Après un été 2022 très riche en bons jeux, le mois de septembre est complétement fou !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en septembre 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Mais pour les flemmards, je vous propose la vidéo qui compile tout ça :

Splatoon 3 (9 septembre)

Remportez la victoire avec classe dans Splatoon 3 sur Nintendo Switch ! Bienvenue à Cité-Clabousse, au cœur de l’aride Contrée Clabousse, où vous attendent des armes, actions et stages inédits, ainsi que de nouvelles tenues toujours plus stylées ! Mesurez-vous à d’autres joueurs lors de combats en ligne où l’encre coulera à flots, repoussez des vagues de Salmonoïdes et stoppez l’invasion des Octariens. Encrez un maximum de terrain lors d’intenses guerres de territoire à quatre contre quatre, en changeant tactiquement entre forme calamar et forme humanoïde. L’équipe qui encre le plus de terrain l’emporte ! D’ailleurs, il semble que les citoyens de Cité-Clabousse aient appris de nouvelles techniques…

XIII (13 septembre)

XIII est le Remake du jeu d’action culte en vue à la 1ère personne sorti initialement en 2003. Vous incarnez « XIII”, un homme sans identité au travers d’une campagne solo aux multiples rebondissements. Inspirée de la bande-dessinée éponyme, le jeu propose un design cel-shading unique complètement réinventé. XIII donnera aussi la possibilité de se lancer dans des affrontements multijoueurs brutaux. Le pays est encore en état de choc après l’assassinat du Président Sheridan. Vous vous réveillez, amnésique et blessé, sur une plage déserte de la côte est. Les seuls indices de votre identité sont le nombre XIII, tatoué près de votre clavicule, et une clé de consigne. Bien que votre mémoire vous laisse tomber, vous découvrez que vous disposez des réflexes d’un combattant professionnel parfaitement entraîné. Vous vous mettez en route, à la recherche de votre passé, découvrant que vous avez joué un rôle dans le meurtre du Président des Etats-Unis et mettant au jour la plus effarante conspiration jamais montée dans toute l’histoire du pays.

Sword Art Online: Alicization Lycoris (13 septembre)

Suivants les événements de l’anime SWORD ART ONLINE Alicization, SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS, les joueurs retrouveront Kirito dans un monde virtuel mystérieux mais familier, « l’Underworld », où les IA avancées pourraient être confondues avec des humains. Alors que les joueurs pourront incarner Kirito, ils revivront des scènes palpitantes de la série à travers des combats intenses. Les personnages préférés des fans croiseront le chemin du joueur, y compris Eugeo, Alice, Administrator et bien d’autres. Un vaste monde attend Kirito et ses amis dans cette adaptation fidèle de la série SWORD ART ONLINE Alicization. SWORD ART ONLINE ALICIZATION LYCORIS sur Nintendo Switch inclura les quatre premiers contenus de mise à jour gratuite « Ancient Apostles ».

Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition (15 septembre)

Le seigneur du donjon a enfin réussi à unifier les forces du mal sous un seul et même terrible empire. Prochaine étape de sa quête diabolique : l’expansion ! Laissez parler votre côté sombre en créant un donjon souterrain unique avec une multitude de salles, de pièges et de structures. Recrutez des créatures méprisables, orcs, succubes, zombies et bien d’autres pour lever la plus terrifiante armée que le monde ait jamais vue. Et lorsque vos forces seront prêtes, sortez des ténèbres et guidez vos troupes dans l’insoutenable lumière du monde de la surface. Votre avancée entraînera la corruption des terres et la mort de tout ce qui ressemble vaguement à un héros, une licorne, ou quoi que ce soit de mignon.

Return to Monkey Island (19 septembre)

Return to Monkey Island marque le retour inattendu et excitant du créateur de la série, Ron Gilbert, qui continue l’histoire des jeux d’aventure légendaires The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, développés en collaboration avec Lucasfilm Games. Cela fait de nombreuses années que Guybrush Threepwood n’a pas affronté son pire ennemi, le pirate zombie LeChuck. Son grand amour, Elaine Marley, a délaissé son poste de gouverneur et Guybrush se retrouve à la dérive, frustré de n’avoir jamais découvert le secret de l’Île aux Singes. De jeunes pirates branchés, sous la houlette du capitaine Madison, ont chassé la vieille garde du pouvoir, la situation sur l’île de Mêlée a empiré et le célèbre homme d’affaires Stan a été emprisonné pour « »crimes commerciaux » ». Plaisantez avec de vieux amis et de nouveaux visages sur des îles familières, désormais dirigées par des personnages dangereux. Hissez ensuite les voiles et partez explorer l’inconnu en affrontant des situations épineuses. Des énigmes astucieuses, des situations farfelues et des répliques dévastatrices sont tout ce qui sépare Guybrush de la gloire.

Potion Permit (22 septembre)

Les habitants de Moonbury sont très méfiants et préfèrent les méthodes de soin traditionnelles. Jusqu’au jour où la fille du maire est affligée d’une maladie face à laquelle même le guérisseur local est impuissant. Ils décident donc de chercher une aide extérieure. L’Association médicale envoie son meilleur apothicaire : vous. Vous devrez aider la fille du maire à guérir et convaincre les habitants de Moonbury des bienfaits de l’alchimie moderne. Gagnez leur confiance et apportez des soins aux malades dans ce RPG de simulation à fin ouverte.

Prenez soin des habitants. Moonbury a près de 30 habitants uniques qui tomberont parfois malades et feront appel à vous. La routine des malades sera interrompue pendant qu’ils récupèrent dans leur lit.

Établissez un diagnostic et trouvez un remède ! Hmm… fréquence cardiaque basse et inflammation du foie. Des crampes aux épaules, peut-être ? Non, ce sont les signes d’une inflammation des poumons. Ce patient a consommé trop de gélatine ! Le remède est simple : vous devez confectionner un Gobelet mentholé.

Rassemblez les ingrédients dans le monde. Pour créer un remède, vous devrez récupérer les ingrédients dans l’environnement à l’aide de vos outils. Améliorez le marteau, la hache et la faucille pour débloquer de nouveaux mouvements et attaques qui vous aideront au quotidien. Et gardez l’œil sur la météo ! Vous pourriez vous faire surprendre par la pluie, une tempête ou encore la chaleur étouffante d’un désert.

