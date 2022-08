New Tales from the Borderlands a fuité il y a quelques jours, mais il a maintenant été dévoilé en bonne et due forme à la Gamescom 2022 avec sa première bande-annonce. Celle-ci offre un premier aperçu du jeu. Le jeu sortira le 21 octobre au prix de 39,99€ en dématérialisé ou à 49,99€ en version boîte (incluant le premier jeu), avec possibilité de le précommander pour gagner un pack de skins et 10.000 points de monnaie in-game.

Déterminez le sort d’Anu, la scientifique altruiste, et d’Octavio, son frère ambitieux au « bagout » incomparable, ainsi que celui de Fran, la féroce lanceuse de glaces. Vous devrez progresser à coups de débrouille au cours de cinq chapitres passionnants !

Luttez contre les maîtres impitoyables du monde des corporations dans cette aventure narrative ! Dans le cadre de la ville de Prométhée, en proie à une guerre sans fin, vous contrôlerez Anu, Octavio, et Fran pendant le pire jour de leurs vies. Aidez ces trois vauriens sympathiques alors qu’ils essaient de changer le monde – et peut-être même de le sauver ! Faites face à une invasion planétaire, un méchant monstre de l’Arche et un capitaliste au cœur de glace dans cette virée cinématique pleine de sensations fortes où la suite ne dépend que de vous ! Faites la connaissance d’une équipe éclectique composée de marginaux, de robots assassins et d’armes à feu qui parlent, tous en route pour le sommet Il est temps de lutter contre l’exploitation et la rapacité des grandes sociétés. Il est temps de devenir un professionnel du chaos.

L’AVENTURE PERDUE D’AVANCE DE TROIS ADORABLES ANTI-HÉROS

UNE AVENTURE CINÉMATIQUE EXTRAORDINAIRE

Les Borderlands n’abritent pas que des Chasseurs de l’Arche, des psychopathes et des PDG de sociétés d’armement, mais aussi une multitude de civils démunis et intrépides qui cherchent simplement à survivre. Avec une foule de vieux de la vieille et de petits nouveaux, y compris un robot assassin aux ambitions d’humoriste, et un bandit moins-meurtrier-que-d’habitude, cette histoire inoubliable fera le bonheur des nouveaux fans comme des adeptes de la première heure.

À VOUS DE DÉTERMINER LA SUITE

Vos décisions déterminent le déroulé de votre histoire. Que ce soit la vision d’Anu, qui souhaite voir un monde où autre chose que des armes seront commercialisées, la gloire et la fortune dont rêve Octavio ou encore le complot de vengeance glacial qu’arbore Fran, leurs succès ou leurs échecs dépendent de vous.!