Des images inédites du Kirby prévu sur GameCube !

Il fût un temps ou Kirby devait sortir sur GameCube (et on ne parle pas de Kirby Air Ride). Ce Kirby avait été présenté lors de l’E3 de 2005, mais avait finalement subit plusieurs reports, avant d’être annulé dans la plus grande discrétion… Au final certains éléments seront repris plus tard, dans Kirby’s Adventure sur Wii et même dans Kirby: Star Allies sorti sur Nintendo Switch !

On doit ces vidéos à Foulowe59, un amoureux de la boule rose de Nintendo !

IGN avait également partagé une courte vidéo il y a quelques années…