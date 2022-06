28 juin 2022 – Les possesseurs de Nintendo Switch curieux de savoir ce qui les attend ont pu se plonger dans une nouvelle présentation riche en jeux. Le tout dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase a montré un large éventail de titres développés et édités par divers partenaires qui feront leur arrivée cette année ainsi qu’en 2023 sur Nintendo Switch.

Ont notamment été présentés les versions Nintendo Switch de trois jeux Persona acclamés, davantage de détails sur Mario + The Lapins Crétins Spark of Hope,l’arrivée sur Nintendo Switch de 10 jeux Mega Man populaires, une nouvelle aventure dans la série DRAGON QUEST ainsi que des premiers aperçus d’autres jeux nouvellement annoncés.

Pour visionner le Nintendo Direct Mini : Partner Showcase dans son intégralité, rendez-vous sur la chaîne Youtube de Nintendo France.

Parmi les temps forts de la présentation figurent :

MONSTER HUNTER RISE : SUNBREAK : la monstrueuse extension de MONSTER HUNTER RISE présente un nouveau scénario, de nouveaux monstres,de nouvelles techniques de chasse, de nouvelles régions, des quêtes de Rang Maître et bien plus ! Faites route vers l’avant-poste d’Elgado et enquêtez sur les puissantes créatures que l’on nomme « Les Trois Seigneurs » : l’imposant Garangolm, le loup glacial Lunagaron ainsi que le dragon ancien emblématique de l’extension : le sinistre Malzeno. SUNBREAK verra aussi l’arrivée de nouveaux monstres ainsi que le retour de spécimens issus des précédents jeux MONSTER HUNTER ! Jouez en solo ou en groupe avec jusqu’à trois autres joueurs en ligne* ou en mode sans fil local** ! Rejoignez la chasse et relevez de nouveaux défis lorsque l’extension, déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop, sortira le 30 juin sur Nintendo Switch.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition : le jeu NieR:Automata, salué par la critique, débarque sur Nintendo Switch ! Des formes de vie mécaniques venues d’un autre monde ont attaqué la Terre. Face à cette menace nouvelle, l’humanité n’a pas eu d’autre choix que de trouver refuge sur la Lune. En tant que 2B, membre de la force militaire androïde YoRHa, immergez-vous dans un féroce combat pour reprendre la planète. Cette version de NieR:Automatainclut tous les DLC déjà sortis ainsi que des costumes exclusifs à la version Nintendo Switch. Partez à la reconquête de la Terre dans NieR:Automata The End of YoRHa Edition, qui sortira le 6 octobre et sera disponible en précommande dans la journée sur le Nintendo eShop.

Lorelei and the Laser Eyes : préparez-vous à plonger dans des énigmes surréalistes et un récit glaçant avec cette interprétation moderne des jeux d’énigmes et d’aventure. Résolvez l’énigme de Lorelei and the Laser Eyes, disponible en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch en 2023.

Super Bomberman R 2 : un nouveau jeu Bomberman arrive sur Nintendo Switch ! En plus des modes classiques qui font tout le sel de la série, le nouveau mode Château dans lequel une équipe de jusqu’à 15 joueurs */** doit se frayer un chemin jusqu’à des coffres au trésor tandis qu’un autre joueur tente de les en empêcher fait aussi son arrivée ! Vous pouvez également créer et partager vos propres niveaux. Éclatez-vous avec Super Bomberman R 2, disponible l’an prochain sur Nintendo Switch.

Mega Man Battle Network Legacy Collection: 10 jeux Mega Man Battle Network, sortis initialement sur Game Boy Advance, arrivent sur Nintendo Switch!Contrôlez MegaMan.EXE sur la grille de combat et débloquez de nouvelles techniques grâce aux puces de combat. Cette collection inclut une galerie réunissant plus de 1 000 illustrations ainsi que la possibilité d’écouter plus de 150 musiques issues de toute la série. Mega Man Battle Network Legacy Collection arrivera sur Nintendo Switch en 2023. La collection sera aussi disponible en deux volumes téléchargeables séparément : Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 et Vol. 2.

