Après la sortie d’une première compilation, intitulée Flashback, qui nous a permis de nous rappeler aux bons souvenirs du guerrier métallique, Factor 5 et Ratalaika remettent le couvert et nous proposent, via deux titres séparés, de nous replonger dans ces titres qui firent les beaux jours des micro-ordinateurs des années 90 avant de tomber dans l’anonymat des consoles de jeux. Qu’en est-il des spécificités de ces nouveaux opus ? Quels sont les tarifs pratiqués ? Et, mais au fait, c’est quoi Turrican (spéciale dédicace à tous les néophytes du jeu vidéo qui souhaitent développer leur culture) ? Beaucoup de questions auxquelles nous allons apporter, avec grandiloquence et bienveillance, des réponses essentielles.

Turri… qui ?

Pour les amateurs de faits historiques, Turrican est une série de jeux vidéo qui ont rendu heureux, dans les années 90, les possesseurs de machines tels l’Amiga 500, le Commodore 64 ou l’Atari 520. Des jeux qui avaient su mixer le Run’ n Gun avec une bonne dose d’exploration, le tout soutenu par une bande-son dantesque et mémorable de Chris Huelsbeck. Nous y incarnions un guerrier revêtu d’une armure aux pouvoirs extraordinaires qui pouvait ainsi tirer, se mettre en boule et utiliser une espèce de rayon laser ainsi qu’un grappin.

Les trois épisodes fondateurs, à savoir Turrican I, Turrican II et, ô surprise, Turrican III faisait la part belle à des niveaux énormes à la fois horizontalement et verticalement dont la sortie n’était jamais atteignable d’une unique façon. Le plaisir pour les joueurs de l’époque était alors de se promener à travers ces niveaux, pourtant soumis à un timer, pour optimiser au mieux les options récupérées ainsi que le temps mis à atteindre le boss du niveau. Dotés d’un level design magnifique, d’un pixel art de qualité et d’un gameplay complet, ces titres faisaient partie des musts-have de ces machines.

L’arrivée de nouveaux épisodes sur Super nintendo, à savoir Super Turrican I et II, a été une grande déception pour les joueurs de la première époque. Malgré les trois premiers mondes du premier de ces Super et étant, certes, plus fin graphiquement, ils avaient perdu tout ce qui faisait le charme de la série pour ne plus devenir que des Run’n Gun assez moyen et surtout linéaire et sans grappin. La Megadrive, du concurrent au hérisson bleu, fut quant à elle, mieux dotée, avec un Méga Turrican qui n’était autre que la version console de Turrican III. Une version aux graphismes plus sombres et plus détaillés que ceux de la version Amiga, avec de plus une prise en main qui tirait parti des 3 ou 6 boutons de la machine de Sega, mais identique en termes de level design et de gameplay. Un chant du cygne de qualité pour une série qui depuis n’a pas connu de nouvel opus.

La compilation Flashback offre, pour un tarif de base de 30 €, les versions Amiga de Turrican I et II, Super Turrican I ainsi que Mega Turrican, soit les trois meilleurs opus et le premier titre sorti sur Super Nintendo. Les apports de ces remasters étaient relativement faibles pour ne pas dire inexistants et seuls le fait de retrouver les trois titres emblématiques d’une époque révolue nous avait enchanté à l’époque. Ces deux nouvelles compilations, chacune à 35 €, soit 70 € pour l’ensemble doivent donc justifier un passage à la caisse bien plus conséquent.

Maman Turrican et ses canetons

Commençons par détailler les contenus. La première compilation comporte les versions Amiga 500 de Turrican I et II, Super Turrican I ainsi que sa version Director’s Cut et une nouveauté basée sur Mega Turrican, le mode Score Attack. Le volume II nous offre la version Amiga de Turrican III, Mega Turrican ainsi que sa version Director’s Cut, Super Turrican II et pour finir le mode Score Attack de Super Turrican I. Si chacune de ces compilations comprend cinq titres, notons que le volume II ne comprend que trois titres réellement différents, en effet Turrican III, Méga Turrican et son Director’s Cut ne sont que trois versions relativement proches du même jeu. Le volume I comprend donc quatre titres tandis que le volume II n’en comprend que trois.

Le tarif de ces deux compilations est donc plutôt salé sachant que la précédente compilation, à savoir Flashback, comprenait quant à elle les quatre titres emblématiques de la série auxquels il ne manquait que le Super Turrican II qui, tout en étant bon, dénaturait toutefois complètement la série d’origine. Qu’est-ce qui peut donc justifier un passage à la caisse pour ces titres ? La réponse tient, et c’est étonnant, dans le vrai travail de remaster proposé par Factor 5 et Ratailaika.