Affrontez des monstres pour récupérer des matériaux. La récolte n’est pas toujours tranquille : vous devrez parfois utiliser vos outils comme armes afin de récolter des matériaux sur les monstres qui rôdent dans la nature. Le combat est en temps réel, et puisque vous êtes apothicaire, vous pourrez préparer diverses concoctions pour vous fortifier, ou infliger des maladies à vos adversaires.

Concoctez des remèdes dans votre chaudron. Les ingrédients que vous récupérez peuvent être mélangés afin de préparer des médicaments, des vitamines et autres. Plus vous gagnez d’expérience, plus vous débloquez de recettes de haut niveau demandant plus d’ingrédients, mais dont les effets sont plus puissants. Améliorez votre chaudron pour ajouter encore plus d’ingrédients à vos recettes et créer des remèdes plus élaborés.

Fortifiez vos relations avec les habitants. Cela demande du temps, mais la santé de vos patients n’en sera que meilleure. Votre réputation auprès d’eux augmentera et ils s’ouvriront de plus en plus à vous. Vous pourriez même vous rapprocher de certains habitants célibataires.

Améliorez la ville et ses environs. Vos amitiés avec les habitants augmentent votre popularité, ce qui permet d’améliorer les bâtiments publics et d’explorer une plus grande zone autour de la ville. Vous pouvez aussi fabriquer ou acheter de nouveaux meubles qui apporteront une touche unique à votre maison !

Profitez du calme de la campagne. Lorsque vous n’êtes pas au chevet d’un patient, vous avez la liberté d’explorer Moonbury et ses environs. Apprenez à connaître ses habitants, détendez-vous à la taverne ou partez pêcher votre dîner. Moonbury est une petite ville charmante où le temps s’écoule plus lentement, loin du stress des grandes villes. L’atmosphère change au fil de la journée, avec un beau soleil surplombant les prairies au petit matin, et des lampadaires éclairant les rues la nuit tombée, mais il n’y a aucune limite de temps pour remplir vos objectifs. Vous êtes libre de progresser à votre rythme.

Profitez de votre fidèle compagnon. Vous n’êtes pas venu seul à Moonbury ! Votre fidèle toutou est à vos côtés à chaque instant. Il peut vous aider à détecter des objets cachés et vous guider vers les habitants pendant leur routine en journée.

Hokko Life (27 septembre)

Prenez le train en direction de la ville de Hokko, et installez-vous dans votre nouvelle maison ! Ce village silencieux a besoin de vous pour devenir une charmante ville bucolique appréciée de tous. À l’aide de votre marteau et d’un peu de peinture, c’est à vous de créer, construire et décorer les maisons de tous vos nouveaux amis ! Faites preuve de créativité ! Installez-vous dans le vieil atelier poussiéreux, et laissez parlez l’artiste qui sommeille en vous ! Fabriquez des matériaux et combinez-les comme vous le désirez pour créer de nouveaux meubles et objets incroyables pour votre ville. Collectionnez les fleurs, mélangez des peintures et utilisez-les pour créer des papiers peints, des sols et même des vêtements ! Allez-vous créer une collection de meubles au style industriel très urbain, ou un ensemble de papiers peints fleuris aux couleurs vives ? Avec l’atelier à votre entière disposition, vous serez libre de créer un village dont vos habitants seront fiers.

FABRIQUEZ : Rendez-vous dans la forêt ou la mine abandonnée pour scier, miner et creuser afin de trouver des ressources. Ramenez vos trouvailles en ville pour fabriquer des matériaux que vous pourrez utiliser pour vos propres créations.

CRÉEZ : Rassemblez vos matériaux et rendez-vous dans l’atelier pour donner votre touche personnelle à tous les objets du jeu. Utilisez la table de création pour fabriquer vos propres meubles, combinant différentes formes et divers matériaux à l’aide d’un éditeur simple mais complet.

PEIGNEZ : Sortez vos tabliers, dégainez vos pinceaux, et faites vibrer les couleurs. Vous pouvez créer des papiers peints, des sols, et même des T-shirts pour les villageois et vous-même. Diffusez vos designs uniques à travers toute la ville !

CONSTRUISEZ : Avec l’aide du constructeur de la ville, commencez à développer la ville. Placez les bâtiments où vous le souhaitez, et préparez-vous à accueillir de nouveaux villageois.

DÉCOREZ : Personnalisez l’intérieur et l’extérieur de chaque maison, choisissez des styles et placez vos meubles pour créer une maison que vos nouveaux amis vont adorer.

CULTIVEZ : Faites de chaque parcelle de terrain un coin fertile pour faire pousser des légumes et autres plantes. Ayez la main verte pour cultiver et vendre les meilleurs produits.

PÊCHEZ : Passez une matinée apaisante aux divers coins de pêche du monde de Hokko, et remplissez votre collection de poissons. Ces derniers ont des habitudes uniques : il vous faudra varier vos approches, car chaque poisson sera un nouveau défi.

CHASSEZ LES INSECTES : De nombreux insectes volent aux quatre coins du monde de Hokko, n’attendant que d’être attrapés pour enrichir votre collection. Gardez l’œil ouvert : qui sait quelle trouvaille pourrait se cacher dans ce buisson !

EA SPORTS FIFA 23 Nintendo Switch Édition Essentielle (30 septembre)

FIFA 23 Édition Essentielle propose les maillots, les clubs et les effectifs les plus à jour des plus grands championnats. Cette version proposera également les clubs féminins, quelques-uns des plus célèbres stades du monde, dont de tout nouveaux, une identité visuelle mise à jour et un nouvel ensemble de présentation télévisée. FIFA 23 Édition Essentielle proposera les mêmes fonctionnalités que FIFA 22 Édition Essentielle, sans nouveauté ou amélioration notable.

