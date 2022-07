Voici le top des ventes de la semaine (du 4 juillet au 10 juillet 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Seule sortie de la semaine, Klonoa Phantasy Reverie Series ne dépasse pas les 10k.

01./01. [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set <Monster Hunter Rise \ Monster Hunter Rise: Sunbreak> <ACT> (Capcom) {2022.06.30} (¥7.990) – 44.071 / 148.386 (-58%)

02./02. [NSW] Nintendo Switch Sports <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 19.527 / 551.997 (-3%)

03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.983 / 4.712.571 (+11%)

04./09. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 9.849 / 3.205.678 (+39%)

05./00. [NSW] Klonoa Phantasy Reverie Series <Klonoa: Door to Phantomile \ Klonoa 2: Lunatea’s Veil> <ACT> (Bandai Namco Entertainment) {2022.07.07} (¥4.980) – 9.602 / NEW

06./05. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 8.864 / 795.561 (+0%)

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.426 / 2.700.342 (+13%)

08./03. [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes # <ACT> (Koei Tecmo) {2022.06.24} (¥7.200) – 8.039 / 123.418 (-55%)

09./06. [PS5] Gran Turismo 7 # <RCE> (Sony Interactive Entertainment) {2022.03.04} (¥7.900) – 7.759 / 125.453 (-5%)

10./07. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles # <FTG> (Aniplex) {2022.06.09} (¥6.800) – 5.682 / 136.066 (-28%)

Ventes hardware:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 66.243 | 84.281 | 69.283 | 2.348.381 | 3.155.234 | 25.267.882 | | PS5 # | 13.361 | 24.361 | 14.404 | 517.571 | 634.191 | 1.740.906 | | XBS # | 4.944 | 12.530 | 1.066 | 136.790 | 29.736 | 265.448 | | 3DS # | 206 | 214 | 628 | 8.323 | 17.223 | 24.595.771 | | PS4 # | 12 | 15 | 678 | 524 | 82.020 | 9.395.468 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 84.766 | 121.401 | 86.059 | 3.011.589 | 3.918.404 | 62.453.094 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 12.469 | 20.028 | 12.271 | 462.423 | 537.755 | 1.491.549 | | PS5DE | 892 | 4.333 | 2.133 | 55.148 | 96.436 | 249.357 | | XBS X | 509 | 9.756 | 579 | 50.838 | 20.417 | 124.129 | | XBS S | 4.435 | 2.774 | 487 | 85.952 | 9.319 | 141.319 | |NSWOLED| 26.257 | 43.789 | | 1.225.341 | | 1.997.469 | | NSW L | 14.029 | 12.429 | 16.416 | 386.762 | 875.527 | 4.797.546 | | NSW | 25.957 | 28.063 | 52.867 | 736.278 | 2.279.707 | 18.472.867 | | PS4 | 12 | 15 | 678 | 524 | 81.796 | 7.819.745 | |n-2DSLL| 206 | 214 | 628 | 8.323 | 17.223 | 1.200.826 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+