PAC-MAN WORLD Re-PAC : un remake de PAC-MAN WORLD est en chemin ! La famille de PAC-MAN a été enlevée et pour la sauver, notre héros fait route vers l’Île aux fantômes. Affrontez vos ennemis à coups de Pac-billes, de roulades et de rebonds et… transformez-vous en PAC-MAN géant ?! Des courses effrénées aux escapades spatiales, toutes sortes de niveaux déjantés vous attendent. Sauvez votre famille dans PAC-MAN WORLD Re-PAC, disponible le 26 août sur Nintendo Switch.

Blanc: un faon et un louveteau doivent œuvrer ensemble pour braver le froid et retrouver leur foyer dans le monde dessiné à la main de Blanc. Dans cette touchante aventure, ces amis improbables doivent coopérer et utiliser leurs forces respectives pour résoudre des énigmes contextuelles et traverser des décors enneigés. Blanc est une aventure dénuée de texte jouable en coop en ligne** ou en local* pour que tout le monde puisse l’apprécier. Forgez une amitié improbable dans Blanc, qui sortira en février 2023 en exclusivité console sur Nintendo Switch.

Return to Monkey Island : un nouveau récit chez les pirates vous attend ! Return to Monkey Island marque le retour inattendu et palpitant de Ron Gilbert, créateur de la série, et continue l’histoire racontée dans les légendaires jeux d’aventure The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck’sRevenge. Les pirates intrépides pourront résoudre des énigmes et explorer des îles en bénéficiant d’une évolution astucieuse du gameplay classique des point-and-click. Préparez-vous aux singeries de Return to Monkey Island, qui sortira en exclusivité console temporaire cette année sur Nintendo Switch.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope : l’équipe déjantée formée par Mario, ses amis et les héroïques Lapins Crétins – et rejointe cette fois parBowser – s’envole vers les étoiles pour une nouvelle aventure avec le dernier jeu de la série Mario + The Lapins Crétins. La galaxie est en danger depuis qu’une sombre entité, Cursa, a décidé d’en absorber toute l’énergie. Cet objectif passe par la capture des Sparks, des créatures nées de la fusion entreLumas et Lapins Crétins, afin d’absorber également leur énergie. Notre équipe s’élance alors dans le cosmos pour sauver les Sparks de l’emprise de Cursaen menant des combats à la fois tactiques et dynamiques. Menez une équipe de trois héros, faites usage de toute une panoplie d’outils pour parcourir le champ de bataille, prenez vos ennemis à revers et guettez la moindre opportunité pour déjouer leurs plans. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hopesortira le 20 octobre sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande dans la journée sur le Nintendo eShop. Les abonnés Nintendo Switch Onlinepourront également essayer le jeu original Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle pendant une durée limitée grâce à l’offre Jeux à l’essai.

Little Noah : Scion of Paradise : incarnez la jeune alchimiste Noah accompagnée de son acariâtre chat Zipper dans ce roguelite accessible. Une tempête a poussé Noah à atterrir en catastrophe dans des ruines anciennes dont la configuration change à chaque visite. Recrutez des Astraux et servez-vous des objets que vous ramassez pour vaincre les ennemis et les boss. Si Noah est vaincue au cours de ses aventures, vous pourrez utiliser les objets récupérés pour la rendre plus puissante avant de vous lancer dans une nouvelle expédition. Créez des combos et déchaînez de puissantes attaques élémentaires pour remporter la victoire. Little Noah : Scion of Paradise arrivera dans la journée sur Nintendo Switch.