LEGO Brawls (2 septembre)

Inventez des minifigurines ultimes de combattant et défoncez tous vos adversaires au sein de tous vos environnements LEGO® favoris, dans ce tout premier jeu de combat en équipe se déroulant dans l’univers LEGO. Jouez avec vos amis en local ou en ligne avec le monde entier et découvrez ce que vous valez face à la concurrence. CRÉEZ LE COMBATTANT ULTIME Concevez votre minifigurine de héros LEGO au style, à la stratégie et à la personnalité uniques. Un cactus au caractère bien trempé ? Un concierge ninja bagarreur qui s’est déjà battu contre des poules ? Un clown agressif pressé de cogner avec sa masse ? Oui, c’est possible ! Construisez le combattant ultime et améliorez-le grâce aux éléments débloquables ! COMBATTEZ À TRAVERS DES THEMES LEGO® ÉPIQUES Des rivages cape et d’épée de Barracuda Bay aux cavernes gorgées d’eau de Ninjago® Seabound, en passant par un saloon poussiéreux du Far West et la jungle mythique de Monkie Kid, tous tes thèmes LEGO® préférés peuvent être utilisés pour une bagarre ! Collectionnez des minifigs, des bonus et des émoticônes à débloquer en cours de route. JEU CROISÉ ENTRE AMIS SUR TOUTES LES PLATEFORMES Faites équipe et battez-vous à 4 contre 4, faites la fête avec vos amis ou jouez dans un mode de jeu de type bataille royale où c’est « chacun pour soi ». Avec plusieurs modes de jeu, les niveaux présentent des défis et des conditions de victoire uniques. COMBATTEZ ET FRAYEZ-VOUS UN CHEMIN VERS LE SOMMET DES CLASSEMENTS MONDIAUX Vous êtes vraiment coriace ? Battez-vous pour arriver jusqu’au sommet et suivez votre classement par rapport à tous les autres joueurs du monde entier ! Avez-vous ce qu’il faut pour être le meilleur ? Inventez des minifigurines ultimes de combattant et défoncez tous vos adversaires au sein de tous vos environnements LEGO® favoris, dans ce tout premier jeu de combat en équipe se déroulant dans l’univers LEGO. Jouez avec vos amis en local ou en ligne avec le monde entier et découvrez ce que vous valez face à la concurrence.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (2 septembre)

Célèbre pour ses héros charismatiques, son style graphique unique et ses répliques inoubliables (« Yare yare daze… »), une nouvelle itération de JoJo’s Bizarre Adventure débarque ! JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R !

Des graphismes incroyablement fidèles au style de Hirohiko Araki JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R parvient à retranscrire le style excentrique typique de JoJo qui vous donnera l’impression que les mangas de Hirohiko Araki prennent vie sous vos yeux. Désormais, vous aussi pouvez librement déplacer les personnages de l’univers JoJo de vos propres mains et avoir l’impression d’être dans le manga, où les images et le texte se rencontrent pour invoquer l’emblématique « ゴゴゴゴゴ ».

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (2 septembre)

Devenez un Cave Raider et explorez le monde des Abysses !

Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure (2 septembre)

Rejoignez votre ami Prinny pour vivre l’histoire de NIS avec Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok / Rhapsody: A Musical Adventure ! Pour la première fois en Occident, vous pouvez découvrir La Pucelle: Ragnarok, proposé ici avec plein de contenu supplémentaire tel que de nouveaux scénarios, de nouvelles recrues et des personnages DLC ! Il comprend même de nouvelles voix, une nouvelle musique et le voyage rapide, dood ! Découvrez ensuite le précurseur de la série Disgaea avec le jeu de stratégie-RPG, Rhapsody: A Musical Adventure, un classique remis au goût du jour grâce à des graphismes affinés et une image optimisée. Découvrez l’histoire de NIS avec ce superbe lot de deux jeux, dood !

Please, Touch The Artwork (3 septembre)

Jouez avec les couleurs et les lignes, essayez de recréer des peintures, résolvez des énigmes, découvrez des histoires secrètes sous des oeuvres emblématiques et, peut-être, soyez inspiré et trouvez du sens !

Disney Dreamlight Valley (6 septembre)

Disney Dreamlight Valley est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d’aventure riche en quêtes, en exploration et en activités captivantes aux côtés d’amis de Disney et Pixar, anciens et nouveaux. Dreamlight Valley était jadis un endroit idyllique où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie… jusqu’à ce que survienne l’Oubli. Des Épines nocturnes ont poussé dans toute la contrée et privé cet endroit magique de tous les merveilleux souvenirs qui y étaient rattachés. N’ayant nulle part où aller, les habitants désespérés de Dreamlight Valley se sont enfermés à double tour dans le Château des rêves. À présent, c’est à vous de découvrir les histoires de ce monde et de ramener la magie à Dreamlight Valley !

Libérez le Château des rêves de la corruption insidieuse de l’Oubli, et débloquez les royaumes uniques de personnages Disney et Pixar bien-aimés. Chaque royaume présente des défis qui lui sont propres, avec des énigmes à résoudre et des amis à ramener à Dreamlight Valley. Délivrez le Château des rêves de l’emprise de l’Oubli et débloquez les royaumes de grandes reines et de grands rois comme Anna et Simba. Chaque royaume contient des défis uniques avec des énigmes à résoudre afin de ramener l’amitié dans la vallée. Votre aventure commencera dans la vallée, mais votre périple vous mènera vers l’infini… et au-delà ! Élucidez le mystère tapi dans la Forêt du courage et bravez les profondeurs des cavernes tandis que vous relèverez les défis de héros et de méchants Disney et Pixar emblématiques… Qui sait qui vous découvrirez… ou quoi.

Jardinez avec WALL•E, cuisinez avec Rémy ou détendez-vous en pêchant avec Dingo. Quelle meilleure façon de récupérer des ressources, de fabriquer des objets et de reconstruire la vallée qu’avec un ami ? Des belles princesses aux méchants malfaisants, chaque résident de Dreamlight Valley a sa propre histoire, ses propres quêtes, et ses récompenses. Retrouvez-les chaque jour pour passer du temps ensemble et nouez des amitiés avec certains de vos personnages Disney et Pixar préférés.