Contrairement à beaucoup de nouvelles versions de jeu ayant fait les beaux des consoles des années 90, ces compilations de Turrican amènent avec elle un juke-box et une galerie d’artworks. Un ajout déjà appréciable, mais qu’il faudra mériter, car pour en profiter il faut les débloquer en remplissant plusieurs objectifs. Et c’est là qu’intervient le second bon point, les objectifs à réaliser. Pour y arriver, les amateurs de tricherie se diront qu’il suffit de jouer avec le Rewind et les sauvegardes à la volée de nos parties.

Et bien non ! En effet, ces compilations viennent avec deux modes pour chacun des jeux qui les composent, le mode normal, dans lequel toutes les fonctionnalités habituelles pour ce type de remasters sont présentes, et le mode Challenge, dans lequel nous allons pouvoir réaliser les objectifs. Ce mode nous renvoie aux sensations passées avec la suppression de ces aides ainsi que celle des cheat codes. Une idée vraiment intéressante qui ajoute beaucoup de piment à tous les titres.

Un vrai travail de remasters !

L’idée est d’autant plus prenante que le travail sur la partie technique est extrêmement complet. Le premier des aspects que nous allons aborder concerne les contrôles. Ceux-ci ont été particulièrement soignés et nous avons ainsi le droit à trois options bien différentes. Pour chaque jeu, nous pouvons choisir entre les contrôles originaux, une version intermédiaire et une version moderne, autant dire que sur les épisodes Amiga, le jeu change complètement et en devient beaucoup plus abordable. Mais dans le doute, nous avons aussi la possibilité de les personnaliser à notre convenance. Bref, le travail effectué est un modèle du genre.

Pour la partie graphique, si nous regrettons l’absence de filtre qui pourrait lisser un tant soit peu les parfois vieillissants pixels de ces jeux trentenaires, pour le reste c’est un sans faute. Nous avons la possibilité de modifier complètement notre champ de vision et de passer d’un classique écran complet et étiré à un autre classique 4:3 non rogné en passant par les formidables nouveaux modes. Ceux-ci permettent de multiplier la partie affichée jusqu’à quatre. Nos sprites deviennent alors bien plus petits, mais les niveaux montrent alors leur grandeur. Une idée vraiment intéressante. Celle-ci permet aussi de se rendre compte des limitations techniques de l’époque avec des monstres qui sont générés légèrement avant leur apparition en 4:3 et qui donc apparaissent plus tardivement dans ces nouveaux modes.

Dernier ajout qui montre à quel point les développeurs de Factor 5 ont voulu soigner cet hommage : les musiques de Chris Huelsbeck. Disponibles en version originale ou moderne, avec en prime des pistes additionnelles, nous profitons toujours dans les meilleures conditions de ce qui reste l’une des meilleures bandes-son de l’Amiga. Le reste est bien plus habituel. Le rewind et la sauvegarde d’état sont devenus des points de passages obligés sur ce type de remasters, par contre la possibilité de rentrer les cheats codes originaux de la version Amiga est vraiment un beau clin d’œil pour les plus anciens ayant fait leurs premières armes sur cette machine mythique.

Conclusion 7.6 /10 Ces compilations de Turrican sont sans doute le plus bel hommage dont les amoureux de la licence pouvaient rêver. Tout en respectant le matériau original d'une série qui avait su marier Run'n Gun et exploration dans des niveaux en deux dimensions d'une taille impressionnante, les développeurs de Factor 5 ont su lui apporter un bon coup de polish via de nombreuses options autant sur les contrôles que sur les graphismes ou la bande-son, tout en conservant son gameplay ultra complet. Jamais il n'a été aussi plaisant de parcourir ces niveaux. Toutefois, avec quatre titres pour la première compilation et seulement trois pour la seconde, le tarif de base pour profiter de l'ensemble des titres est bien trop élevé. LES PLUS Tous les jeux Turrican dans leurs meilleures versions regroupées en deux compilations

Un gameplay qui n'a pas pris une ride en 30 ans

Un pixel art toujours de qualité et qui se bonifie avec les épisodes

Une bande-son de Chris Huelsbeck devenu culte

Des options de contrôles qui transforment complètement l'expérience originale en la rendant plus accessible

Des options graphiques originales et pratiques

Des options de gameplay classiques, mais utiles tels le Rewind, les Savestates et les Cheats codes LES MOINS 70 € pour disposer de l'ensemble de ces cinq jeux ainsi que des dispensables Scores Attack, c'est beaucoup

Turrican Flashback, certes moins complet, propose déjà quatre jeux sur les cinq que compte la série

