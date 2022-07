La boutique en ligne permettant d’acheter divers goodies, jeux ou encore récompenses avec vos points platine est partie pour plusieurs semaines de maintenance.

Vous l’aurez probablement remarqué si vous avez essayé de vous connecter à la boutique, la page web de le boutique My Nintendo vous redirige sur un message de maintenance.

Pendant cette période, il ne sera pas possible de passer de commande ni de visiter le My Nintendo Store. Les commandes effectuées récemment seront cependant livrées comme indiqué dans les e-mails de confirmation de commande qui ont déjà été envoyés.

Il n’est donc pas possible pour le moment de réclamer des récompenses avec vos points platine pour vous les faire livrer, ni de commander des manettes de Super NES/N64 et autres goodies pour une durée encore non précisée de quelques semaines