Libérez la vallée de l’emprise de l’Oubli et restaurez la grandeur perdue de Dreamlight Valley en vous l’appropriant. Dans Dreamlight Valley, vous pouvez bâtir le voisinage parfait pour vous grâce à un agencement entièrement personnalisable, un aménagement paysager créatif, et des milliers d’items décoratifs. Vous installerez-vous sur la Plage, près de Vaiana, ou aurez-vous Buzz l’Éclair comme voisin, sur l’Esplanade ?

Faites ressortir la princesse ou le méchant en vous, ou arborez votre plus belle tenue de fan de Disney ! Constituez des tenues uniques et décorez votre maison avec des milliers d’items fantastiques. En vous servant de l’outil Touche magique, vous pouvez même créer vos propres designs à l’aide d’autocollants Disney et Pixar ! Avec la caméra du jeu, préparez-vous à prendre un selfie devant le crépuscule avec Raiponce, à photographier une création culinaire avec Rémy, ou simplement à immortaliser un bon moment.

Le nouveau contenu signifie qu’il y a toujours quelque chose d’inédit à explorer. Rencontrez de nouveaux personnages dans la vallée, jetez un œil aux dernières collections de vêtements et de meubles dans le Magasin de Picsou, et participez à des événements qui vous mettront au défi dans le jeu !

Temtem (6 septembre)

Temtem est un jeu massivement multijoueur de collection de créatures. Partez à l’aventure dans l’Archipel Aérien en compagnie de vos Temtem ! Capturez des Temtem sauvages, affrontez d’autres Dresseurs, décorez votre maison, rejoignez l’aventure d’un ami et explorez un monde en ligne dynamique ! Tous les enfants rêvent de devenir des Dresseurs de Temtem, afin d’explorer les six îles de l’Archipel Aérienz, de découvrir de nouvelles espèces et de se faire des tas d’amis en chemin ! Aujourd’hui, vous allez pouvoir vous lancer dans une aventure épique et réaliser tous ces rêves ! Capturez de nouveaux Temtem dans les îlots flottants d’Omninésie. Affrontez d’autres Dresseurs sur les plages de Deniz ou faites des échanges avec vos amis au beau milieu des plaines de cendres de Tucma. Contrecarrez les plans de l’horripilant Clan Belsoto qui n’aspire qu’à prendre le contrôle de tout l’Archipel, battez les huit Maîtres de Dojo et devenez le Dresseur de Temtem ultime !

Campagne scénarisée: Voyagez à travers six îles pittoresques et lancez-vous dans une grande aventure pour devenir un Dresseur de Temtem d’exception, tout en luttant contre le maléfique Clan Belsoto !

Monde en ligne: L’époque des voyages en solo est révolue. Dans Temtem, vous pourrez découvrir un monde massivement multijoueur. Vous serez rejoint par des Dresseurs du monde entier. Vous pourrez les voir évoluer autour de vous, vivre l’aventure à vos côtés, et les affronter afin d’espérer devenir le plus grand des Dresseurs de Temtem !

Aventure en mode coopératifL: Vous serez en mesure d’unir vos forces à celles d’un ami à tout moment, afin d’œuvrer ensemble vers un objectif commun. Capturez de nouveaux Temtem, explorez une Route ou affrontez un Maître de Dojo, le tout aux côtés d’un ami dans de palpitants combats en duo !

Habitations: Achetez-vous une maison à l’Orée des Atolls, et redécorez-la comme il vous plaira ! Équipez-vous de nouveaux meubles, colorez vos murs, puis invitez vos amis chez vous !

Personnalisation: Relookez votre personnage afin qu’il se démarque parmi tous les joueurs et obtenez de nouveaux objets cosmétiques en affrontant d’autres Dresseurs. Choisissez un chapeau débile, un sweat confortable, un joli pantalon, et vous voilà parti ! À moins que vous ne préfériez porter un cosplay intégral de votre Temtem préféré ?

Compétition: Commencez par choisir 8 Temtem, puis la phase de « Sélection / Élimination » débutera. Chacun à votre tour, vous et votre rival pourrez choisir vos Temtem et bannir ceux de l’adversaire. Une fois toutes les décisions prises, vous vous retrouverez avec une équipe de 5 Temtem et le combat pourra commencer !

Shovel Knight Dig (23 septembre)

Alfred Hitchcock – Vertigo (27 septembre)

Ed Miller, un écrivain, est sorti indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie. Personne n’a été retrouvé dans l’épave de la voiture, pourtant Ed assure qu’il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par l’événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu’il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s’est réellement passé lors de cette journée tragique. Préparez-vous à une enquête des plus troublantes au cœur de l’esprit humain : la vérité est parfois pire que la folie.

DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes (23 septembre)

Libère ton dragon intérieur et vole par-delà le monde caché dans une fantastique aventure pour sauver la famille de Tonnerre et les royaumes dragons ! Sens le vent dans tes écailles quand tu montes en flèche et que tu t’envoles à travers des royaumes inexplorés. Utilise ta vitesse, ta queue et tes griffes pour vaincre de formidables ennemis et les boss dragons gigantesques qui se dressent sur ta route. Fais monter de niveau Tonnerre et ses amis en choisissant des compétences et des pouvoirs inédits, pour qu’ils deviennent les héros dragons ultimes. Tu es le seul dragon à pouvoir ramener la paix dans les royaumes interconnectés de la glace, du feu, des ténèbres et au-delà. Attise les flammes dans ta poitrine et envole-toi. Le futur des Éclairs nocturnes et de toute la race des dragons dépend de toi !

Life in Willowdale: Farm Adventures (27 septembre)

Willowdale, autrefois un village si animé, est en difficulté. Penny, la fille caustique du maire, n’aime pas la campagne et veut transformer la ville en une station touristique moderne. Les animaux ne reçoivent plus l’attention dont ils ont besoin et les villageois ne se sentent plus chez eux. Votre oncle, le maire de Willowdale, a besoin de votre aide pour rendre à la ville son lustre passé. Sauvez le village en installant une ferme animée, en construisant des bâtiments en ville et en vous liant d’amitié avec les villageois pittoresques. Pourrez-vous ramener à la ferme les animaux qui sont partis et sont devenus sauvages ? Partez à l’aventure et découvrez la vie surprenante et magnifique de Willowdale.

