les rumeurs concernant un retour du « plus vieil ennemi de Mario » reviennent assez régulièrement. Il est même question d’un Donkey Kong en 3D réalisé par le studio Nintendo EPD (à qui l’on doit Super Mario Odyssey). Peut-être que nous en saurons plus lors du prochain Nintendo Direct…

En tout cas cette modification du trademark (la marque déposée) de Donkey Kong n’a pas échappé à l’oeil aiguisé de @Kremling Kampaigner (forcément s’il est quesiton de bananes à voler).

Cette modification de la marque est quelque peu différente qu’à l’accoutumée, car en plus du renouvellement, il a été ajouté une mention concernant le téléchargement du programme pour des consoles portables.

Pas dit que cela soit forcément le signe d’une nouvelle aventure simiesque, mais nous ne dirions pas non à son retour à la manière d’un DK 64 ! Qu’en pensez-vous ?

Nintendo has updated the trademark for Donkey Kong. Rather than being a routine extension of an existing trademark, this is a new trademark with updated verbiage pertaining specifically to video games, including "downloadable programs for portable and electronic consoles." pic.twitter.com/UgWpK8VHwH

— Kremling Kampaigner (@KRoolKountry) July 1, 2022