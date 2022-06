Après 4 années de duels magiques (2 sur console), Spellbreak le battle royale magique va refmer son portail… En effet, le studio a annoncé que les serveurs du jeu seraient arrêtés à partir de début 2023.

Breakers, Après plus de quatre ans de magie élémentaire et de combinaisons de sorts, nous avons pris la décision de mettre fin au développement de Spellbreak. Les serveurs seront fermés à partir de début 2023. Merci aux millions de joueurs qui nous ont rejoints dans les Hollow Lands depuis 2018 ; ça a été un voyage incroyable. Notre vision était de créer un nouveau jeu multijoueur d’action qui permettrait aux joueurs de libérer leur mage de combat intérieur. Nous sommes reconnaissants envers tous les membres de la communauté du jeu d’avoir exploré les mondes magiques et les expériences que nous avons créés ensemble. Spellbreak était un projet ambitieux qui a vu notre équipe repousser ses limites en matière de conception et de développement et nous sommes ravis de continuer à innover en créant de nouveaux titres à l’avenir. À tous les fans de Spellbreak du monde entier, merci pour le soutien et le dévouement qui ont rendu le jeu et la communauté si spéciaux. Sincèrement, L’équipe de développement de Spellbreak

L’aventure du studio, Proletariat Inc., ne s’arrête pas pour autant ! En effet, il a été racheté par Blizzard et devrait travailler sur World Of Waracraft, notamment la prochaine extension, « Dragonflight« .

