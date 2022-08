Capcom a partagé une autre mise à jour des ventes pour Monster Hunter Rise : Sunbreak, puisque le titre a maintenant vendu plus de 4 millions d’exemplaires dans le monde entier.

Ce chiffre inclut les ventes des versions Switch et PC du jeu. Capcom avait précédemment annoncé que Monster Hunter Rise : Sunbreak s’était vendu à plus de deux millions d’exemplaires le 5 juillet, puis à trois millions le 13 juillet. Le jeu de base, Monster Hunter Rise, s’est également vendu à plus de onze millions d’exemplaires. Monster Hunter Rise a donc dépassé le total de Resident Evil 7 et devient ainsi le deuxième plus gros succès de l’histoire de Capcom, derrière Monster Hunter World et son total de 18 millions d’exemplaires.