RAILGRADE : dans le jeu de gestion RAILGRADE, vous devez construire des réseaux ferroviaires pour transporter des marchandises et aider à rendre sa prospérité à une colonie industrielle. Accomplissez diverses tâches pour préparer chaque cargaison avant de la livrer. Adaptez votre stratégie aux différents facteurs tels que le nombre de trains à faire circuler, leur longueur, les ressources à acquérir et la voie à suivre pour acheminer une cargaison d’un point A à un point B. RAILGRADE sortira cet automne sur Nintendo Switch.

RPG Time : The Legend of Wright : rejoignez le concepteur de jeux en herbe Kenta dans une aventure dessinée à la main pour sauver le monde dans sa dernière création : The Legend of Wright. Prenant place dans le carnet de Kenta, ce RPG s’étend sur plus de 200 pages où vous devrez dessiner, gommer, résoudre des énigmes ou encore sortir votre calculatrice. Découvrez une nouvelle façon de jouer à chaque page qui se tourne. RPG Time : The Legend of Wright sortira le 18 août sur Nintendo Switch et sera disponible en précommande dans la journée sur le Nintendo eShop.

Sonic Frontiers : foncez vers une nouvelle zone ! Les nouvelles aventures de Sonic démarrent sur les Starfall Islands, berceau d’une mystérieuse civilisation ancienne. Parcourez des collines escarpées et utilisez l’environnement à votre avantage pour foncer en toute liberté à travers de vaste zones ouvertes grâce aux talents de Sonic. Que va découvrir Sonic sur ces mystérieuses îles ? Filez à tout allure vers de nouveau sommets et découvrez le frisson de l’hyper vitesse en toute liberté. Sonic Frontiers sortira cet hiver sur Nintendo Switch.

Disney Dreamlight Valley : vivez des aventures magiques aux côtés de personnages Disney et Pixar dans cette simulation de vie ! Dreamlight Valley était autrefois un lieu idyllique où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie, mais le rêve est devenu cauchemar lorsque l’Oubli a fait son apparition. À vous de ramener la magie dans Dreamlight Valley. Explorez les différents mondes de cet univers, liez-vous d’amitié avec ses héros et ses antagonistes et personnalisez votre avatar comme vous le souhaitez pour devenir la personne que vous rêvez d’être. Disney Dreamlight Valley sera disponible en accès anticipé le 6 septembre sur Nintendo Switch.

LIVE A LIVE : découvrez de nombreux récits aux héros, périodes et gameplay uniques dans ce classique du RPG qui revient en HD-2D ! LIVE A LIVErevient à la vie le 22 juillet sur Nintendo Switch. Une démo proposant le début de trois chapitres fera son arrivée dans la journée sur le Nintendo eShop et vous pourrez ensuite transférer votre progression vers le jeu complet après l’avoir acheté. Commencez à écrire votre épopée multiséculaire dès aujourd’hui !

DORAEMON STORY OF SEASONS : Friends of the Great Kingdom : Doraemon, Nobita et leurs amis se posent sur une planète inconnue et décident d’aider leur nouvel ami à accomplir son rêve… en cultivant la terre ! Labourez les champs, récoltez ce qui a poussé et occupez-vous des animaux. Vous pouvez aussi utiliser les gadgets secrets de Doraemon pour accélérer les choses ! Détendez-vous entre amis, savourez de bons petits plats et partez à la pêche. Grâce au jeu en multijoueur local**, vous pouvez aussi bâtir une ferme à deux ! DORAEMON STORY OF SEASONS: Friends of the Great Kingdomarrivera cete année sur Nintendo Switch.

Minecraft Legends : le monde de Minecraft rencontre le gameplay des jeux d’action-stratégie dans Minecraft Legends. Une magnifique contrée à la beauté sauvage est envahie par des forces venues d’une autre dimension ! Unissez vos forces et affrontez la terrible menace qui pèse sur le monde. Quels secrets allez-vous découvrir dans cet univers inédit mais aussi familier ? Minecraft Legends arrivera l’an prochain sur Nintendo Switch.

