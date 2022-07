Une édition Mascarade de la Trinité sera aussi disponible à cette même date.

13 juillet 2022 – Bayonetta fait son retour pour une nouvelle aventure pleine d’action en continue et de combats dantesques avec Bayonetta 3, qui sortira le 28 octobre sur Nintendo Switch. La nouvelle bande-annonce du jeu montre de nouvelles images de Bayonetta ainsi que de ses alliés, nouveaux comme anciens, en plus de présenter la nouvelle menace à laquelle elle devra faire face.

Dans ce troisième opus de la série Bayonetta, l’implacable sorcière de l’Umbra va devoir œuvrer avec des visages connus, de nombreuses versions alternatives d’elle-même et ainsi qu’avec la mystérieuse Viola pour empêcher les homonculus, des armes biologiques créées par les humains, de semer la destruction.

Les joueuses et joueurs vont pouvoir utiliser l’arsenal de Bayonetta ainsi que faire appel à une nouvelle technique, la mascarade démoniaque, pour plomber, trancher et écraser leurs ennemis dans un festival de combos spectaculaires et de puissance démoniaque afin de lutter contre une nouvelle force maléfique déterminée à plonger l’humanité dans le chaos.

La nouvelle bande-annonce du jeu a révélé de nouvelles informations sur la prochaine aventure de Bayonetta ainsi que sur certains des nouveaux personnages qu’elle rencontrera :

Bayonetta sous toutes ses formes : rencontrez une multitude de Bayonetta alternatives, toutes plus redoutables les unes que les autres, tout en faisant pleuvoir les châtiments dans les rues de Tokyo, sur les montagnes de Chine et dans bien d’autres décors ! Découvrez ce que l’avenir leur réserve et si cette nouvelle alliance sera de taille à sauver la réalité.

Viola entre en scène : en plus de Bayonetta, il sera aussi possible de punir les homonculus en incarnant Viola, une apprentie sorcière armée d’une épée et accompagnée d’un démon félin nommé Chouchou.

Une édition Mascarade de la Trinité sera aussi disponible le 28 octobre. Elle inclut un artbook entièrement en couleur de 200 pages présentant le casting et le bestiaire de Bayonetta 3, ainsi que trois illustrations de couverture spéciales, une pour chaque titre de la série*, qui s’assemblent pour former un panorama. Plus de détails sur l’édition Mascarade de la Trinité et sur sa précommande seront communiqués prochainement.

De plus, le jeu original Bayonetta fera aussi son arrivée en version physique le 30 septembre sur Nintendo Switch. Plus d’informations à ce sujet seront communiquées prochainement.

* Bayonetta et Bayonetta 2 sont vendus séparément.