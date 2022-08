Résultats de Nintendo pour son premier trimestre fiscal (avril – juin 2022)

La Nintendo Switch a expédié 3,43 millions d’unités ce trimestre, contre 4,45 millions d’unités l’année dernière. Les chiffres de la Switch par modèle :

– La Nintendo Switch de base a été livrée à 1,32 million d’unités (soit 39 % des livraisons du trimestre).

– La Nintendo Switch OLED a été livrée à 1,52 millions d’unités (44%).- La Nintendo Switch Lite représente 17% avec 0,59 millions de consoles.

Sur le même trimestre, Sony a écoulé 2,4 millions de PS5.

En ce qui concerne l’activité Nintendo Switch au cours du premier trimestre (avril à juin 2022) de cette année fiscale, Nintendo Switch Sports (sorti en avril) a réalisé des ventes de 4,84 millions d’unités, et Mario Strikers : Battle League (sorti en juin) a pris un bon départ en se vendant à 1,91 million d’unités. En outre, les ventes stables se sont poursuivies pour les titres sortis au cours des exercices précédents. Par exemple, Kirby and the Forgotten Land s’est bien comporté avec des ventes de 1,88 million d’unités (pour des ventes cumulées de 4,53 millions d’unités), et Mario Kart 8 Deluxe s’est vendu à 1,48 million d’unités (pour des ventes cumulées de 46,82 millions d’unités). Au total, 4 titres se sont vendus à plus d’un million d’unités au cours de cette période. En raison de ces facteurs, les ventes de matériel pour le trimestre ont totalisé 3,43 millions d’unités et les ventes de logiciels ont totalisé 41,41 millions d’unités. Cependant, en raison des effets des pénuries de semi-conducteurs et d’autres composants, entre autres facteurs, les ventes de matériel ont diminué de 22,5 %.

Toutefois, en raison des effets des pénuries de semi-conducteurs et d’autres composants, entre autres facteurs, les ventes de matériel ont diminué de 22,9 % en glissement annuel et les ventes de logiciels ont diminué de 8,6 %.

En ce qui concerne notre activité numérique pour la plateforme de jeux vidéo dédiée, les ventes ont été fortes pour les versions téléchargeables de logiciels packagés de la Nintendo Switch, et les ventes de Nintendo Switch Online ont également augmenté. En outre, les ventes de contenu additionnel ont augmenté non seulement pour les titres Nintendo, mais aussi pour les titres d’autres éditeurs de logiciels, ce qui a contribué à pousser les ventes numériques à 88,0 milliards de yens, soit une hausse de 16,0 % en glissement annuel.

Les revenus des redevances sont restés stables, mais les revenus du contenu des appareils intelligents ont diminué, ce qui a entraîné un chiffre d’affaires total de 10,9 milliards de yens pour les revenus liés aux mobiles et à la propriété intellectuelle, soit une baisse de 16,8 % en glissement annuel.

En conséquence, le chiffre d’affaires net a atteint 307,4 milliards de yens (les ventes à l’étranger représentant 245,5 milliards de yens, soit 79,9 % de ce total), et le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 101,6 milliards de yens. Avec la dépréciation du yen sur les marchés des changes, nous avons enregistré des gains de change de 51,7 milliards de yens, ce qui se traduit par un bénéfice ordinaire de 166,7 milliards de yens et un bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère totalisant 118,9 milliards de yens.

Il n’y a aucun changement par rapport aux prévisions financières initiales pour l’année fiscale en cours, publiées le 10 mai 2022.

En ce qui concerne la Nintendo Switch, nous continuerons à transmettre l’attrait des trois modèles de matériel afin de maintenir la dynamique des ventes et d’élargir la base d’installation. En ce qui concerne les logiciels, nous avons sorti Xenoblade Chronicles 3 en juillet, et nous prévoyons de sortir Splatoon 3 en septembre, Bayonetta 3 en octobre, et Pokémon Scarlet et Pokémon Violet en novembre. D’autres éditeurs de logiciels prévoient également de sortir une grande variété de titres attrayants, et nous nous efforcerons de revigorer la plateforme en combinant les titres populaires existants et un flux continu de nouveaux titres.

Les prévisions financières consolidées sont établies en supposant que nous sommes en mesure de fabriquer les produits conformément à notre plan de vente. Cependant, la fabrication et la logistique peuvent être affectées par des facteurs tels que des obstacles dans l’approvisionnement des pièces, y compris les semi-conducteurs, et les risques associés à COVID-19.

Le groupe Nintendo prendra les mesures nécessaires et poursuivra ses activités commerciales afin de fournir un environnement dans lequel les consommateurs pourront continuer à profiter des produits et services Nintendo.