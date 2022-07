Cela fait maintenant plusieurs mois que le programme « jeux à l’essai » propose ponctuellement des jeux gratuitement pendant une durée limitée, le dernier arrivé du programme est disponible aujourd’hui.

Les abonnés #NintendoSwitchOnline vont pouvoir découvrir l’univers de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle grâce à l’offre Jeux à l’essai ! Téléchargez le jeu maintenant pour y jouer dès le 04/07 : https://t.co/yDbC7kBCjf pic.twitter.com/mzOE3sCihe — Nintendo France (@NintendoFrance) June 29, 2022

Alors que Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope arrviera le 20 octobre prochain, vous pouvez dés maintenant tester le 1er opus, Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, gratuitement si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online. Comme a chaque fois, une fois la période d’essai finie, la sauvegarde pourra être utilisé lors de l’achat du jeu complet.

Deux mondes se rencontrent dans Mario + The Lapins Crétins™ Kingdom Battle, un jeu de stratégie et d’aventure déjanté en exclusivité sur Nintendo Switch. Formez l’équipe de héros la plus improbable qui soit pour rétablir la paix au Royaume Champignon où vous allez parcourir quatre mondes perturbés, participer à des batailles dynamiques au tour par tour, résoudre des énigmes et combattre toutes sortes d’ennemis imprévisibles. C’est l’histoire d’une rencontre inattendue entre Mario et les Lapins Crétins. Le Royaume Champignon a été saccagé par un mystérieux vortex qui a transporté les Lapins Crétins dans ce monde autrefois si tranquille. Pour remettre de l’ordre dans le Royaume Champignon, Mario, Luigi, la Princesse Peach et Yoshi vont devoir s’associer avec quatre Lapins Crétins, des héros aux personnalités trempées et uniques ! Voyagez à travers différents mondes remplis de pièces à récolter et d’énigmes de toutes tailles et de toutes sortes à résoudre. Rejoignez ces huit héros dans une aventure hilarante bourrée de clins d’œil aux jeux Mario classiques, sans oublier les espiègleries des Lapins Crétins ! Servez-vous d’un arsenal totalement inédit pour participer aux combats au tour par tour qui vous opposeront aux ennemis les plus insolites et aux boss les plus excentriques. Placez vos héros à chaque tour sur le champ de bataille, et affrontez vos ennemis en utilisant toute une panoplie d’attaque de mêlée. Avec des centaines d’armes déjantées à votre disposition, il vous faudra bien préparer vos charismatiques héros pour le combat ! Exploitez astucieusement votre environnement pour surpasser vos adversaires et prendre un avantage stratégique ! Mettez-vous à couvert pour esquiver les attaques ennemies de longue portée, glissez dans des tubes en forme de Lapin Crétin pour vous déplacer rapidement sur le champ de bataille et utilisez les capacités uniques de vos héros en affrontant les ennemis. Chaque héros dispose de ses propres coups spéciaux, d’attributs et de techniques uniques qui peuvent renverser la vapeur au cours des batailles et définir votre manière de jouer. Servez-vous de la grande puissance offensive de Mario pour venir à bout des adversaires les plus costauds, des compétences de guérison de Peach pour maintenir votre équipe en forme, et évitez les rafles ennemies grâce à la grande mobilité de Luigi. C’est vous qui décidez de la composition de votre équipe ! Donnez un Joy-Con à un ami pour profiter des défis en coopération dans le multijoueur local et testez vos compétences à travers trois niveaux de difficulté. Contrôlez deux héros chacun et combattez dans les stages spécialement conçus qui regorgent de nouvelles possibilités stratégiques !