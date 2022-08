Team17, SMG Studio, et Devm Games ont annoncé Moving Out 2 sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour 2023.

Le jeu original Moving Out est sorti en 2020 sur Switch à la fois en version physique et numérique. La nouveauté de Moving Out 2 est l’introduction dans la série d’un gameplay coopératif en ligne, permettant aux F.A.R.Ts (P.R.O.U.T. chez nous) du monde entier de faire équipe et de déplacer de manière créative des meubles du point A au point B et au-delà. Le jeu comprendra également un casting de personnages bizarres à déverrouiller, qui traverseront différentes dimensions à la recherche de déménagements transparents et (parfois) sans casse, à travers plus de 50 nouveaux niveaux et défis.

Moving Out 2 est la suite déjantée du célèbre simulateur de déménagement tout en physique. Que vous exerciez votre activité de P.R.O.U.T. en indépendant ou avec vos amis déménageurs, il est temps d’enfiler votre uniforme Smooth Moves et d’aider les habitants de Packmore à faire leurs cartons (et à les bouger) !

Rain Games développe Teslagrad 2 sur Nintendo . Une sortie est prévue pour le printemps 2023, Modus Games se chargeant de l’édition. Teslagrad 2 est une suite du titre original qui est apparu sur Wii U, puis sur Nintendo Switch. La suite promet des visuels améliorés, un monde plus grand et de nouveaux outils de résolution de puzzle.

Lumina, une jeune Teslamancer, se retrouve bloquée après que son dirigeable se soit écrasé à Wyrmheim, une terre isolée et dangereuse au nord. Lancez-vous dans une aventure dangereuse, en explorant une gigantesque tour abandonnée qui domine une vallée au bord d’un fjord, dans le but de ramener Lumina chez elle et auprès de sa famille. Utilisez des pouvoirs électromagnétiques pour survivre aux dangers d’une terre sauvage et indomptée. Défendez-vous contre des raiders vikings, affrontez des bêtes effroyables inspirées de la mythologie nordique et triomphez de boss épiques ! Au fur et à mesure de votre voyage, vous découvrirez de nouvelles compétences et de nouveaux équipements nécessaires pour découvrir les secrets de la terre et plonger dans le sombre passé des ancêtres de Lumina.

Teslagrad 2 est la suite du très populaire jeu basé sur la physique où les pouvoirs électromagnétiques sont au cœur de la survie. Avec des graphismes améliorés, un monde plus vaste et de nouveaux outils pour résoudre les énigmes, Teslagrad 2 offre une expérience nouvelle et immersive !

La Scandinavie rencontre Metroidvania. La première « Scandivania » au monde – une aventure grandiose de type « Steampunk » et « Norse » accompagnée d’une bande-son orchestrale inspirée de sonorités folkloriques nordiques et de morceaux électroniques.

Explorez un monde abondant. Découvrez de riches et magnifiques environnements 2D peints à la main dans un monde sauvage et ravagé qui regorge d’objets à collectionner, de secrets et de traditions.

Un gameplay magnétique. Mettez votre logique à l’épreuve en résolvant des énigmes complexes basées sur la physique électromagnétique réelle et profitez d’une nouvelle tournure avec des aimants courbés !

Maîtrisez les mouvements fluides. Perfectionnez vos nouvelles compétences et celles que vous avez déjà acquises et utilisez-les pour vous déplacer rapidement et habilement dans le monde, en combinant les capacités de Lumina telles que le clignotement, le glissement et la magnétisation pour créer un élan supplémentaire.

Des combats de boss épiques. Utilisez vos compétences pour surmonter les combats de boss qui débloquent de nouvelles capacités et des zones supplémentaires à explorer.

Une histoire visuelle. Teslagrad 2 se déroule à travers ce que vous voyez, sans texte, voix off ou écran de chargement pour interrompre le jeu.

« Cela fait des années que je rêve de faire Teslagrad 2 » a déclaré Peter Wingaard Meldahl, chef de projet chez Rain Games. « L’histoire, le gameplay et les mécanismes fermentent dans ma tête depuis que nous avons sorti l’original, et c’est vraiment un sentiment impressionnant de voir ce rêve se matérialiser. » Christina Seelye, PDG de Modus Games, ajoute : » Nous sommes ravis de nous associer à Rain Games. Teslagrad 2 est développé par la même équipe talentueuse qui a travaillé sur le premier jeu, nous savons donc que les fans seront tout aussi enthousiastes que nous à l’idée de découvrir cette nouvelle sortie. »