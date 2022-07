On apprend à l’instant que Train Valley Console Edition arrivera sur Nintendo Switch, via l’eShop, le 27 juillet prochain.

Construisez des chemins de fer pour relier les villes, les tunnels et les ponts. Les nouveaux chemins de fer sont bon marché lorsqu’ils sont posés sur des champs nus, mais ils peuvent être chers lorsque vous démolissez des forêts, des villages ou d’autres structures existantes. Gérez l’augmentation du trafic en construisant des aiguillages, des voies d’évitement et des embranchements pour que plusieurs trains puissent circuler en même temps et sans retard. Évitez les accidents en contrôlant les trains avec précision lors des moments cruciaux, à l’aide du bouton pause pour la planification (vous pouvez construire des voies ferrées et programmer les trains pendant la pause).

Jouez pendant 5 saisons : Europe (1830–1980), Amérique (1840–1960), URSS (1880–1980), Japon (1900–2020) et Allemagne (1830-2020).

Terminez le mode histoire avec des événements de la vie réelle tels que la ruée vers l’or de 1849, la construction du chemin de fer Florida Overseas, la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, le lancement du premier vol spatial habité Vostok 1, la chute du mur de Berlin et bien plus encore. Explorez le jeu dans différents modes de jeu : dans le mode histoire (5-10 minutes), dans le mode aléatoire (15-20 minutes – le niveau se présente et se développe différemment à chaque fois que vous le lancez) ou en régime de type sandbox (peut être activé à la fois pour le mode histoire et aléatoire. Il permet de jouer sans limites de temps et d’argent). Découvrez 30 types de trains (des premières locomotives à vapeur aux trains à grande vitesse modernes, en conduisant 18 types de wagons) des wagons de passagers d’autrefois aux trémies et citernes et aux plateformes de chars et de canons à usage militaire.