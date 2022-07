La franchise Taiko no Tatsujin, qui a débuté en 2001, a vu naître d’innombrables titres et chansons au cours des plus de 20 ans d’histoire de la franchise de jeux de rythme. Taiko no Tatsujin Rhythm Festival sera le premier titre à proposer le Taiko Music Pass avec un accès gratuit de 7 jours. En s’abonnant au Taiko Music Pass, les joueurs auront accès à un catalogue de plus de 500 chansons avec des mises à jour mensuelles proposant de nouvelles chansons.

Les précommandes pour le jeu sont désormais ouvertes avec 2 éditions disponibles :

L’édition Standard

L’édition Taiko Drum Set qui contient l’Edition Standard du jeu et les tambours.

Une édition digital Deluxe sera disponible ultérieurement et contiendra l’édition Standard avec un accès de 90 jours au Taiko Music Pass.

Les joueurs pourront perfectionner leur talent de batteur grâce aux 76 chansons disponibles dans le jeu. En plus de ces chansons disponibles dans le Mode Taiko, le Mode Histoire les emmènera dans une aventure pour devenir un maître du tambour aux côtés de DON-Chan et Kumo-Kyun. Les joueurs pourront également montrer leurs compétences dans des battles en ligne, ou collaborer avec leurs amis dans le Mode Party. Les « Don Coins » seront gagnés grâce aux différents modes et permettront aux joueurs d’obtenir des objets tels que des costumes ou des plaques d’identification pour personnaliser leur apparence.

Les joueurs ayant des données de sauvegarde de Taiko no Tatsujin : Drum ‘n’ Fun recevront 3 chansons bonus ainsi que des objets de personnalisation.