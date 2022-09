Parfois l’Eshop de la Switch déborde de jeux en tous genres. Enfin, on dit parfois, mais en fait cela est toujours comme ça. Le catalogue de la console est immense alors on conçoit qu’il peut être très difficile, voire même une torture de trouver un jeu à sa convenance et qui surtout soit plaisant à jouer. Pas de panique amis gamer, car NT est là et votre fidèle serviteur n’a de cesse de plonger dans le flot continu des jeux qui éventuellement pourrait vous faire de l’œil. Aujourd’hui, nous ne partirons pas sur un jeu inconnu, enfin pas totalement, car il va s’agir d’une suite d’un jeu déjà passé entre nos mains expertes. C’est donc moins d’un an après la sortie du 1er que déboule sur notre console préférée sa suite, après donc Dyna Bomb 1er du nom, voici Dyna Bomb 2. Original, n’est ce pas ? Allez, ne perdons pas plus de temps et allons voir plus en détails si cette suite arrive à faire mieux que son prédécesseur.

Pas de vacances pour les braves

Dans cette suite, nous allons incarner au choix Ela ou bien Jack, les deux personnages principaux déjà présents dans le 1er jeu, mais qui se retrouvent ici enfin affublé d’un nom. Si nous pouvons enfin mettre un nom sur ces deux personnages, nous pouvons aussi choisir d’autres costumes pour ces derniers, bien entendu, il faudra les débloquer au préalable, et ce, grâce une fois de plus à des diamants.

Mais n’allons pas trop vite en besogne, car avant d’en arriver à la fameuse chasse aux diamants, un autre élément nous fait l’immense honneur de sa présence, une histoire. Oui, oui, nous avons bel et bien le droit à un scénario. Bon alors, n’y allons pas par quatre chemins, le scénario ne casse pas des briques. Le jeu commence simplement alors Ela et Jack se détendent bien tranquillement au dans un petit bar d’une île tropicale. Attention, l’abus d’alcool est déconseillé. Tentant vainement de profiter d’un moment de paix convivial après très certainement une aventure mouvementée, un horrible méchant arrive dans un tourbillon et aspire nos deux pauvres héros qui vont devoir sauver le monde d’un horrible professeur mégalo voulant dominer le monde. Bon trêves de plaisanterie, il est possible que le scénario raconte peut-être une chose comme ça, mais en réalité, on ne sait pas grand-chose, puisque hormis la toute petite cinématique de début ou l’on voit nos héros siroter un coup, nous n’aurons pas grand-choses à nous mettre sous la dent. Mais que nenni, puisque ce qui nous importe le plus ici, c’est le jeu en lui-même et le gameplay qu’il nous propose.

À la poursuite du diamant vert 2.0

À l’image de son prédécesseur, Dyna Bomb 2 nous proposent de parcourir des niveaux en collectant des diamants. Mais les diamants sont seulement une partie de ce que nous devons trouver et surtout, ils ne sont pas vitaux pour conclure le niveau. Ici, pour conclure un niveau, il nous faudra trouver une fois de plus une ou plusieurs clés nous permettant bien entendu d’ouvrir une porte nous conduisant donc au niveau suivant.

Comme déjà dit, hormis cette ou ces clés à trouver, nous aurons des diamants à collecter sur notre chemin. Si ces derniers ne sont pas essentiels, ils vont tout de même servir à acheter de l’équipement provisoire pour le prochain niveau. Ainsi, nous pourrons moyennant finance, acquérir temporairement un jetpack amélioré, un plus grand nombre de bombes ou encore un chrono plus long. Si les diamants nous servent à acheter des améliorations limitées dans le temps, nous aurons aussi l’occasion de récupérer dans les niveaux des sortes de fragments de boules de cristal. Une fois que nous aurons trouvé tous les fragments par niveau, au nombre de quatre, cette sphère sera alors comptabilisée dans notre portefeuille au même titre que les diamants.

À la seule différence, c’est que ces fameuses boules, nous serviront à acheter de l’équipement et des améliorations, mais cette fois-ci définitive, autant dire que ces améliorations coûtent vraiment très cher, mais vont venir faciliter notre progression dans les niveaux.

Des niveaux plus vastes

Justement, parlons-en de ces niveaux. Si dans le premier ou opus, les niveaux était relativement petit, ici, c’est totalement autre chose. Les niveaux que l’on parcourt sont bien plus grands, les ennemis sont bien plus nombreux et surtout, le gameplay y est bien plus arcade. Le 1er, nous demandait déjà de traverser les niveaux en collectant les diamants et autres bonus tout en essayant soit d’éviter les ennemis ou alors de les éliminer. Ici, nous devons carrément tous les éliminer pour obtenir le 100 % de chaque niveau. Enfin, pour cela, il faudra déjà au préalable collecter tous les diamants et récupérer tous les fragments de sphères.

Autant dire que tout cela va mettre du temps, d’autant plus que la difficulté est présente. Un coup d’un projectile ennemi ou un simple contact avec ce dernier, et c’est une vie en moins. Nous commençons le niveau avec seulement 3 vies, autant dire que l’on va devoir recommencer les niveaux encore et encore.

Autres nouveautés du titre, nous avons le droit à une carte du monde, nous aurons différents niveaux sur chacune et surtout un boss à la fin du monde en cours. Ces derniers se révéleront assez faciles à éliminer une fois que l’on aura assimilé leurs patterns, en clair, il va falloir tout de même mourir 1 ou 2 fois avant de l’envoyer mordre la poussière. Rien d’insurmontable heureusement. Enfin, dernière nouveauté, nous aurons aussi quelques niveaux en mode plateforme runner, on devra alors avancer dans le niveau en ligne droite avant que la bordure de l’écran ne nous rattrape, simple et efficace. Pour en finir avec les niveaux, la durée de vie est assez agréable, 5 à 6 heures pour parcourir le jeu, le double pour tout finir à 100 %. À noter que contrairement au jeu précédent, nous aurons quelques bonus à débloquer, rien de vraiment sensationnel, mais plaisant tout de même.

Le même mais en mieux

Pour en conclure avec tout cela, passons à la dernière étape, les graphismes et la bande-son. Pour ce qui est des graphismes, rien de vraiment merveilleux. Le titre reprend les modèles de son prédécesseur, nous avons donc un jeu toujours aussi coloré et représenté en 2D. Nous avons tout de même beaucoup de plaisir de le parcourir, d’autant plus que les niveaux se renouvellent et proposent des environnements différents.

Pour ce qui est de la bande-son, cette dernière va être joyeuse et malheureusement un poil trop répétitive même si elle sera dans l’ambiance du niveau parcouru.

Conclusion 6.5 /10 Dyna Bomb 2 est une version nettement plus améliorée du premier jeu, des niveaux plus grands, des boss, des phases de running et une Map du monde. Terminer les niveaux à 100 % va demander du temps et de la dextérité, car si le jeu nous présente des graphismes mignons et coloré, il propose tout de même une bonne difficulté. De plus, le jeu permet de jouer en coopération et aussi de débloquer divers bonus, de quoi alors augmenter la durée de vie du soft. Ainsi, Dyna Bomb 2, est un jeu de plateforme très plaisant à parcourir, son seul bémol pourrait éventuellement être sa bande-son répétitive. LES PLUS Une difficulté présente… Des niveaux plus grand Des phases de running Des boss Une Map World Des graphismes colorés Des bonus à débloquer Un mode coop Une bonne durée de vie Traduit en français LES MOINS Qui peut en agacer plus d'un Des musiques répétitives Une histoire une fois de plus anecdotique