RETOUR À LA NATURE, RETOUR AUX SOURCES – Cultivez votre main verte en travaillant jour après jour pour redonner à la ferme sa gloire d’antan ! Qu’il s’agisse de planter ou de récolter des produits frais, de prendre soin des animaux ou d’améliorer vos compétences, on ne s’ennuie jamais à Willowdale, votre nouveau foyer.

RECONSTRUISEZ LE VILLAGE – Willowdale possède de nombreux bâtiments magnifiques et variés, tels que la bibliothèque, le marchand de fruits et légumes, le restaurant et la mairie. Améliorez les bâtiments et découvrez les nouveaux villageois qui apparaîtront au fil de l’histoire du jeu.

PARTEZ À L’AVENTURE ET EXPLOREZ – Mettez votre chapeau d’explorateur et préparez vos jumelles. Il y a tellement de choses à découvrir en dehors de la ville ! Suivez les chemins hors de la ville vers les zones Flower Fields, Death Desert, Forgotten Forest et Mighty Mountain. Préparez-vous pour les défis qui vous attendent !

L’AVENTURE EST TOUJOURS PLUS AMUSANTE ENTRE AMIS – Willowdale n’est pas le seul endroit où toutes sortes de choses se produisent. Il y a tellement de choses à découvrir en dehors de la ville aussi ! Invitez un ami à vous rejoindre sur votre canapé pour une aventure multijoueur locale ! Découvrez les différentes zones avec leurs caractéristiques uniques, leurs défis et leurs combats de boss.

WILLOWDALE A QUELQUE CHOSE POUR TOUT LE MONDE – Willowdale offre tout ce que vous pouvez attendre d’un village animé. Des événements annuels, de la bonne bouffe au restaurant, la pêche à l’étang ou la préparation d’un festin chez Vins & Délices, il y a toujours quelque chose à faire dans la joyeuse ville de Willowdale !

Foretales (15 septembre)

Foretales offre une expérience de jeu d’aventure unique, avec une multitude de styles de jeu et de parcours qui peuvent vous conduire à sauver le monde… ou au contraire à provoquer sa chute. Évoluez dans l’univers à la fois riche et étrange de la République Harde, percez les secrets des nymphants et levez le voile sur les plans macabres d’un culte malfaisant. Formez des alliances, rassemblez une équipe, battez-vous lors de combats de cartes au tour par tour, et faites preuve de discrétion ou utilisez votre éloquence pour avancer sur la route qui façonnera votre destin. Les enjeux sont importants et chaque choix compte. Quel chemin suivrez-vous ? Une terrible malédiction ravage le royaume et la seule personne capable de l’arrêter est un petit voleur nommé Volepain. La Tisserande a confié les instruments de création à ses enfants, les nymphants. La Tisserande a placé le destin de la création et de la stabilité du monde entre les mains de ses enfants. Les instruments de création ont le pouvoir de créer et de détruire les nombreux mondes de Foretales. Découvrez les véritables intentions des nymphants et du culte, ou laissez le maelström vous emporter pour l’éternité ! Foretales raconte l’histoire d’un monde condamné par une sombre prophétie. Alors que l’apocalypse semble approcher inexorablement, vous devez décider comment utiliser le peu de temps qu’il vous reste. Si vous souhaitez sauver le monde, vous devrez prendre les meilleures décisions pour vous et vos compagnons !

BPM: Bullets Per Minute (8 septembre)

Dans BPM, vos actions et celles de vos ennemis sont liées au rythme de la musique. Tel un ballet de danse mortel, vos adversaires réaliseront leurs attaques en étant dans le tempo d’un épique opéra rock. Inspiré par les jeux de tir des années 90, BPM est rapide, frénétique et viscéral. Pour esquiver les attaques, vous pouvez effectuer des doubles sauts, ou bien recourir aux techniques ancestrales du rocket jump et du bunny hop ! Vous objectif est simple : atteindre la fin de donjons générés procéduralement en vous aidant des différentes armes, compétences et objets trouvés en chemin. Ceux-ci peuvent radicalement altérer votre façon de jouer, rendant chaque partie unique. 7 boss se dressent entre vous et le boss final. Chacun d’eux attaque et se déplace d’une manière unique, et vous devrez apprendre à exploiter leur point faible pour espérer les battre. Survivre à certaines attaques nécessite que vous franchissiez des coulées de lave, d’autres que vous esquiviez des projectiles en succession rapide, ou encore que vous attendiez jusqu’au dernier moment pour agir. Montrez de quel métal vous êtes fait avec la mise à jour Overdrive. De nouveaux personnages, plus d’armes, un tout nouveau chapitre et des modes de difficulté supplémentaires : Entraînement et Infernal.

Kaichu: The Kaiju Dating Sim (7 septembre)

Kaichu est une simulation de rencontres sur le kaiju ! Vous incarnez Gigachu, un gigantesque romantique en quête d’amour. Rencontrez six autres kaiju éligibles et visitez vingt-quatre sites célèbres où Gigachu répondra à des questions de compatibilité difficiles pour décider du sort de votre relation.

LE LANGAGE DE L’AMOUR Ne vous inquiétez pas si vous êtes nouveau dans la romance ou si vous ne parlez aucune langue d’amour, car les kaiju sont notoirement non verbaux. Les deux présentateurs de nouvelles de Kaichu interpréteront et rendront compte de la danse de séduction destructrice. Grâce à l’analyse experte des journalistes, le joueur apprend les préférences du kaiju et applique ces connaissances lors du quiz relationnel de chaque rendez-vous pour faire avancer l’histoire.

DATATION DE DEMOLITION Les Kaiju communiquent par le biais d’un rituel de séduction destructeur. Les intérêts amoureux inciteront Gigachu à poser des questions pour comparer la compatibilité, et la relation se renforcera ou s’affaiblira en fonction de la correspondance de vos réponses. Chaque kaiju est différent, c’est donc à vous, en tant que Gigachu, d’en savoir plus sur les autres kaiju et d’appliquer ces connaissances à chaque rendez-vous.

