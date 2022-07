Annoncé au mois de mars dernier, le jeu XEL nous avait tapé dans l’œil. Toujours dans l’attente d’un éventuel lancement d’un nouveau Zelda ou tout autre petit portage de la licence, il est toujours bon de voir débouler des jeux indépendants se voulant les dignes héritiers de la licence chère à Nintendo. Quand on parle d’héritier, on veut bien sûr parler gameplay et énigme. Les premiers visuels et vidéos nous avaient charmés, alors la chute et la déception n’en sont que plus grandes. Allez, c’est parti, il est temps d’en finir.

Un univers prometteur

Le jeu commence lorsque Reid, notre jeune héroïne, va s’écraser avec son vaisseau sur un bien étrange monde. À force d’explorer, nous allons croiser la route d’un jeune homme nommé Desmond. Après encore quelques péripéties, nous arriverons en compagnie de Desmond au sein d’un grand village qui nous servira de HUB central. C’est dans ce grand village que nous finirons par apprendre enfin où nous sommes réellement. XEL n’est pas une planète, c’est encore mieux, mais ça, on laissera le plaisir aux autres joueurs de le découvrir. L’histoire et le lore sont assez bien fournis et le scénario est un poil plus complexe que l’on aurait pu le croire au premier abord.

Le monde que nous allons parcourir est large et les restes de civilisation témoignent de certaines choses passées. Au cours de notre visite dans ce monde mystérieux, divers ennemis robotiques nous feront face, et à la façon d’un Link nous aurons une bien belle épée pour nous en défaire, sans compter bien sûr une roulade et un bouclier. Hormis une ribambelle d’ennemis et autres coffres à ouvrir, nous aurons quelques énigmes à résoudre. Ces dernières nous serviront bien entendu à débloquer des passages pour avancer toujours plus loin dans l’aventure. Nous aurons bien entendu divers matériaux et items à collecter afin de les revendre et d’améliorer notre arme et bouclier.

Petit élément de gameplay venant complexifier quelque peu les énigmes, nous pourrons aussi utiliser un artefact capable de remonter le temps. Ainsi si un pont est cassé et si nous sommes dans une zone permettant l’utilisation de ce gadget temporel, il nous sera possible de l’utiliser et de rentrer dans une sorte de distorsion temporelle. Le concept est très sympa, mais son utilisation est bien trop limitée. Bon de toute façon ne tournons pas autour du pot, malgré de très belles promesses sur le papier, le jeu est une immense désillusion perpétuelle.

Un cauchemar vidéoludique

Tout commençait si bien pourtant, l’univers du jeu était enchanteur et coloré. Bien sûr les graphismes semblaient un peu baveux, mais bon on pardonnait. On se disait que l’appel de l’aventure était grand, que l’histoire était très intéressante à suivre. Mais la suite des événements nous a complètement refroidis jusqu’à nous faire littéralement détester et haïr ce jeu, pourtant si bien aimé et apprécié au départ. Oui ami lecteur, nous te déconseillons très fortement ce jeu en tout cas en l’état actuel, mais oui pas d’inquiétude, nous allons rentrer dans les détails qui nous font dire que ce jeu est une très belle arnaque. Tout d’abord comme déjà dit les graphismes du jeu sont baveux, si au départ ça ne nous a pas choqués plus que ça, à la longue c’est devenu de plus en plus moche. Les quelques étendues d’herbes, pourtant, ce ne sont pas de grands niveaux ouverts, pouvaient ressembler parfois à de grosses bouillies de pixels, on est très loin des petits effets baveux du début. Si l’effet bouilli de pixels de l’herbe n’est pas suffisant, on pourra par la suite avoir le droit à la même chose, mais avec les ennemis, les PNJ ou encore les décors.

