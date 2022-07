NIS America dévoile aujourd’hui un nouveau trailer intitulé « Ghosts » pour Yomawari: Lost in the Dark, révélant par la même occasion sa date de sortie. Ce nouvel épisode de la série d’horreur Yomawari de Nippon Ichi Software sera disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 28 octobre 2022 .

A propos du jeu :

Une jeune fille se réveille un jour dans une forêt sombre lui étant inconnue, sans aucun souvenir sur la manière dont elle s’est retrouvée là. A la recherche d’un chemin pour sortir, elle croise alors un mystérieux individu qui lui révèle qu’elle a été maudite. Afin de briser la malédiction, elle aura besoin d’explorer les rues de sa ville durant la nuit, afin de retrouver ses souvenirs perdus. Cependant, des esprits malveillants sont tapis dans l’ombre et la jeune fille devra courir, se cacher et fermer les yeux si elle souhaite survivre assez longtemps pour espérer briser la malédiction.

Caractéristiques :

• La nuit continue : Un nouveau chapitre de la série de jeux d’horreur sort de l’ombre ! Fans et nouveaux joueurs pourront plonger dans cette nouvelle histoire qui prend place dans un monde effroyablement familier.

• Comme à la maison….hantée : L’ambiance sonore angoissante et les environnements sinistres viennent accompagner de nouveaux fantômes, horribles et terrifiants, jamais vus dans la série.

• Nouvelle peur, nouveau moi : Pour la première fois dans Yomawari, vous pouvez personnaliser l’apparence de votre personnage en modifiant sa coiffure, sa couleur de cheveux, ses vêtements et ses accessoires.

• Déviez votre regard du mal : Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour survivre aux terreurs de la nuit. Dévoilez spectres et secrets en utilisant votre lampe torche. Trouvez des indices en écoutant les battements de cœur de votre personnage pour détecter les fantômes proches et employez à bon escient la nouvelle mécanique de jeu qui consiste à fermer les yeux afin d’éviter le regard des esprits malveillants qui vous guettent.