DESTRUCTION MONUMENTALE Explorez le monde et emmenez vos rendez-vous dans vingt-quatre des monuments les plus mémorables du monde et passez un moment inoubliable ! Les militaires pourraient cependant avoir quelque chose à dire sur votre destruction monumentale et essaieront d’arrêter votre poursuite imprudente de la romance. Surmonterez-vous les défis de la scène des rencontres kaiju et scellerez-vous votre amour avec un baiser ? Donnez une chance à la romance et laissez l’amour se frayer un chemin dans votre cœur avec Kaichu !

Circus Electrique (6 septembre)

Circus Electrique, le cirque le plus populaire d’une Londres fictive, est également le nom d’un jeu combinant des mécaniques de JDR tactiques et une histoire riche et passionnante, le tout dans une ambiance steampunk. Quand les Londoniens se transforment mystérieusement en tueurs sanguinaires, seuls les artistes habiles du Circus Electrique peuvent sauver la ville. La « plus grande campagne sur Terre » vous mettra dans la peau de ces individus talentueux dans des combats stratégiques au tour par tour. Des agents de police fous furieux, des marins britanniques agressifs, des femmes chics mais violentes, et bien d’autres archétypes de l’ère victorienne se mettront sur votre chemin. Le système de moral innovant de Circus Electrique, appelé « Dévotion », affecte les performances de vos artistes non seulement en combat, mais aussi pendant de vrais numéros de cirque réalisés malgré la crise entre deux expéditions héroïques dans six quartiers tentaculaires.

Murder on the Marine Express (1er septembre)

L’académie d’élite pour filles St Joachim a organisé un voyage d’inauguration à bord du nouveau train sous-marin allant de la Californie au Japon, le Marine Express. Ce voyage est l’occasion idéale pour prendre du bon temps mais aussi pour profiter d’une vue sous-marine inédite initiant à la biologie marine. Mais ce voyage de rêve va soudainement se transformer en cauchemar lorsqu’un des professeurs sera retrouvé mort dans sa chambre, assassiné. Qui a assassiné ce professeur tant aimé au sein de l’académie ? Ranko Togawa, accompagnée de son amie Astrid, décide de mener l’enquête pour découvrir qui est le coupable. Mais de nombreux obstacles les attendent. Les victimes se font de plus en plus nombreuses, laissant ainsi croire que l’assassin est en fait un tueur en série. La panique gagne peu à peu l’ensemble des passagers ! Ranko va devoir agir au plus vite pour trouver le coupable et ainsi éviter qu’une autre personne ne s’ajoute à la liste des victimes. Mais certaines réponses au mystère risquent de lui déplaire… Découvrez les secrets du Marine Expres et démasquez le coupable à travers une histoire riche en drames, surprises, mais aussi en humour !

Ooblets (1er septembre)

Tes nouveaux amis t’attendent dans Ooblets ! Rénove ta ferme, fais pousser de drôles de petites créatures, participe à des matchs de danse, décore ta maison et aide la Maire Tincelle à sauver Badgeville !

Beacon Pines (22 septembre)

DÉCOUVREZ LA VÉRITÉ Il se passe quelque chose d’étrange au vieil entrepôt… et Luka et ses copains semblent être les seuls à l’avoir remarqué. Sortez en douce la nuit, faites-vous de nouveaux amis, découvrez des secrets bien cachés et récupérez des mots qui changeront le cours du destin !

DES AMULETTES POUR RÉÉCRIRE LE PASSÉ Tout en aidant Luka à enquêter sur les événements étranges qui se trament à Beacon Pines, vous obtiendrez des amulettes d’or spéciales, chacune gravée d’un mot. Utilisez-les à des moments clés de l’histoire pour remplacer un mot manquant et changer radicalement la suite des événements.

DES CHEMINEMENTS DIFFÉRENTS En tant que lecteur du livre, vous parcourrez les points clés de l’intrigue en vous servant de la « Chronique » : une arborescence interactive de l’histoire qui développe différents embranchements en fonction de vos choix. Explorer un groupe d’événements peut débloquer de nouvelles amulettes à utiliser sur un autre embranchement, vous obligeant à passer d’une version de l’histoire à une autre pour espérer mettre au jour les mystères qui se trament au cœur de Beacon Pines.

No Place for Bravery (22 septembre)

No Place for Bravery est un RPG d’action 2D en vue isométrique associant des graphismes époustouflants, une bande-son mémorable et des combats intenses dans un récit profond et intimiste sur fond de dilemmes moraux. Le gameplay est basé sur des combats rapides et la parade. Les erreurs se paient très cher et vous ressentirez un sentiment persistant de vulnérabilité face aux dangers du monde de Dewr. Thorn, un guerrier à la retraite en proie à des cauchemars, découvre par hasard des indices sur sa fille perdue depuis longtemps et y voit une chance de se racheter. Il appartiendra au joueur de décider jusqu’où Thorn, accompagné de son fils adoptif Phid, sera capable d’aller non seulement pour sauver sa fille, mais aussi pour mener à bien ses ambitions. L’histoire de No Place for Bravery porte un message fort sur le rôle des figures paternelles et les conséquences de leurs choix dans un monde troublé. Ce message a été façonné par les expériences personnelles des développeurs dans le but de transmettre habilement de véritables sentiments résonnant profondément chez le joueur. Thorn est un guerrier talentueux évoluant dans un monde où les hommes tels que lui peuvent périr à tout moment. Sous votre direction, Thorn aura la capacité de tuer pour survivre, mais attendez-vous également à trouver sa vulnérabilité fortement reflétée par vos inévitables défaites. Un mélange captivant de low-fantasy, de pixel art très détaillé et de textures étonnantes peintes à la main composent ce monde à couper le souffle. Chaque seconde passée dans No Place for Bravery a été créée dans le but de vous faire ressentir son atmosphère intense et immersive jusqu’au plus profond de votre âme.

Here Comes Niko! (1er septembre)

Tadpole Inc. est à la recherche d’employés. Êtes-vous prêt à être leur prochain ami professionnel ? Dans Here Comes Niko!, le jeu de plateforme 3D confortable pour les personnes fatiguées, vous incarnez Niko voyageant à travers des îles pittoresques. Faites-vous de nouveaux amis, attrapez du poisson, résolvez des énigmes, attrapez des insectes et bien plus encore ! Avec Here Comes Niko! vous êtes prêt pour l’aventure la plus décontractée de votre vie !

