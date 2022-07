La télévision a Koh Lanta, la Nintendo Switch a Instant Sports. Drôle de comparaison me direz-vous, mais en se penchant un peu plus sur le sujet on remarque qu’il y a presque autant de nouvelles saisons de Koh Lanta que de nouveau Instant Sports. Après, les sports d’été, le tennis, les sports d’hiver, ou encore des mini-jeux sur une île paradisiaque, nous découvrons Instant Sports All-Stars qui s’attaque cette fois-ci aux sports US. Que vaut cette nouvelle itération du party-game du studio lyonnais BreakFirst ?

Un mode Aventure qui n’est pas digne d’une grande aventure

Avec Instant Party : All-Stars, BreackFirst se penche sur les sports US avec le Football Américain, le Soccer, le Baseball, le Basket, le Tir Olympique, le Speed Glace (une activité basée sur la nourriture, où nous devons empiler divers ingrédients… oui, oui, je vous le jure), le Hockey et enfin le Bowling (en cinq et dix rounds)

Lorsque nous arrivons sur les menus, une bonne surprise s’offre à nous : la présence d’un mode aventure. Eh bien, ce mode va vite nous faire déchanter. En effet, on aurait pu s’attendre à devoir créer notre personnage et parcourir une map ou un monde semi-ouvert, un peu comme avait su proposer Mario Tennis Aces ou Mario Golf Super Rush. Mais il n’en est rien. À la place, nous avons une liste de vingt-quatre épreuves, chacune composée de trois à quatre mini-jeux. En terminant une épreuve, nous débloquons automatiquement la suivante, quel que soit notre classement final. Ces épreuves peuvent être jouées en versus ou en équipe, seul contre l’IA ou avec trois autres personnes de votre entourage.

À côté de cela, le titre nous propose aussi un mode « Jeu Rapide ». Ici, nous pouvons pratiquer les huit sports, ou plutôt activités devrais-je dire (il y a neuf choix possibles puisque le Bowling a le droit à deux choix avec le mode cinq et dix rounds). Chaque activité propose trois niveaux de difficulté que nous retrouvons au fur et à mesure de notre progression dans le mode aventure. Précisons tout de même qu’il n’est pas nécessaire de terminer le mode aventure pour pouvoir avoir accès à tous les choix du mode « Jeu Rapide ». Quel que soit le mode de jeu choisi, il est possible de jouer chacun pour soi ou en équipe de deux.

On ne va pas se mentir, tout l’intérêt des Instant Sports réside dans le multijoueurs. Multijoueurs qui est offline, donc il vous faut des amis sous la main.

De nouveaux sports, mais une mayonnaise qui a du mal à prendre

Malheureusement, Instant Sports : All-Stars se base sur ces sports US pour nous proposer des mini-jeux à intérêt très variable. La présence de niveaux de difficulté rend la chose un peu plus sympathique, car les différentes activités proposent des variantes, comme par exemple pour le Baseball, certaines balles sont piégées et cela se voit plus ou moins vite.

Un petit plus qui pourra plaire aux plus jeunes : la boutique. Comme dans chaque opus, au cours de nos parties, nous gagnons des pièces d’or qui nous permettent de débloquer des tenues et de nouvelles têtes pour notre avatar. Bien entendu, tout se gagne dans le jeu, pas besoin de passer à la caisse une fois de plus pour avoir ces fameuses pièces d’or.

Une question se pose : faut-il utiliser le motion-control ou une bonne vieille manette ?

Il faut savoir que sur les huit activités proposées, seules cinq proposent le motion-control, à savoir le Football US, le Baseball, le Basket, le Tir Olympique et le Bowling. Le moins que l’on puisse dire c’est que pour certains jeux comme le Baseball, le Bowling et éventuellement le Basket et le Football US, le motion-gaming est plutôt bien adapté. Cependant, pour le Tir Olympique, la jouabilité au motion- control est une purge, tellement il est lourd et peu réactif (remarque à la manette c’est un poil mieux, mais ce n’est pas encore ça).

Cela pourra amuser les plus jeunes et encore. Rien ne vaut donc une bonne manette.

Instant Sports : All-Stars manque encore le coche de l'amusement. Alors certes, il pourra plaire aux plus jeunes et pourra vous offrir quelques moments agréables en famille, mais le jeu risque d'être vite mis au placard quand on regarde ce qu'il y a d'autre sur Nintendo Switch. On regrette que ces sports emblématiques soient cantonnés à de vulgaires activités. Vendus au prix de 24,99€, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin… malheureusement. 

LES PLUS
Jouable jusqu'à quatre offline
Le jeu reste accessible

LES MOINS
Le motion-gaming aux fraises
Des graphismes à la rue
On a vite fait le tour
Inintéressant en solo…
Et très vite en multijoueurs

Jouable jusqu’à quatre offline Le jeu reste accessible LES MOINS Le motion-gaming aux fraises

Le motion-gaming aux fraises Des graphismes à la rue

Des graphismes à la rue On a vite fait le tour

On a vite fait le tour Inintéressant en solo…

