Plus tôt cette année, Gearbox a annoncé que le studio avait développé New Tales from the Borderlands. Un listing sur Amazon confirme maintenant qu’il sortira sur Nintendo Switch. Selon Amazon, il sera lancé le 21 octobre 2022.New Tales from the Borderlands est une aventure narrative qui fait suite au jeu original, qui est également sorti sur Nintendo Switch. New Tales from the Borderlands sera vendu en version physique sous la forme d’une édition de luxe. Les personnes qui précommandent le jeu peuvent recevoir le Pack Capital Aventure, qui contient des cosmétiques pour Anu, Octavio et Fran, 10 000 dollars en jeu et un objet à collectionner FL4K Vaultlander.

Prenez position contre les impitoyables chefs d’entreprise dans cette aventure narrative ! Dans la métropole de Promethea, déchirée par la guerre, vous contrôlerez Anu, Octavio et Fran lors du pire jour de leur vie. Aidez ces trois adorables losers à changer le monde (et peut-être même à le sauver) ! Affrontez une invasion planétaire, un monstre des coffres vicieux et un capitaliste sans cœur dans cette aventure cinématographique à sensations fortes où la suite dépend de vous ! Rencontrez une équipe hétéroclite composée de marginaux, de robots assassins et d’armes à feu parlantes dans cette course au sommet ! Il est temps de se battre contre l’exploitation et la cupidité des entreprises. Il est temps de faire de Mayhem votre affaire.

– Décidez du sort de la scientifique altruiste Anu, de son ambitieux frère Octavio, qui a pignon sur rue, et de la féroce Fran, chasseuse de grenouilles. Avec rien à perdre et tout à gagner, vous allez devoir vous battre pour vous frayer un chemin dans cette histoire palpitante en cinq parties !

– Les Borderlands n’abritent pas seulement des chasseurs de coffres, des psychopathes et des PDG de sociétés d’armement, mais aussi des civils opprimés et intrépides qui tentent de s’en sortir. Avec une foule de visages anciens et nouveaux, cette histoire inoubliable est sûre de ravir les fans, nouveaux et anciens.

– Les décisions que vous prenez déterminent la fin de votre histoire de manière inattendue. Qu’il s’agisse de la vision d’Anu d’un univers qui commercialise plus que des armes, des rêves de gloire et de fortune d’Octavio ou du complot glacial de Fran pour se venger – leur succès ou leur échec dépend de vous.