Onsen Master (1er septembre)

Onsen Master est un jeu de gestion de clientèle de bains thermaux dans lequel les joueurs sont chargés de redonner un nouveau souffle aux sources thermales de l’île imaginaire d’Izajima. Créez des ingrédients de manière à satisfaire les divers besoins de vos clients, retissez des liens entre les communautés vivant aux alentours de chaque onsen et découvrez le monde surnaturel duquel elles ont été déconnectées depuis trop longtemps !

Moonscars (27 septembre)

Sous un clair de lune impitoyable, l’argiléenne Irma la grise se bat seule contre tous pour atteindre son objectif : trouver le Sculpteur, et résoudre le mystère de sa propre existence. Repoussez vos limites et apprenez de nouvelles capacités pour survivre dans un impitoyable monde non-linéaire en 2D, où les forces des ténèbres sont prêtes à tout pour vous détruire. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon, et chaque obstacle surmonté vous fera découvrir une nouvelle vérité.

Bunny Park (30 septembre)

Construis un ravissant parc à partir de toute une gamme de jeux et d’embellissements ! Agrandis ton parc et améliore sa note pour y attirer de nouveaux lapins. Caresse-les bien pour qu’ils restent heureux, mais ne les réveille quand même pas ! Chaque lapin aura ses propres personnalité et préférences. Ramène-les tous à la maison !

La Pat’Patrouille : Grand Prix (30 septembre)

Fais la course dans la Grande Vallée avec tous tes chiots préférés de la Pat’Patrouille et jusqu’à 4 joueurs en même temps, mais attention aux obstacles que laisse le méchant maire Hellinger !

GAGNE LA COUPE DES CHIOTS ! La Pat’Patrouille file comme l’éclair pour gagner la Coupe des chiots ! Pilote dans des lieux emblématiques comme la Grande Vallée, la station de snowboard de Jake et la jungle pour savoir qui décrochera la victoire.

CHAMPIONNAT À 4 JOUEURS Joue avec des amis dans ce championnat multijoueur où tu peux choisir n’importe lequel de tes chiots préférés, y compris Chase, Stella ou Marcus. Mais attention, le sournois maire Hellinger n’attend qu’une chose : transformer cette course en catastrophe !

OBTIENS DES FRIANDISES POUR CHIOT Donne à tes chiots des bonus comme des bombes à eau de boules de neige. Déverrouille aussi des compétences de personnage spéciales comme la sirène de Chase, pour ralentir les pilotes autour de toi.

POUR LES ENFANTS DE TOUT ÂGE Cette course de karts inclut un mode facile pour les plus petits avec accélération automatique qui les guide sur la piste, et un mode difficile pour les plus expérimentés. Attache ta ceinture pour une course Pat’buleuse sur 11 pistes avec tes amis chiots !

Lemon Cake (30 septembre)

Même si pour commencer la pâtisserie est délabrée, envahie par de mauvaises herbes et même hantée, ne t’inquiète surtout pas ! Tu pourras complètement restaurer, meubler et même décorer chacune de ses pièces. Collecte du miel dans ta ruche, élève une vache pour disposer de lait frais et adopte quelques poules pour ajouter des œufs à tes recettes. Tu pourras aussi faire pousser des arbres et des plants pour récolter différent fruits. Combine différents ingrédients pour préparer toutes sortes de recettes, comme entre autres des pâtisseries cuites au four, des sucreries ou des desserts glacés ! Sers rapidement tes clients, et garnis bien tes présentoirs pour ne rater aucune commande ! Sers du café aux clients pour les faire patienter, et ajoute un adorable café à chats pour égayer et embellir la journée de tout le monde !

Airoheart (30 septembre)

Notre histoire commence en terre d’Engard, où notre bien-aimé Airoheart se lance dans un grand périple pour mettre un terme au plan diabolique de son frère qui veut libérer un mal ancien scellé dans les ombres depuis des générations, et provoquer une guerre en déchaînant le pouvoir de la Pierre de Draoidh. Affronterez-vous votre propre frère et l’empêcherez-vous d’exécuter ses terribles plans ?

Dorfromantik (29 septembre)

Avec Dorfromantik, immergez-vous à nimporte quel moment dans un monde calme et paisible, et faites une pause dans la vie quotidienne. Dorfromantik offre également un défi à ceux qui le recherchent : Battre les meilleurs scores nécessite de la prévoyance et un placement stratégique. Vous commencez avec une pile de tuiles de paysage générées de façon aléatoire. Les unes après les autres, vous piochez les tuiles en commençant par le haut de la pile, et les placez sur l’un des emplacements possibles avec l’orientation souhaitée. Cela permet de créer des groupes et des combinaisons de paysages, tels que des forêts, des villages ou des plans d’eau, et vous êtes récompensé par des points en fonction de l’ajustement de la tuile. Au fur et à mesure que vous agrandissez le paysage, vous entrez dans de nouveaux biomes colorés et découvrez des objets de jeu pré-placés qui donnent des quêtes à plus long terme. Grâce à ces dernières, vous pouvez débloquer de nouvelles tuiles, de nouveaux biomes et de nouvelles quêtes.

ANNO: Mutationem (1er septembre)

Bienvenue dans le monde Cyberpunk 2D-meet-3D couvert de néons d’ANNO : Mutationem. Dans ce jeu d’action-aventure avec des éléments RPG, vous incarnez Ann : une louve solitaire entraînée au combat hautement qualifiée en mission personnelle dans la métropole géante, remplie de sinistres méga-corporations, de mystérieux groupes marginaux et de créatures plus bizarres que les mots ne peuvent l’exprimer.

Explorez et découvrez C’est un monde plein de surprises qui vous attend ! Tout au long de l’histoire principale, vous pouvez discuter avec un corgi Cyborg, occuper un poste de barman à temps partiel, traquer des criminels vicieux et révéler le vrai visage d’un V-streamer tendance ! En explorant divers endroits tels que la ville néon de Noctis, un cargo en mer et d’énormes structures souterraines, les joueurs sont libres de parcourir les lieux à leur guise et d’agir comme ils l’entendent.