DRAGON QUEST TREASURES : bienvenue au paradis des chercheurs de trésors ! Un frère et une sœur rêvent de rassembler les plus grands trésors du monde. Ce rêve devient réalité quand ils sont transportés dans le royaume magique et mystérieux de Draconia. Erik and Mia, accompagnés de leurs adorables compagnons Purrsula et Porcus, s’allient à toute une ménagerie de monstres dégourdis pour se mettre en chasse de trésors dans ce spin-off de la série DRAGON QUEST. D’immenses richesses n’attendent que d’être trouvées ! DRAGON QUEST TREASURES arrivera le 9 décembre sur Nintendo Switch.

Portal : collection cubique : des jeux au gameplay récompensé et à l’humour caustique arrivent sur Nintendo Switch. Brisez les lois de la physique spatiale d’une façon que vous n’auriez jamais cru possible avec un appareil portatif hautement expérimental. Résolvez d’étranges casse-têtes et affrontez GLaDOS, une intelligence artificielle mortellement créative et assoiffée de puissance. Faites la rencontre d’un casting étendu de personnages tout en cherchant votre chemin à travers d’étranges laboratoires et en résolvant des énigmes basées sur les portails. De plus, Portal 2 inclut un mode de jeu coopératif dont il est possible de profiter en écran partagé**, en local** ou en ligne*. Partez à la rencontre des cubes amicaux et des tourelles mortelles de Portal et Portal 2 avec l’arrivée de Portal : collection cubique dans la journée sur Nintendo Switch !

HARVESTELLA : cultivez la terre, combattez et forgez des amitiés dans un nouveau monde fantastique. Bienvenue à Lèthe, un paisible village vivant au rythme des saisons. C’est ici que débute votre aventure dans ce nouveau jeu de rôle et de simulation de vie. Travaillez la terre, cuisinez, faites de l’artisanat et partez à l’aventure pour récolter des ressources tout en faisant connaissance avec les locaux. Les saisons suivent leur cycle habituel du printemps à l’hiver. Cependant, elles finiront par laisser la place à la saison de la mort nommée Quietus. Le sort du village repose sur vous, trouvez le moyen de stopper la saison de la mort avant qu’elle ne détruise votre foyer. Démarrez une nouvelle vie dans HARVESTELLA, disponible le 4 novembre sur Nintendo Switch.

Persona 5 Royal / Persona 4 Golden / Persona 3 Portable : éveillez votre Persona avec l’arrivée de trois jeux iconiques de la série Persona sur Nintendo Switch ! Sauvez les gens de leurs désirs distordus en portant le masque d’un Voleur Fantôme dans le jeu acclamé Persona 5 Royal, assorti de tout le contenu téléchargeable disponible. Il existe également une légende urbaine qui prétend que votre âme sœur pourrait apparaître si vous regardez l’écran de votre Nintendo Switch par une nuit pluvieuse dans Persona 4 Golden. Un calme étrange engloutit la ville, les gens deviennent d’inquiétants cercueils et des Ombres, des monstres venus d’un autre monde déferlent dans Persona 3 Portable, qui propose aussi de suivre une autre route en incarnant une protagoniste alternative ! Les trois jeux proposent des voix anglaises et japonaises, des graphismes haute-définition et sont vendus séparément. Persona 5 Royal débarque sur Nintendo Switch le 21 octobre. Davantage d’informations sur Persona 4 Golden et Persona 3 Portable arrivent prochainement, alors restez à l’écoute ! Soyez prêts… l’heure sombre approche !

Ce Nintendo Direct Mini: Partner Showcase comprenait également un montage rassemblant plusieurs titres sortant bientôt sur Nintendo Switch, dont le jeu d’exploration à génération procédurale No Man’s Sky, qui arrive le 7 octobre, A Plague Tale: Requiem – Cloud Version***, la suite du jeu d’aventure primé APlague Tale: Innocence, qui sortira le 18 octobre, ainsi que Captain Velvet Meteor: The Jump+ Dimensions, un jeu d’aventure disponible le 28 juillet.

