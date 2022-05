Un premier trailer japonais pour Trinity Trigger sur Nintendo Switch

Après quelques jours de teasing et du leak, l’annonce officielle est enfin faite par Furyu. Trinity Trigger est bel et bien confirmé en bonne et due forme sur divers plate-forme dont la Nintendo Switch. La nouveauté aujourd’hui étant la diffusion d’un premier trailer du jeu afin de vous faire un avis basé sur ce tout nouveau Action RPG. Par ailleurs, si vous avez un compte japonais, n’hésitez pas à faire un tour sur la page japonaise afin de télécharger la démo du jeu et la faire pour vous donner une meilleure idée de l’expérience qui vous attend. Rappelons que le jeu est terminé à 70% et que la démo est donc basé sur une version non définitive du jeu. Le studio demandant d’ailleurs aux joueurs de leur fourni un feedback. Nous vous laissons le premier trailer ci-dessous en évoquant aussi la date de sortie japonaise fixé au 15 Septembre 2022. Aucune annonce en occident à ce jour. Cependant, si nous nous basons sur des suppositions et constats autour de Furyu et leur sorties Nintendo Switch, il est probable que le jeu nous parvienne uniquement en anglais.