C’est un monde plein de surprises qui vous attend ! Tout au long de l’histoire principale, vous pouvez discuter avec un corgi Cyborg, occuper un poste de barman à temps partiel, traquer des criminels vicieux et révéler le vrai visage d’un V-streamer tendance ! En explorant divers endroits tels que la ville néon de Noctis, un cargo en mer et d’énormes structures souterraines, les joueurs sont libres de parcourir les lieux à leur guise et d’agir comme ils l’entendent. Une nouvelle perspective Un gameplay unique de la 2D à la 3D, passant sans transition de l’action et de la plateforme en 2D à l’exploration en 3D pour interagir avec le monde et ses habitants. Plongeons dans le jeu pixel sous un autre angle !

Un gameplay unique de la 2D à la 3D, passant sans transition de l’action et de la plateforme en 2D à l’exploration en 3D pour interagir avec le monde et ses habitants. Plongeons dans le jeu pixel sous un autre angle ! Anne la dure à cuire Anne combine différentes actions telles que trancher, tirer, executer des combos, lancer des grenades et se frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis et d’énormes boss. Des grandes épées aux doubles lames, des pistolets aux lance-roquettes et aux uppercuts, il est temps de devenir l’armée d’une seule fille que vous avez toujours eu en vous.

Anne combine différentes actions telles que trancher, tirer, executer des combos, lancer des grenades et se frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis et d’énormes boss. Des grandes épées aux doubles lames, des pistolets aux lance-roquettes et aux uppercuts, il est temps de devenir l’armée d’une seule fille que vous avez toujours eu en vous. Essayez de terminer le puzzle Une histoire grandiose, digne d’un décor cyberpunk riche et sombre, mettant en scène notre héroïne principale Anne Flores et sa fidèle acolyte Ayane, une hyper hackeuse, dans une mission personnelle visant à découvrir où est passé son frère disparu. Ils sont loin de se douter de ce qu’ils vont découvrir…

Une histoire grandiose, digne d’un décor cyberpunk riche et sombre, mettant en scène notre héroïne principale Anne Flores et sa fidèle acolyte Ayane, une hyper hackeuse, dans une mission personnelle visant à découvrir où est passé son frère disparu. Ils sont loin de se douter de ce qu’ils vont découvrir… Veuillez vous armer jusqu’aux dents Collectez, achetez ou fabriquez des objets et améliorez les statistiques, les compétences et l’équipement d’Anne. Utilisez des puces pour modifier n’importe quel type d’arme que vous trouvez. Équipez Anne et préparez-la au combat contre tous les ennemis (humanoïdes et non…) qui sont sur le point de se diriger vers elle.



Tower Princess (8 septembre)

Il était une fois, dans un pays lointain, un dragon maléfique qui a fait prisonnier tous les héritiers royaux qu’il pouvait rencontrer. Beaucoup de dignes prétendants de chaque royaume ont essayé d’affronter la bête, sans succès. Maintenant c’est ton tour! Vous devrez faire de votre mieux pour terminer le donjon, vaincre le dragon et gérer le rendez-vous le plus parfait !

OneShot: World Machine Edition (22 septembre)

Le Monde Sait Que Vous Existez. Découvrez un jeu d’aventure aux puzzles qui dépassent sa propre fenêtre et établissez un lien unique avec le personnage principal. Dans OneShot : Édition Machine-Monde, vous tombez sur un étrange système informatique qui vient avec un monde autonome installé. Explorez ce monde pour déchiffrer ses mystères et guidez un enfant qui a pour mission de restaurer le soleil éteint depuis longtemps. Vous apprenez que sauver le monde risque de ne plus être possible… Mais ça vaut le coup d’essayer, non? Maintenant avec objets de collection et fonctions exclusifs a l’Édition Machine-Monde!

Gerda: A Flame in Winter (1er septembre)

Lorsque la neige cessera de tomber, le petit village danois de Tinglev ne sera plus le même. Suivez les traces de Gerda alors que sa vie tranquille est bouleversée par l’occupation de son village pendant la Seconde Guerre mondiale. Choisissez où aller, comment agir et à qui faire confiance dans cette expérience narrative intime de type RPG-lite inspirée de faits réels. Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour protéger vos proches ?

INCARNEZ UNE HÉROÏNE INATTENDUE Dans ce jeu à l’histoire poignante, vous incarnez Gerda, une infirmière dont la vie bascule un jour fatidique de 1945. L’histoire ne se déroule pas sur la ligne de front, mais dans le cadre intime du petit village danois où elle a vécu toute sa vie. Armée de sa seule intelligence et de sa connaissance de son peuple, Gerda doit tenter de sauver ses proches tout en restant fidèle à elle-même.

PRENEZ POSITION En temps de guerre, chaque dilemme est un défi et chaque décision est critique. Faites vos choix grâce à un mélange d’exploration, de dialogues et de gestion de vos ressources et de vos relations. Vos traits de personnalité constituent vos compétences dans cette expérience narrative unique de RPG-lite, et vos relations avec les autres déterminent également le déroulement de l’histoire.

VOS CHOIX MODÈLENT VOTRE HISTOIRE Vos décisions vous mèneront à diverses destinations, conversations et, bien sûr, conséquences. Parcourez le jeu plusieurs fois pour découvrir différentes fins, et pour voir le voyage et les personnages sous un nouveau jour. Découvrez une histoire encore jamais racontée. Gerda : A Flame in Winter est un récit de compassion, de communauté et de courage inspiré d’expériences et d’événements réels. Découvrez une face cachée de l’histoire et racontez votre propre histoire.

Bear and Breakfast (15 septembre)

Dans Bear and Breakfast, un jeu d’aventure et de gestion tranquille, incarnez un ours au bon cœur et essayez de gérer un bed and breakfast dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée et, à grand renfort d’ingéniosité adolescente, décident d’en faire un bed and breakfast pour gagner de l’argent avec les touristes. Votre affaire prend de l’ampleur, tout comme le mystère de la forêt, et Hank ne tarde pas à découvrir une histoire encore plus dense que la forêt.