Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu Les Lapins Crétins dans leur propre jeu. Leur dernière apparition en date étant Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle en 2017. Eh bien, il semblerait que 2022 soit l’année des bestioles blanches d’Ubisoft, puisqu’ils sont de retour sur le devant de la scène avec un party-game intitulé The Lapins Crétins : Party of Legends. Ce retour est-il une bonne ou une mauvaise chose ? C’est ce que nous allons voir…

Une bwaaaaventure dans l’Empire du Milieu

Il faut dire que l’histoire de The Lapins Crétins : Party of Legends est un peu particulière puisque le titre ne devait, initialement, sortir qu’en Chine. Cependant… les plans ont changé, puisque finalement le titre se retrouve avec une sortie, surprise, mondiale. Nous avons donc là un titre qui s’inspire de la culture chinoise.

Ici, nos sacrés Lapins « étudiaient » une partie de l’histoire de la Chine, jusqu’à ce qu’un incident se produise : un lapin démarra la machine à laver, le moyen de locomotion dans le temps des Lapins. La machine à laver des Lapins est ce que la DeLorean est au Doc. Bref, les voilà plongés dans une Chine ancestrale. Le hic c’est qu’en débarquant, les Lapins Crétins ont provoqué l’éparpillement des cinq mille livres sacrés à travers la Chine. Il va leur falloir les retrouver pour pouvoir rejoindre leur machine et regagner leur époque.

Deux modes de jeux sont disponibles pour ce Lapins Crétins : Party of Legends : un mode aventure et un mode groupe. Il faut noter que le multijoueurs de ce party-game est uniquement offline, aucune fonctionnalité en ligne n’est présente.

Le mode aventure nous permet de jouer d’un à quatre joueurs. Ici, pas de plateau à la Mario Party, non. Dans ce mode, la progression est automatique et permet de suivre l’histoire en trame de fond. Nous avançons donc de case en case. Chaque case est un mini-jeux dans lequel nous devrons affronter nos adversaires. Certains mini-jeux sont chacun pour soi, et d’autres sont en équipe pour un affrontement en 2v2. Au début du mode aventure, nous avons la possibilité de choisir nos équipes ou de laisser le jeu le faire pour nous… Cela ajoute un peu plus de piment. Chaque mini-jeu nous permet de gagner des livres selon notre classement. Certaines cases ne nous amènent pas à un mini-jeu, mais à une sorte de loterie ou vous devrez choisir une option parmi les trois proposées. Cette loterie pourra nous faire gagner quelques livres supplémentaires… ou nous délester un petit peu.

Ce mode aventure est découpé en quatre actes d’une dizaine de mini-jeux chacun. Au total, le jeu propose cinquante mini-jeux, mais nous reviendrons dessus un peu plus bas. Il faut compter deux heures et demie à trois heures pour compléter le mode histoire ce qui est assez court.

A l’issue de chaque mini-jeu, nous gagnons des points d’expérience. Une fois la barre remplie, cela nous permet de débloquer de nouveaux mini-jeux pour le mode groupe ou encore de nouveaux avatars hauts en couleur.

Sans transition, le mode groupe nous permet de nous affronter sur des parties de cinq, dix, quinze ou trente minutes, toujours d’un à quatre joueurs. Nous avons le choix de la partie rapide ou nous sélectionnons le temps de partie souhaitée et notre avatar. Ce mode propose également la possibilité de personnaliser nos parties. Nous pouvons donc faire nos propres listes de mini-jeux avant de nous lancer.

Cinquante mini-jeux pour un max de fun ?

Comme évoqué un peu plus haut, The Lapins Crétins : Party of Legends propose cinquante mini-jeux que ce soit en équipe ou chacun pour soi. Première constatation, c’est que la prise en main est immédiate. Certains mini-jeux se jouent avec le joy-con à la verticale avec de la détection de mouvement et d’autres avec le joy-con à l’horizontale en utilisant au maximum deux touches, pouvant également impliquer la détection de mouvement.

On ne va pas passer par quatre chemins, les mini-jeux proposés s’avèrent être fun à jouer, avec un gameplay très accessibles et offrent de bons moments de rigolade à plusieurs, surtout chez les plus jeunes. De plus, en début de partie, le titre nous propose de choisir le niveau de difficulté de l’IA.

Cependant, tout n’est pas parfait, puisque, même si dans l’ensemble, les mini-jeux sont très sympas, certains manquent de finition et principalement les jeux utilisant la détection de mouvement, mais pas tous non plus. Sur ces mini-jeux là on se retrouve avec une sensibilité très lourde, ce qui rend parfois les actions un peu contraignantes car notre pointeur ne se déplace pas à la vitesse souhaitée et il n’est pas possible de remédier à cela. Une sensation de remplissage peut aussi émerger puisque sur les cinquante mini-jeux, certains se retrouvent en doublons, dont des jeux de rythmes par exemple, où les décors et la musique changent pour ne citer que cela, ou encore des mécanismes de gameplay parfois réutilisés.

De plus, tout comme un Mario Party, il n’y a pas de possibilité de jouer en mode portable à proprement parlé. Nous sommes obligés de jouer avec les joy-con détachés de la console.

Une ambwaaaance chinoise réussie

Comme évoqué au début de ce test, initialement, le titre était voué à ne pas sortir de la Chine. D’ailleurs, il est disponible en août 2021 là-bas. C’est pour cette raison que le titre s’est vêtu d’une ambiance chinoise. Et c’est plutôt réussi, que ce soit par les musiques qui nous suivent tout au long de l’aventure et des mini-jeux, que des thèmes et graphismes soignés. Bref le titre réussi à nous plonger dans une Chine ancestrale.

De plus, techniquement, hormis les défauts liés au gameplay, le jeu est une réussite. Il est fluide, beau et propre.

Conclusion 7.3 /10 Au vue des dernières productions centrées sur les Lapins Crétins, nous pouvions avoir peur du résultat final de The Lapins Crétins : Party of Legends. Eh bien, il s’agit là d’une très bonne surprise, le titre s’avère être ultra fun en famille ou entre amis, avec un gameplay ultra simple et une réalisation maîtrisée. Seuls bémols sur certains mini-jeux en termes de réalisation et de gameplay ou encore sur la durée du mode aventure qui s’avère un poil trop courte. Bref, nous tenons sûrement là le party-game de l’été. On notera tout de même un prix de vente un peu trop élevé encore : 39,99€ LES PLUS Une réalisation maîtrisée

