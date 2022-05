[Rumeurs] : Les Datamineurs annoncent au moins 10 personnages à venir dans Mario Strikers: Battle League sur Nintendo Switch

Il arrive que les datamineurs mettent des crampons, en l’occurence pour Matrio Strikers: Battle League… Nintendo a d’ores et déjà annoncé que des nouveaux personnages arriveront après la sortie du jeu, via des mises à jour gratuites !

Si l’on en croit ce tweet de Wipeoutjack7, il y aurait en tout 20 personnages de prévu dans le jeu, dont 10 sont déjà connus !

À votre avis, qui viendra rejoindre:

Mario Strikers has 10 characters at launch, but 20 character slots. Looks like there may be an additional 10 coming through the recently announced free DLC. pic.twitter.com/PCGSlDOzoB

— Jack (@Wipeoutjack7) May 27, 2022