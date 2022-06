Le casting de Monstres à chasser dans Monster Hunter Rise: Sunbreak continue de grandir comme révélé dans deux nouveaux trailers préparant la sortie prochaine du titre sur Nintendo Switch et PC (Steam).

La première bande-annonce de Sunbreak, l’extension massive qui viendra dans quelques jours prolonger l’expérience Monster Hunter: Rise met à l’honneur le Shagaru Magala, un des monstres les plus appréciés des fans, de retour de Monster Hunter 4. Mais aussi le Rajang orage et une variante particulièrement dangereuse du monstre phare de Rise : le Magnamalo enragé. Elle récapitule aussi les ennemis déjà révélés auparavant qu’ils soient Dragons Anciens, sous-espèces, ou variantes de monstres présents dans le bestiaire de Sunbreak et dévoile le retour de la Bazelgeuse Vulcan dans la première mise à jour gratuite à venir de l’extension.

La deuxième bande-annonce présente un nouveau set d’armure de Haut Rang et des arbres d’évolution d’armes qui peuvent aider significativement les Chasseurs débutants à se frayer un chemin vers le nouveau contenu passionnant proposé au Rang maître.

Le Shagaru Magala est la forme adulte du monstre emblématique de Sunbreak : le Gore Magala. Le temps a permis à ce monstre de devenir encore plus puissant et féroce que sa forme initiale, le dotant d’une implacable agressivité. Les chasseurs chargés d’affronter cette menace monumentale doivent être prêts à tout, sous peine de terminer au menu du jour. Le Rajang Orage et la Bazelgeuse Vulcan causent aussi de profonds ravages dans le Royaume. Tout autant que le Magnamalo enragé, une nouvelle variante du monstre phare de Monster Hunter Rise. Ce prédateur agile est doté d’une armure à pointes encore plus épaisse pour augmenter ses attaques mortelles, faisant de chaque coup, un aller simple potentiel au cimetière des Chasseurs de monstres.

Les révélations d’aujourd’hui comprennent également l’annonce du set d’armure « Ceinture noire S » et de l’arbre d’évolution d’armes de Haut Rang du « Défenseur », de véritables atouts pour les joueurs qui souhaitent accélérer leur progression vers le rang Maître. L’ensemble « Ceinture noire S » peut être acquis en rendant visite à Senri le facteur, au début du jeu, et offre suffisamment de caractéristiques défensives pour résister aux attaques des monstres de Haut Rang. Les armes du Défenseur introduites dans Monster Hunter Rise ont maintenant des arbres d’évolution de Haut Rang accessibles à la forge. Ces armes améliorées provoqueront suffisamment de dégâts pour venir à bout de n’importe quel obstacle dans le périple des chasseurs vers Monster Hunter Rise: Sunbreak.

À propos de Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension majeure du jeu d’action/RPG développé par Capcom sorti sur Nintendo Switchen mars 2021 et PC (Steam) en janvier 2022. Elle sortira le 30 juin 2022 sur ces deux plateformes. Elle comprendra un tout nouveau scénario avec de nouveaux Monstres, de nouvelles options de combat, la difficulté de Quêtes Rang Maître, et plus encore. Les joueurs de Monster Hunter Rise: Sunbreak disposant de données de sauvegarde de Monster Hunter Stories™ 2: Wings of Ruinpourront également débloquer l’Armure spéciale Navirou pour leurs Palicos.

Parés à reprendre la traque ?