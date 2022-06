Une date de sortie pour Blossom Tales II sur Nintendo Switch

Blossom Tales II : The Minotaur Prince est toujours en développement, mais nous avons maintenant une date de sortie. Il a été annoncé aujourd’hui que le jeu sera disponible sur Switch le 16 août 2022. Nous avons également déjà la confirmation d’une version physique. Limited Run Games sera en charge de la distribution.

Ce second volet, sobrement intitulé : Blossom Tales II : The Minotaur Prince, reprendra le gameplay Action-RPG Zeldaesque qui ont fait son succès, pour une aventure qui devrait se dérouler des centaines d’années après le premier épisode. Au programme : Des forêts hantées, des repaires de pirates et tout un tas de territoires à découvrir dans un monde ouvert. Sans oublier des quêtes annexes, des choix qui auront une influence sur l’histoire et tout un tas d’autres choses…