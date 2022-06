Davantage de cartes et un évènement de collaboration avec l’extension Pokémon GO du JCC Pokémon

Profitez d’un évènement spécial dans Pokémon GO et découvrez certains des points forts qui vous attendent au lancement de l’extension en juillet.

Les mondes du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon et de Pokémon GO se rencontrent dans l’extension Pokémon GO du JCC Pokémon. Avec des illustrations photoréalistes et des éléments de Pokémon GO, l’extension vous rappellera les aventures du monde réel dans lesquelles le jeu mobile vous a plongé ! De superbes Pokémon-VSTAR et Pokémon Radieux jouent un rôle central dans la nouvelle extension. Les joueurs et les joueuses pourront trouver des codes dans les produits de l’extension qu’ils pourront ensuite échanger contre des objets utiles dans Pokémon GO. Quelques jours avant la sortie du premier produit de l’extension Pokémon GO, vous pourrez participer à des évènements à thème dans Pokémon GO. Vous pouvez également découvrir quelques-unes des incroyables illustrations de la nouvelle extension.

L’évènement de collaboration du JCC Pokémon

Un évènement en jeu Pokémon GO aura lieu du 16 au 30 juin 2022, et les fans pourront profiter de nouvelles façons de fêter la nouvelle extension Pokémon GO du JCC Pokémon. Pendant l’évènement, des Pokémon mis en vedette dans l’extension apparaîtront dans la nature et dans les Raids. De plus, en clin d’œil à la carte Pikachu de l’extension, Pikachu apparaîtra dans Pokémon GO coiffé de la même casquette bleue.

Tout au long de l’évènement de collaboration du JCC Pokémon, Mewtwo apparaîtra dans les Raids de niveau 5. Une carte Mewtwo-V de l’extension représente le Pokémon Génétique descendant du ciel parmi les gratte-ciel, donnant l’impression qu’un Raid est sur le point de commencer avec les Dresseurs au sol. Sovkipou et Sarmuraï apparaissent également dans l’extension, et ils feront leurs débuts dans Pokémon GO pour fêter l’occasion.

Apparition des premiers Pokémon de Pokémon GO

Certains des premiers Pokémon pouvant être attrapés dans Pokémon GO à la sortie du jeu en 2016 seront présents dans l’extension Pokémon GO du JCC Pokémon. Bulbizarre, Salamèche, Carapuce et leurs Évolutions possèdent de puissantes attaques et talents, ainsi que des illustrations vives et colorées. La plupart des illustrations représentent des moments emblématiques de Pokémon GO : Herbizarre, par exemple, est représenté en train de rassembler d’autres Pokémon autour d’un PokéStop sur lequel un Module Leurre est placé.

Les Pokémon Radieux brillent de mille feux dans Pokémon GO du JCC Pokémon

Ressentez la même joie que lorsque vous rencontrez un Pokémon chromatique dans Pokémon GO avec les Pokémon Radieux de la nouvelle extension. Florizarre Radieux, Dracaufeu Radieux et Tortank Radieux sont aussi resplendissants qu’ils sont puissants. Ils sont si impressionnants que vous ne pouvez avoir qu’un Pokémon Radieux dans votre deck à la fois. Avec leurs attaques dévastatrices et leurs talents utiles, les Pokémon Radieux apportent une nouvelle note artistique au jeu.

Les premiers produits de l’extension Pokémon GO seront disponibles le 1er juillet 2022. Lorsque l’extension sera disponible, gardez un œil sur les codes que vous pourrez échanger pour récupérer des objets utiles dans Pokémon GO, dont des objets pour avatars spéciaux créés en l’honneur de cette collaboration. Vous pourrez continuer d’échanger ces codes après la fin de l’évènement de collaboration du JCC Pokémon.