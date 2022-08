Taito a dévoilé Puzzle Bobble Everybubble, le prochain opus de la série Puzzle Bobble (Bust A Move). Le lancement mondial est prévu pour 2023 exclusivement sur Nintendo Switch, ININ Games se chargeant de l’édition en Occident. Puzzle Bobble Everybubble sera le premier jeu à proposer un mode histoire jouable jusqu’à quatre joueurs.

Dans le mode histoire, les joueurs s’attaquent à des étapes sur les îles Arc-en-ciel, le cadre du nouveau jeu. Chaque section de puzzle est complétée par un intermède narratif mettant en scène les protagonistes des dragons-bulles, mettant plus que jamais en valeur leurs personnalités uniques. Pour franchir chaque étape, les joueurs doivent éliminer les bulles en reliant trois bulles ou plus de la même couleur, soit par eux-mêmes, soit avec l’aide d’objets et de gadgets amusants et divertissants. De plus, pour la première fois dans l’histoire de la série, les fans pourront profiter du mode histoire avec un maximum de quatre joueurs. Alors prenez votre manette et rejoignez vos amis dans une aventure à travers les îles Arc-en-ciel !

L’histoire de Puzzle Bobble Everybubble ! emmène Bub, Bob, Peb et Pab sur l’île Arc-en-ciel, où vit Miniroon, un personnage mystérieux semblable à Bub. Un jour, Miniroon se met soudain à émettre un grand nombre de bulles, recouvrant toute l’île et causant des problèmes à ses habitants. Il est temps pour nos quatre sympathiques dragons bulles d’intervenir et d’aider Miniroon, dont l’émission de bulles est une mauvaise nouvelle pour l’île !