Hidekazu Yukawa (M. Sega), ancien dirigeant de Sega, est décédé

Triste ce nouvelle en ce début de semaine. Hidekazu Yukawa, qui était l’ancien directeur général de Sega et était connu sous le nom de M. Sega, est décédé.

M. Yukawa est décédé en juin 2021 des suites d’une pneumonie, mais son décès n’a été rendu public qu’aujourd’hui grâce cet article de Shûkan Josei PRIME relayé sur Yahoo! News au Japon. Un certain nombre d’anciens collègues de Sega ont rendu hommage à l’homme sur Twitter, notamment Yuji Naka et l’ancien doubleur de Sonic, Junichi Kanemaru. M. Yukawa est devenu directeur général de Sega en 1998, juste avant la sortie de la Dreamcast, la dernière console de jeux vidéo de Sega, lancée en décembre 1998. Il est également apparu dans plusieurs jeux Sega, dont l’emblématique Shenmue et Sonic Adventure DLC.