Ce n’est pas fini, si jouer au jeu avec un effet baveux et flou n’est pas suffisant pour satisfaire notre plaisir sado, nous pouvons encore nous rabattre sur ces incroyables décors qui chargent leurs textures, freeze ou encore nous font une incroyable séance de clipping. On fait une petite pause dans l’aspect visuel du titre, pour s’attarder sur la technique, plusieurs fois au cours de notre partie, notre personnage s’est carrément retrouvé bloqué dans des éléments du décor. Résultat de ce blocage, un superbe redémarrage du jeu. Si encore le jeu permettait une sauvegarde automatique, mais non bien sûr, le jeu nous oblige à faire des sauvegardes manuelles. Bon en soit cela n’est pas un problème, d’autres jeux l’ont fait bien avant pour servir leur gameplay, mais il n’y avait pas autant de soucis. Imaginez un peu un Resident Evil qui bug et crash aléatoirement, ben le jeu est infaisable. Le pire c’est qu’un message au début du jeu nous prévient qu’il n’y a pas de sauvegardes automatiques et qu’il faut donc, par conséquent, bien penser à sauvegarder manuellement. Bordel, c’est vraiment à croire que même les développeurs se moquent éperdument de nous.

Un déluge de soucis technique

La foire aux soucis ne s’arrête pas ici, comment ne pas évoquer cette grande carte sur laquelle on peut se repérer et voir avec précision notre objectif actuel, celui-ci étant signalé par un symbole sur la carte. Sauf que là encore et pour un truc aussi simple, c’est buggé. Depuis le début de notre partie, le symbole n’a pas bougé d’un pouce sur la carte, et cela après quand même cinq heures de jeu. Le jeu est clairement une déception, car nous n’avons peut-être que cinq heures de jeu au compteur et pourtant nous ne l’avons pas encore fini. Au bas mot et en cherchant un peu plus sur le Net, nous nous sommes rendu compte que le jeu pouvait facilement nous occuper une dizaine d’heures. À la condition qu’aucun bug ou souci technique ne viennent entraver les sessions de jeu.

Ici c’est la foire aux problèmes techniques. Allez, pour le plaisir, nous vous faisons une petite liste non exhaustive de tout ce qu’on a pu subir en seulement une heure de jeu. Nous avons eu des PNJ qui se mettent à faire du clipping, notre personnage qui avance tout seul, des décors qui ne s’affichent pas, les textures qui ne s’affichent pas, des ralentissements, des freezes, notre personnage qui se plante dans le décor et donc redémarrage du jeu, des dialogues qui s’affichent hors contexte, les descriptions d’items qui une fois découverts ne s’affichent plus, mais qui se réaffichent comme si on les avait découverts pour la première fois à chaque fois que l’on reprend une partie, alors qu’on a déjà vingt exemplaires de ce même objet dans notre inventaire. Bref la liste est déjà bien assez longue comme ça. C’est bien dommage, car le jeu avait beaucoup à offrir, mais la multiplication des soucis techniques fait qu’il est insupportable et quasi impossible à parcourir. Seul gros point positif à noter, sa bande-son envoûtante et mélodieuse.

Conclusion 4.1 /10 XEL est un Zelda-like qui avait tout de bon, un scénario mature, intéressant et mystérieux, des énigmes à résoudre avec en prime un petit contrôle du temps, des combats, des améliorations d'équipements et un vaste monde à visiter. Ses graphismes étaient jolis à voir, mais seulement sur la page eShop ou dans sa version PC. Le jeu est une désillusion totale, quantité de bugs et soucis techniques viennent entraver notre plaisir vidéoludique. Les textures baveuses, le clipping, les freezes, le redémarrage forcé du jeu, quel dommage d'autant plus que le jeu nous offrait tout de même une belle durée de vie avec une dizaine d'heures pour en voir le bout. Espérons que le jeu sera accompagné de patchs correctifs, car en l'état actuel y jouer est insupportable. LES PLUS La durée de vie… Un scénario mystérieux et mature plaisant à suivre Un Zelda-like SF La bande-son envoûtante En français LES MOINS ... totalement gâchée par les bugs Les graphismes baveux et flous Les décors en bouillies de pixels Les textures qui ne s'affichent pas Les bugs qui obligent à redémarrer le jeu Clipping et freeze à foison

