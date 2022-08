L’éditeur 505 Games et le studio de développement ArtPlay proposent ce 23 août une rencontre inédite pour leur jeu Bloodstained : Ritual of the Night. L’action-RPG de Koji Igarashi se retrouve propulsé dans le monde onirique de Journey, succès critique de Sony Interactive Entertainment, thatgamecompany et Annapurna Interactive nommé aux Grammy.

Dans cette mise à jour gratuite disponible sur toutes les plateformes, les joueurs découvriront Les Tunnels, une nouvelle zone inspirée des magnifiques environnements ayant fait voyager les joueurs de Journey. De riches tapisseries, un désert en toile de fond et des détails iconiques propulsent Bloodstained dans un état d’esprit propice aux pérégrinations et à la contemplation.

Pour autant, ce changement d’ambiance ne veut pas dire disparition des capacités de Miriam, toujours apte aux combats des plus dynamiques et satisfaisants. Dans leur quête, les joueurs affronteront le Gardien Dragon, conçu dans l’esprit des impressionnants Gardiens de Journey, avant de partir en quête de l’Écharpe Mystique. Inspirée de la fameuse écharpe de Journey, cette puissante armure perfectionne la Défense, l’Intelligence et l’Esprit tout en améliorant la résistance au Feu et à la Lumière.