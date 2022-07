Lyon, Paris, France – 28 mars 2022 – Breakfirst Games et Just For Games sont heureux d’annoncer que le tout nouvel opus de la série à succès de sports d’arcade INSTANT SPORTS est aujourd’hui disponible avec INSTANT SPORTS All-Stars ! Profitez de 8 activités déjantées inspirées de célèbres sports américains tels que le football américain, le hockey ou bien encore le baseball.

Ce nouvel opus reprend tous les ingrédients faisant le succès de la saga INSTANT SPORTS : un jeu intégralement jouable en multijoueur local pour s’amuser en famille ou entre amis. Profitez du motion-gaming sur Nintendo Switch™ pour jouer à l’aide de simples mouvements. Les joueurs les plus aguerris pourront essayer de battre des records en mode boutons !

INSTANT SPORTS All-Stars est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch et PlayStation 5, pour célébrer la fête nationale américaine !

À propos d’INSTANT SPORTS All-Stars : Dans INSTANT SPORTS All-Stars, vous pourrez jouer à de nombreux sports qui sentent bon l’Amérique ! Dans INSTANT SPORTS, tout le monde peut jouer facilement en bougeant simplement grâce au motion-gaming des Joy-Con de la Nintendo Switch™ et des contrôles traditionnels simples sur Nintendo Switch et PlayStation 5 ! Découvre l’Amérique au travers de 8 sports et activités… Baseball, football américain, hockey, basketball, bowling, shooting et soccer… Sans oubliez le Burger Tower !

Une ambiance pour chacune de vos envies ! L'ambiance chaleureuse d'un stade, l'énergie de la ville et la chaleur du Far-West… Voyagez sans même bouger de votre canapé… mais tout en faisant du sport !

24 variantes pour prolonger l'effort : Découvrez des règles uniques pour chacune des activités dans chacun des environnements, pour s'amuser encore plus longtemps !

Rêvez jusqu'à 4 joueurs : INSTANT SPORTS All-Stars est extrêmement facile à jouer grâce à des contrôles simplifiés ou bien même le motion-gaming sur Nintendo Switch™. Du petit frère à la grand-mère, en passant par vos amis, tout le monde peut jouer à INSTANT SPORTS et s'amuser INSTANTanément !

Une tonne d'objets à collectionner pour personnaliser votre personnage : chapeaux, hauts, bas et plus encore… Pas de place aux fashion faux-pas !