base, il y a les bouboules magiques qui auront différents éléments dont le feu qui permettra de brûler certaines parties du décor afin d’avancer dans le jeu.

Maintenant parlons des combats : c’est très simple il suffit de frapper et de remplir une petite barre pour activer son super coup de poing pour tuer tout ce qui se trouve autour de vous. Vous pourrez esquiver les attaques ennemies qui infligeront aussi des dégâts si vous touchez qui ce soit.

Le combat est simple et fluide, le plus important à retenir c’est qu’il y a des moments où le jeu demande de vous battre. Vous pourrez aussi tracer votre chemin sans vous préoccuper des méchants. La possibilité de passer à côté d’un combat pour seulement se concentrer sur l’aventure est vraiment bien, mais évidemment il faudra éviter les attaques ennemies ce qui peut vous coûtez la vie.

Vous pourrez rencontrer des énigmes bien qu’elles ne soient pas nombreuses et souvent assez simples. Vous devrez, par exemple, appuyer sur deux boutons pour ouvrir une trappe ou tracer un chemin de pierre en partant d’un point A à un point B.

Le jeu demandera souvent de prendre des « détours » pour faire régulièrement du plateformer afin d’obtenir l’objet nécessaire pour progresser, le tout est fluide que ce soit les sauts entre chaque plateforme ou les combats qui ne durent pas trop longtemps.

Les méchants ont tous une animation de présentation qui n’est sont pas obligatoire à regarder et vous pourrez les passer. Les ennemis ne sont pas bien redoutables : certes le casting augmentera au fil de l’aventure et ça rendra les combats un poil plus complexes. Les boss ont plusieurs phases et ils ne sont pas très durs, en revanche mourir signifiera de refaire le boss en entier donc il ne faudra pas trop faire le malin puisqu’une erreur est si vite arrivée.

Un combat ? *musique tranquille*

Les musiques sont sympathiques, mais elles ne sont pas très marquantes et ce sont souvent des musiques douces qui vous permettent de vous relaxer. La musique se compose de beaucoup d’instruments à percussion avec des airs de flûte, même les musiques d’actions s’en composent ce qui rend le tout assez reposant.

On pourrait dire que c’est presque beau.

Le jeu est vraiment beau avec le moteur d’Unreal Engine 5, tout est vraiment magnifique à part les animations et quelques finitions de texture.

La majorité des animations sont correctes, mais par moment on voit des petits bugs comme un PNJ qui met son râteau dans son corps ou des petits ruisseaux où tu peux clairement voir la ligne de la fin de la texture. Cela reste des soucis mineurs, mais c’est dommage que ça fasse un peu tâche sur un jeu qui arrive à faire transpirer la vie dans ses décors. Un autre souci sont les lags, certes ce n’est pas toujours présent, mais un peu trop d’éléments à afficher est les petits lags s’installent et ça se remarque spécialement avec la récupération des pièces qui sont souvent nombreuses.

Tous les défauts précédemment cités ne sont pas des défauts suffisants pour perdre en qualité de jeu vu qu’ils n’arrivent pas si souvent, mais il est possible d’en régler certains avec, on espère, des prochaines mises à jour.

Allez, il faut le terminer ce jeu

Le jeu a une durée de vie correct : si vous faites seulement les niveaux sans récupérer tous les objets à collectionner, le soft durera à peu près cinq à sept heures en prenant son temps.

Pour le 100% vous aurez les diamants qui servent à être récupérés, les parchemins qui seront le dictionnaire du monde, les lettres de K.A.O. qui sont là pour être récupérées et les pierres de rune qui sont l’équivalent des lunes dans Super Mario Odyssey.

Si vous récupérez tous les costumes (d’ailleurs comprenant plein de références pour les fans de la série), que vous prenez tous les diamants et tous les parchemins ça prendra à peu près dix heures vues que les trouver n’est pas si difficile.

Elle est où la sauvegarde, elle est où ?

La sauvegarde du jeu est étrange et assez mal foutue, si vous quittez le jeu sans passer par le menu principal il se peut que vous perdiez de la progression. Si vous finissez un niveau le jeu ne sauvegarde pas automatiquement, même si vous voyez une cinématique et votre serviteur en a fait les frais.

Par exemple : si vous finissez le dernier niveau de la première île que vous allez sur la prochaine, achetez des costumes et des objets et que vous rentrez dans le prochain niveau puis que vous allez sur le menu home puis quittez le jeu votre progression est perdue. Aussi lorsqu’on atteint un checkpoint, si vous mourriez après avoir récupéré un diamant récemment, eh bien vous devriez le récupérer à nouveau ce qui peut être traître si vous n’y pensez pas.

Le pire c’est qu’il arrive que le jeu sauvegarde par moment en quittant, c’est vraiment incompréhensible peut-être que c’était un cas unique pour une perte aussi importante de progression.

Si le jeu proposait un bouton sauvegarde, ça ne serait pas un souci et s’il était précisé que retourner aux menu principal sauvegarde votre progression ça aurait été utile, espérons que ça n’arrivera qu’à la version Switch et qu’une mise à jour viendra régler ce défaut majeur.