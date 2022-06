Décidément, GameXplain s’est lancé dans le jeu des 7 erreurs suite aux annonces de hier… Le dévoreur de pac-gommes, Pac-Man a également eu le droit à sa version comparative pour Pac-Man World Re-PAC. Mais cette fois avec la version PS1 du jeu (dont est tiré cette version Re-PAC).

Forcément, c’est beaucoup plus joli graphiquement ! (encore heureux nous direz-vous). On constate qu’il s’agit véritablement d’un remake et pas d’un simple « lissage HD ». Sans être transcendant à l’époque, le jeu faisait le job à une époque ou le mètre étalon du genre était Super Mario 64 !

On vous laisse juger des améliorations graphiques en vidéo: