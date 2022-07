Sorti il y a 28 ans et uniquement au Japon, Live A Live nous fait l’honneur d’arriver cette année sur Switch dans le monde entier. Square Enix lui offre une nouvelle jeunesse en le parant de ses plus belles couleurs avec un style HD-2D des plus soyeux. Cependant, on dit que l’habit ne fait pas le moine alors regardons sans plus tarder ce que nous réserve ce titre.

Père Castor, raconte-nous des histoires

Bien que les derniers trailers en aient révélés trop à notre goût, nous essayerons de ne pas aller trop loin dans les révélations pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte de ce titre. Au lancement de votre partie, Live A Live vous propose de jouer sept protagonistes, chacun appartenant à une époque précise et avec sa propre trame scénaristique. Vous pourrez alors découvrir dans l’ordre de votre choix les aventures liées aux personnages des époques suivantes : La Préhistoire, la Chine Impériale, la fin du Japon d’Edo, le Far West, le Présent, le Futur Proche, le Futur Lointain. Une fois les sept premiers scénarios achevés, une nouvelle époque s’offrira à vous comme huitième scénario : le Moyen Âge. Chaque chapitre dresse un tableau complet et original de l’époque où l’histoire se déroule. Que ce soit les graphismes, les musiques, l’ambiance ou encore les clichés de genre et d’époque, rien n’est laissé au hasard et le rendu final fait mouche. L’immersion dans chaque récit est réussie et on s’attache très rapidement aux personnages. A côté de ça, tout en restant dans le registre du J-RPG avec des niveaux, de l’expérience et des combats, chaque histoire propose des mécaniques de gameplay différentes, diverses façon de se déplacer ainsi que des manières d’interagir avec ce qui nous entoure uniques.

Par exemple, dans le scénario du Présent, votre objectif sera d’affronter tous les combattants les plus forts dans leurs catégories respectives afin d’être l’Homme le plus fort du monde. Le jeu vous propose alors une interface de sélection d’adversaire à l’instar de Street Fighter, ce qui donne un charme fou à cette époque, tant dans les graphismes que dans sa bande-son. Dans le scénario du Futur Proche, votre personnage aura la capacité de lire dans les pensées, ce qui ajoutera des phases de recherches et des situations parfois gênantes à votre aventure. Son générique d’intro marquera les esprits de tous les fans de Goldorak. De son côté, la Préhistoire vous mettra en scène avec des personnages ne communiquant que très sommairement, ce qui apporte une autre approche et un charme distinct des autres époques. Chacun des scénarios a sa propre âme et propose des phases de gameplay différentes, à tel point qu’on a presque l’impression de jouer à un jeu différent à chaque fois.

Un gameplay simple et efficace

Dans chaque scénario, vous serez amenés de manière plus ou moins fréquente à participer à des combats. Votre équipe et vos adversaires seront disposés sur une grille de 7 cases sur 7. Chaque unité est placée sur la grille et vous devrez déplacer vos personnages vers l’ennemi pour l’attaquer et le vaincre. Les attaques fonctionnent avec des compétences qui ont chacune une portée différente. Les cases à effet se mettent en surbrillance ce qui vous permet de voir si vous allez toucher un ennemi ou non. Certains personnages ont besoin d’être au corps à corps et d’autres non, tout dépend des compétences de chacun. Les attaques peuvent provoquer des bonus ou des malus ainsi que posséder des éléments et affinités, ce qui offre des résistances et faiblesses à tel ou tel type d’attaque. Rien de bien compliqué à prendre en main, le jeu est très lisible dans ses mécaniques et vous offre le luxe de vous proposer des tutoriels dès qu’un nouvel élément apparaît. Vous aurez même la possibilité de revisionner tous les tutoriels depuis le menu. Dans certains cas, vous aurez des groupes d’ennemis à affronter dont l’un sera le chef (indiqué avec un petit pictogramme). Si vous battez le chef, tout le groupe quittera le combat, ce qui peut s’avérer salvateur dans certaines situations périlleuses. A la fin de chaque combat, tous vos points de vie seront restaurés et les personnages KO ressuscités.

En dehors de ça, votre exploration est épaulée par une mini-map qui vous aide à retrouver les endroits que vous avez déjà visités, pas encore visités et là où vous devez vous rendre. Bien qu’elle soit très très sommaire, elle convient parfaitement et remplit son rôle sans problème. Certains chapitres proposent une carte un peu plus détaillée qui viendra en complément de la mini-map.

Bien que nous ayons annoncé en début de test que nous n’irons pas loin dans les révélations, il est très difficile de vous parler du potentiel de Live A Live sans parler du scénario ultime, lorsque vous avez terminé l’ensemble des huit scénarios. Nous tairons son nom pour que vous puissiez le découvrir par vous-même mais il vient chambouler tout ce que vous venez de vivre au travers des huit précédentes époques. Il est par ailleurs le scénario le plus long de tous puisqu’il faut compter approximativement une bonne petite vingtaine d’heures pour faire les huit scénarios, contre un peu plus de cinq heures pour cet ultime scénario à lui tout seul (si vous souhaitez obtenir toutes les fins et les secrets cachés). Sinon, une à deux heures devraient suffire si vous y allez en ligne droite. Ce qui nous emmène en moyenne sur une durée de vie de vingt-cinq heures à peu près. Un poil court mais chaque minute les vaut largement.

Une DA aux petits oignons

Lorsque nous jouons à Live A Live, la première chose frappante est clairement la HD-2D qui vient sublimer le jeu. Tout comme Triangle Strategy et Octopath Traveler, les décors sont sublimes, les effets de profondeur et des techniques de combat offrent un joli spectacle et un beau contraste avec les personnages. Si vous avez aimé ces deux titres, Live A Live risque de vous plaire également. Cerise sur le gâteau, même le menu pause de chaque chapitre est personnalisé avec sa petite pointe de couleur et ses effets visuels, ce qui apporte un charme supplémentaire. Côté musique également, rien à dire, c’est une masterclass. L’ambiance de chaque chapitre colle aux clichés que nous nous faisons de l’époque et l’immersion est totale. Absolument toutes les musiques sont vraiment sublimes et vous plongent totalement dans le jeu et dans l’histoire de vos protagonistes. Pour parachever le tout, la traduction française du jeu est d’une qualité rare et exceptionnelle. Il y a eu un gros travail d’adaptation qui se ressent et qui fait vraiment plaisir. Il y a aussi beaucoup d’humour bien dosé, que ce soit dans les descriptions des objets ou dans les répliques de certains personnages. Pour citer un exemple, dans le scénario de la Chine Impériale, le personnage principal se voit proposer de nombreuses récompenses dont celle venant d’une fille de maison close. L’allusion avec les miches de pain n’aurait pas pu être mieux trouvée qu’à ce moment-là.

Conclusion 9 /10 Live A Live est un excellent jeu dans lequel nous ressentons l’énorme travail, tant sur le jeu d’époque que sur la remasterisation en HD-2D. Chaque scénario dispose réellement d’une âme propre et qui le rend à la fois complètement différent des autres scénarios tout en gardant la ligne conductrice pour rappeler qu’il s’agit bien du même jeu. A côté de ça, le boulot d’adaptation en français est exceptionnel et vient ajouter une petite touche d’excellence supplémentaire. Très soigné sur tous les aspects, Live A Live est un incontournable de tout fan de J-RPG à l’ancienne qui ne se prend pas la tête avec des mécaniques compliquées. Immersion garantie. LES PLUS De multiples scénarios relativement courts

