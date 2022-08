Cela fait un moment qu’on avait pas entendu d’une rumeur autour d’un Nintendo Direct, c’est chose faite.

Jeff Grubb, le leaker foufou qui a un taux de véracité important, nous annonce aujourd’hui que la semaine du 12 septembre aura la chance d’être choisie pour le prochain Nintendo Direct. L’occasion, pourquoi pas, d’en voir un peu plus sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 ou encore, si on est foufou, Metroid Prime 4. Mais aussi, une nouvelle date pour le remake de Advance Wars 1+2, ou une nouvelle console pour le Nintendo Switch Online.