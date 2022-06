Depuis mai dernier, nous avons la chance de tester le casque Corsair HS65 Surround sur nos Nintendo Switch et même lors de nos streams via notre PC. Après plus d’un mois d’utilisation, voici notre retour objectif sur ce nouveau casque.

Attention, si vous n’avez pas l’habitude, notre site ne donne qu’un avis de novice sur ce casque. Pas de chiffres de fous ou de comparatifs techniques chez nous, surtout sur du test hardware, car on ne s’y connaît pas assez, tout simplement.

Vous l’avez forcement vu, le Corsair HS65 Surround est plutôt agréable à l’œil et ne dénote pas des casques que l’on trouve actuellement sur consoles. Il est léger, 282 g, confortable à l’utilisation et assez robuste pour les joueurs bourrins comme moi, ce qui est plutôt une bonne chose. La molette de son et pratique et répond très bien, et, comme vous avez pu le voir, le casque n’est pas en Bluetooth mais bien en filaire avec une prise jack classique.

Oui, désormais la console hybride de Nintendo permet le Bluetooth et c’est tant mieux. Mais, vraiment, pour le coup, le casque est bien plus léger et un fil, bah ça ne bug pas. Pas de désynchronisation sur Switch ou sur PC (on ne sait pas trop pourquoi et on perd un temps fou), pas de souci de batteries, etc. Le Bluetooth sur casque c’est comme le wifi pour Internet, c’est pratique, mais en vrai, si on peut et qu’on veut être confort, on prend du RG45.

Côté son, les transducteurs audio en néodyme de 50 mm délivrent une qualité sonore très agréable tout en couvrant la plage de sons requise pour ne rien manquer sur le champ de bataille. L’isolation du bruit et plutôt présente et le micro du casque capte bien. Monter le micro vers le haut pour l’éteindre, c’est classique désormais, mais ça marche toujours aussi bien. Pour info, le casque est certifié Discord « pour une communication limpide et un son exceptionnel ».

Les joueurs PC auront aussi accès à SoundID de Sonarworks. Intégré au logiciel CORSAIR iCUE, SoundID personnalise facilement le profil audio du casque gaming pour l’adapter à vos préférences d’écoute spécifiques. Dites adieu aux curseurs complexes et réalisez un simple test de préférences intuitif pour créer votre profil de son idéal. L’adaptateur USB inclus offre un son surround Dolby Audio 7.1 multicanal*, vous plaçant ainsi au cœur de l’action. (Le son Dolby Audio est uniquement disponible avec le logiciel CORSAIR iCUE sur PC et Mac.)

Conclusion 8 /10 Au final, nous avons été très très conquis par ce casque filaire sur Nintendo Switch, l’utilité principale chez nous de ce casque. Encore une fois, un fil c’est un peu chiant, mais ça apporte tellement, qu’on favorisera ce casque à d’autres en Bluetooth. Détail de la note Global 0