Des versions physiques sur Nintendo Switch pour Doom Eternal et Tetris Effect: Connected

Parmi les nombreuses annonces du digital showcase de Limited Run Games, on vous fera un bilan dans un autre article, on notera quand même deux grosses annonces de version physiques: Doom Eternal et Tetris Effect: Connected.

A la base prévu pour une version physique, Doom Eternal est finalement sorti sans et Limited Run Games rattrapera donc le coup. Les fans peuvent précommander la version physique de Doom Eternal sur Switch à partir du 8 juillet 2022 ici.

Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer dans une campagne en solo épique ! Dans DOOM Eternal sur Nintendo Switch, vous terrasserez des démons à travers de multiples dimensions pour empêcher la destruction de l’humanité… La seule chose qui les effraie… c’est vous.

Limited Run Games, en partenariat avec Enhance Games, a annoncé une sortie physique pour Tetris Effect : Connected sur Nintendo Switch. Le titre a été initialement lancé sur Switch en octobre dernier. C’est la première fois qu’il sera vendu en boîte sur la console. La version physique de Tetris Effect : Connected pour Switch sera disponible le 17 juin 2022 ici.

Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l’avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant – une réinvention addictive, unique et d’une beauté à couper le souffle d’un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines. La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux – tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore. Un défi pour l’esprit et un régal pour tous les sens, Tetris Effect: Connected est l’excuse qu’il vous faut pour jouer à Tetris encore… et encore… et encore, et encore, et encore et encore et encore et encore et encore et encore et… – Inclut le multijoueur multiplateforme ! Les joueurs sur différentes plates-formes peuvent facilement rejoindre les salles de Friend Match grâce à la nouvelle fonction d’identification des salles.