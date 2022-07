Coromon, derrière ce nom, vous vous doutez bien qu’on va avoir le droit à un Pokémon Like. Nexomon avait fait bonne impression, place maintenant au jeu de Freedom Game, au programme, on nous propose tout un tas de personnalisation de notre histoire. Alors, enfilez votre plus beau short et aller gambader dans les hautes herbes, c’est parti pour Coromon !

Un simple clone de Pokémon ?

Coromon a tout d’un parfait clone de Pokémon au départ. Le choix entre 3 monstres au début de l’aventure, capturer des monstres, faire se battre des monstres entre eux, les dénicher dans des herbes hautes. Mais rapidement, on se rend compte que ce n’est pas réellement le cas, ici la capture est optionnelle, enfin elle n’a pour utilité que d’être plus fort en combat.

Vous n’êtes pas un enfant qui parcourt le merveilleux monde à affronter des gangs mafieux, mais vous êtes qui vous voulez ! Car il y a un vrai système de customisation du personnage, têtes, visages, et même habits ! Vous pouvez même arborer une belle barbe si vous le souhaitez. Vous serez un apprenti chercheur, vous allez avoir rapidement la mission de récupérer des essences de Titans.

Car oui dans Coromon, pas d’arène et de maître de la ligue Pokémon, mais 6 titans dont il faut récupérer leurs essences. Pour ce faire, il faudra alors les affronter lors d’un combat souvent long et compliquer (par exemple le premier titan Voltgar à plus de 400pv quand vos Coromon en aurons dans les 50 à vous de bien jouer sur les types !). Mais pour arriver à ces titans, vous allez devoir parcourir tout type d’énigme ou d’environnements hostiles.

Coromon va alors taper dans les éléments iconiques de Pokémon, de la grotte très longue et à moitié dans le noir, en passant par une tour remplie de chercheur qui vous attaquerons à vue, mais aussi des énigmes plus poussées comme deviner en 10 coups un Mastermind à 4 couleurs (parmi 6 disponibles) ou encore suivre de bons tapis roulants avec orientations imposées. Mais Coromon, globalement va plus loin dans l’énigme/mini-jeux que Pokémon qui souvent les expédiés à vitesse grand V (voir n’en propose plus du tout avec le temps). La progression du jeu se fera aussi via le déblocage de nouveau pouvoir dans votre gantelet, c’est l’équivalent des CS dans Pokémon.

Des éléments de personnalisations

Si vous êtes un fan de Pokémon, vous connaissez forcément les versions moddées et autres édition modifiées de Pokémon. Parmi les plus célèbres, on trouve deux versions que les gens aiment : Randomizer et Nuzlocke. Ces derniers vont alors soit modifier l’ordre d’apparition de tout ou en partie des éléments du jeu quant à l’autre, il va plutôt modifier votre difficulté du jeu, comme n’autoriser la capture qu’à un Coromon par zone, ou alors faire disparaître un Coromon qui meurt.

Mais le jeu est très libre dans ces modifications, ils proposent au départ 5 modes de difficulté, mais aussi la possibilité d’avoir un jeu totalement personnaliser, avec le choix de presque toutes les options possibles, donc mélanger Randomizer ET Nuzlocke.

Là où on reproche souvent à Pokémon d’avoir été simplifié avec le temps, même si on reprend la licence dès le début elle n’a jamais été d’une difficulté folle, Coromon lui est plus intéressant à ce niveau-là. En mode normal, le jeu est déjà assez difficile, si vous ne perdez pas du temps à XP vos Coromon, pas de Multi-Exp d’équipe dans Coromon, mais des objets à tenir qui font prendre de l’XP existe, mais disponible au compte-goutte au cours de l’aventure, vous allez-en subir les conséquences rapidement, si les Coromon sauvages sont plutôt simples à battre, les Coromon des joueurs seront plus retord, sans parler des Titans.

Un travail de qualité

Coromon n’a pas un roster géant, nous avons 120 monstres animés, les Coromons après avoir pris de l’XP vont pouvoir évoluer, comme dans Pokémon cela va se traduire par un très gros bonus de stats et un changement de sa forme. Si on devait reprocher quelque chose à Coromon, ce serait plutôt son chara design global, les Coromon sont loin d’avoir le charme de Pokémon.

Mais en dehors de ça nous avons un travail en Pixel Art d’une qualité redoutable, on ressent l’ancienne génération de Pokémon (avant leurs passages à la 3D), avec des sprites de qualités, des couleurs chatoyantes, c’est un vrai régale à jouer sur la Oled en mode portable. Les musiques sont aussi très convaincantes comme la traduction française intégrale du titre.

De plus plein de petites idées sont excellentes en termes de gameplay. Pas de PP par attaque, mais une gestion d’Endurance pour votre personnage, il faut alors choisir intelligemment quelle attaque nous allons effectuer, car si vous tomber à cours de PE, il faut alors se reposer un tour pour en regagner la moitié et attention ça ne remonte pas totalement après un combat, donc il faut y réfléchir avant de s’attaquer à des PNJ.

La prise en niveau est aussi intelligente, s’il y a une prise classique d’XP, avec une augmentation de niveau qui va alors augmenter la statistique globale du Coromon, ce dernier va pouvoir être influencé aussi par sa nature. Dans Pokémon, il y a les Pokémon Shiny, ou alors avec 2-3 EV maxxé, ici nous avons des Coromon Puissant et Parfait, un changement de couleur va alors être visible, mais surtout, il va avoir un meilleur potentiel global et ça influencera sur son augmentation de statistique. Mais sans être trop bloquant, nous pouvons moyennant finance augmenter le potentiel d’un Coromon, une fois par monstre, cela peut échouer, mais en attendant, c’est une belle option. L’autre très belle attention, c’est la seconde jauge, cette jauge une fois remplie (plus lentement que celle d’XP) va vous permettre de déposer 3 points dans la statistique que vous désirez ! Oui, de la customisation de Coromon aux petits oignons un vrai plaisir.

Côté technique vos Coromon vont aussi en apprendre en prenant en niveau, vous pouvez les choisir à la volée en dehors des combats, sans avoir à passer par un quelconque petit vieux dans sa maison. Tout comme il est possible d’apprendre de nouvelle technique moyennant argent et aussi via des CD (équivalent des CT). À noter aussi qu’il faut repenser vos types, la glace par exemple fait le double dégât à l’eau.

Conclusion 6.8 /10 Coromon n'est pas un Pokémon-Killer, on ne peut détrôner le roi, mais on a le droit de se ranger à ses côtés. La personnalisation de l'aventure que ce soit avec le Randomizer ou le Nuzlocke, le choix du niveau de difficulté, les énigmes et autres mini-jeux font que Coromon se démarque agréablement. Sans parler de l'aspect visuel avec son pixel art de qualité et son rendu en portable parfait. Cependant, l'histoire en normal ne vous comblera qu'une quinzaine d'heures, mais de manières très agréables et sympathiques. LES PLUS Les modes de difficultés

Une progression via des énigmes et des mini-jeux Un pixel art de qualité LES MOINS Ne révolutionne pas le genre non plus

Une quinzaine d'heures et c'est bouclé Un design des monstres un peu faible et non homogène

