Nintendo a annoncé qu’un nouveau Nintendo Treehouse : LIVE sera diffusé le 25 août 2022 à 18h30.

Il y aura trois segments différents, le premier se concentrant sur le mode solo de Splatoon 3, le second présentant les étapes et les stratégies de la démo Splatfest World Premiere, et le troisième étant un premier aperçu du gameplay du prochain RPG de Square Enix, Harvestella.